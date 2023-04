Une boisson magique contre la gueule de bois : ça existe ?

Des chercheurs affirment que la prise d’un probiotique génétiquement modifié pourrait atténuer les effets indésirables d’une consommation trop prononcée en alcool, ainsi que ses dommages sur le foie.

Qui n’a pas déjà eu la gueule de bois ? Cette sensation terrible qui s’accompagne d’un mal de crâne, d’une fatigue, parfois de nausées ou de vomissements. Dans cette situation, nous avons tous déjà rêvé d’un remède qui permettrait d’éviter de l’avoir. Ce rêve pourrait bien devenir réalité grâce au probiotique mis au point par une équipe de chercheurs chinois de l’université de Yanbian, située à Yanji en Chine.

Un probiotique composé de l’enzyme qui favorise l’élimination de l’alcool

Pour que l’alcool se transforme en acétaldéhyde – une substance créée par le foie qui permettrait d’évacuer plus facilement l’alcool – il exploite l’enzyme Alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) codée par le gène du même nom.

C’est en modifiant génétiquement cet enzyme, en l’intégrant dans leur probiotique, et en le consommant que les chercheurs seraient parvenus à diminuer les effets néfastes de l’alcool.

Généralement, les probiotiques sont considérés comme de bonnes bactéries, censés favoriser un équilibre sain de notre flore intestinale. Ils sont utilisés comme compléments alimentaires ou ingrédients dans certains aliments du quotidien, à l’instar des yaourts.

L’ensemble de leurs travaux de recherche ont été publiés dans la revue Microbiology Spectrum. L’étude prouverait que la prise d’un traitement à base de ce probiotique contenant l’enzyme ADH1B génétiquement modifiée réduirait l’absorption de l’alcool dans le sang et dans le foie et permettrait de prolonger la tolérance à l’alcool.

Des chercheurs ont testé leur solution pour lutter contre la gueule de bois… sur des souris !

Les chercheurs ont encapsulé le probiotique afin d’éviter sa dissolution par l’acide gastrique avant qu’il n’ait eu le temps d’agir. Ils ont ensuite décidé de le tester sur trois groupes de cinq souris.

Globalement, ce que l’on tire de cette expérience est que :

Le premier groupe de souris sans probiotique a rapidement montré des signes d’ivresses.

a rapidement montré des signes d’ivresses. Le deuxième de souris avec probiotique avant l’absorption d’alcool ne titubait pas et parvenait à se remettre à l’endroit lorsque les chercheurs les positionnaient sur le dos.

ne titubait pas et parvenait à se remettre à l’endroit lorsque les chercheurs les positionnaient sur le dos. Le troisième de souris avec probiotique 2 heures après avoir consommé de l’alcool a vu son taux d’alcoolémie diminuer alors que celui du premier groupe continuait de grimper.

De la même manière, ils ont constaté que les souris ayant reçu le probiotique affichaient des taux de triglycérides et de lipides inférieurs au niveau du foie. Leur forte présence dans le corps constitue un risque puisqu’il s’agit principalement de graisses, favorisant le mauvais cholestérol et l’apparition de maladies comme le diabète de type 2 ou l’hypothyroïdie.

Le remède contre la gueule de bois existerait-il déjà ?

Pour l’heure, le probiotique n’a été testé que sur les animaux. La prochaine étape pour les chercheurs sera de mener des expérimentations sur les hommes et les femmes.

Plusieurs années pourraient s’écouler avant qu’un tel remède ne soit testé sur l’humain, validé, produit et commercialisé. En attendant, Nonna Lab, une entreprise pharmaceutique a décidé de franchir le pas et de proposer sa formule pour lutter contre la gueule de bois baptisée Alcoool et commercialisée au prix de 6,90€.

Cette mixture ne contient absolument aucune enzyme ADH1B. Elle se présente sous la forme d’une petite bouteille de 100 mL – contenant d’infimes quantités de poire Nashi, de la figue de barbarie, du curcuma, de chardon marie, et de vitamines B & C. Tous ces ingrédients seraient favorables à une meilleure digestion de l’alcool par le foie tout en limitant la fatigue.

Nonna Lab propose Alcoool, une boisson qui soulagerait la gueule de bois.

Alors, évidemment, il ne s’agit là que d’un coup marketing et aucune étude scientifique n’a mis en avant ce produit ou le bienfait de sa composition. Pour avoir testé la boisson, nous n’avons pas remarqué quelque chose de différent en la prenant.

Concernant le goût, attendez-vous à quelque chose qui ressemble à un médicament de type sirop. Au niveau de la texture et de la couleur, il s’agit d’une boisson épaisse, de couleur orange. Malheureusement pour nous : la gueule de bois n’a pas pu être évitée avec cette boisson…

Attention, nous ne vous invitons pas à réitérer l’expérience. L’alcool est une boisson à consommer avec modération.

Voici ce que peuvent recommander les spécialistes et les médecins sur la consommation d’alcool :

Il est recommandé de ne pas boire plus d’un verre par jour .

. Boire de l’eau et manger modérément,

Éviter à tout prix l’aspirine et le paracétamol qui augmentent la concentration d’alcool dans le sang.

qui augmentent la concentration d’alcool dans le sang. Prendre de la citrate de bétaïne agissant contre les troubles de la digestion.

Le combo gagnant pour éviter les gueules de bois.

