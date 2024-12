Sony détruit le prix de son casque de réalité virtuelle 2 semaines avant Noël

Arrêtez tout ! On a trouvé le cadeau ultime à mettre au pied du sapin, dans moins de 3 semaines. Le casque de VR façon Sony bénéficie d’une promotion hors-norme : -38% !

Vous allez faire des heureux à Noël ! Sony a eu la bonne idée de faire chuter de presque 40% le prix de son casque PSVR2 à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Et pour couronner le tout, le casque est proposé dans un pack comprenant le jeu Horizon : Call of The Mountain. Difficile de faire mieux !

Le PSVR 2 et son jeu iconique pour moins de 400€

C’est du jamais vu. Habituellement vendu à presque 600€, le prix du casque de réalité virtuelle passe ainsi à seulement 399,99€, et avec le meilleur jeu possible pour en profiter. Voilà qui promet des fêtes de fin d’année agitées !

Pour profiter de ce prix canon, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la Fnac. Mais ne tardez pas, à un tel tarif, il ne devrait pas y en avoir pour tout le monde.

Avouez que ça aura de l’allure au pied du sapin !

PS VR 2 : le must de la réalité virtuelle

Le casque de réalité virtuelle destiné à la PS5 est devenu une référence absolue en la matière grâce à des technologies beaucoup plus abouties que sur la génération précédente. On retrouve ainsi 2 écrans OLED à la définition remarquable. Ici, la simplicité est de mise pour permettre au joueur de s’immiscer presque instantanément dans l’univers de son choix.

On apprécie également que le casque soit livré avec une paire d’écouteurs intra-auriculaires, ce qui permet au joueur de parfaire son immersion.

Enfin, les capacités techniques du casque sont mises au service de titres enthousiasmants comme Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge. Surtout, Horizon : Call of the Mountain a attiré notre attention. Pour de nombreux joueurs, il s’agit tout simplement d’un des plus beaux jeux de VR, grâce à des décors particulièrement soignés, et des mécaniques de jeu parfaitement maîtrisées. Certains regretteront le fait qu’il s’agisse d’un jeu couloir et non d’un monde ouvert. Mais il faut bien reconnaître que l’expérience de VR est déjà suffisante pour profiter pleinement du titre.

Le PSVR2 de chez Sony est l’une des meilleures solutions pour goûter à la réalité virtuelle