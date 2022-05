Le papier est mort, vive le papier. Aujourd’hui, on voit de plus en plus ce format disparaitre, dévoré par la digitalisation ! Mais, face à ce constat, plusieurs entreprises ont eu l’idée de proposer une offre hybride, alliant papier et digital, dans le but d’optimiser la prise de note.

Dans cet article, nous avons décidé de vous présenter trois produits qui semblent être les fers de lance du papier 2.0 : la tablette “type expérience papier” et la tablette “type numérisation du papier” et l’iPad. Leur utilisation permet une prise de note agréable et d’éviter de pester contre les prix exorbitants d’un ordinateur – même d’entrée de gamme. Voyons si ces tablettes révolutionnent vraiment le marché et si elles seront capables d’assouvir toutes les attentes des nostalgiques du papier.

Le papier 2.0, la « tablette papier » pour prise de note et dessin

Il existe un grand nombre de produits qui ont décidé de proposer un service alternatif aux ordinateurs, situé à mi-chemin entre le format prise de note “papier” et le format purement digital. Le constat est simple : comment digitaliser le papier sans en perdre son essence ?

Il existe plusieurs tablettes « type papier » pour de la prise de note avec des systèmes différents en fonction des usages. Nous en avons testé 3 : la Remarkable 2, la RePaper ainsi que l’iPad 10’3 avec stylet et film « papier ». Voici nos retours sur les meilleurs modes de prises de notes sur une tablette.

Nos avis se basent donc sur la capacité des tablettes à bien retranscrire une « expérience papier ». L’objectif ici est de raviver la flamme des nostalgiques du papier à travers une solution pratique et innovante. Alors, voyons ce qu’il en est des trois produits, certes différents, mais avec le même but : permettre de retrouver des sensations jusqu’alors perdues sans pour autant faire une croix sur le numérique !

Caractéristiques des trois tablettes

Remarkable 2 RePaper iPad 2020 Dimension 187 x 246 x 4.7 mm (10.3”) 278 x 198 x 9mm (A5)

250.6 x 174.1 x 7.5 mm (10,2 « ) Poids 403.5g 462g 490 g Niveau de pression 4096 8192 4096 Compatibilité MacOS, Windows 10, iOS et Android via cloud ou mail MacOS, Windows 10, iOS et Android via micro-USB ou Bluetooth IOS Autonomie 1 semaine (pour 4h/jour) 6h 10h Accessoires Stylet avec gomme, mines, housse bague de détection, stylet, block note, crayon à papier Faber-Castell, clips de maintien Stylet, housse, protection écran effet papier Prix 399€ (+5,99€/mois) 199€ 420€

Présentation des trois tablettes pour prise de note

Les différentes tablettes n’ont pas la même approche. Commençons par voir quelles sont les spécificités des Remarkable 2, Repaper et iPad.

Le Remarkable 2, une liseuse-tablette idéale pour la prise de note

Le Remarkable 2 tente un pari fou : reproduire les sensations d’une feuille de papier sur un support numérique. Pour se faire, cette tablette reprend le principe d’une liseuse — tel que le Kindle d’Amazon — en utilisant la technique de l’écran à encre électronique. Cette solution permet notamment de ne pas abimer les yeux en ne projetant pas de lumière.

Mais Remarkable, à la différence des liseuses classiques, permet aussi d’écrire et de dessiner. Pour la prise de note, c’est idéal : très fine, avec une autonomie d’une semaine et un stylet reproduisant une mine de crayon, la Remarkable2 se décrit comme la tablette « qui imite le mieux le papier ». A voir si elle tient toutes ses promesses !

La RePaper de Iskn, la planche à dessin 2.0

L’approche du Repaper n’a rien à voir avec celle du Remarkable. Cette tablette est plus proche de la tablette graphique que de la liseuse. Elle peut fonctionner de plusieurs manières :

La première est la pose d’une feuille de papier au format A5 sur le support Repaper. Celui-ci fonctionne alors comme une planche à dessin connectée grâce à une bague connectée que vous posez sur votre crayon. Lorsque vous dessinez sur la feuille, Repaper enregistre les coups de crayon et les numérise directement sur votre ordinateur ou smartphone via Bluetooth à l’aide de l’application Repaper Studio. Retrouvez tous les stylos compatibles avec la tablette Repaper.

Les logiciels compatibles avec la Repaper sont nombreux : PowerPoint, Word, Google Doc, Suite Adobe, Krita, Teams, Zoom, etc.

Repaper peut aussi fonctionner comme une tablette graphique. A l’aide d’un stylet, vous pouvez prendre des notes ou dessiner, le tout étant retranscrit numériquement sur l’application. A savoir que la tablette ne doit pas obligatoirement être branchée à votre ordinateur pour fonctionner. Son autonomie de 6h lui permet d’être autonome et de transmettre automatiquement sur l’application smartphone vos créations.

L’iPad, une tablette qu’on ne présente plus

Cela fait maintenant 12 ans que l’iPad existe et il continue après tant d’années de se perfectionner. Pour tester sa capacité à bien retranscrire l’écriture papier pour la prise de note, nous avons utilisé l’iPad 2020 auquel nous avons ajouté un film de protection « effet papier » et nous sommes dotés d’un stylet, l’Apple Pencil pour pouvoir réellement comparé cette tablette avec les deux autres. Pour tout savoir des meilleurs iPad, retrouvez notre versus des tablettes Apple.

Il faut savoir que les applications pour iPad sont très nombreuses sur l’App Store. Pour nous, la meilleure en termes de sensation Notability. C’est celle que nous avons utilisée afin de voir si elle rivalisait avec les tablettes spécialisées dans le domaine — nous avons également testé Procreate, la meilleure application de dessin pour iPad pour comparer à ce niveau aussi !

Verdict sur le choix des trois tablettes Nous avons là trois produits avec trois approches différentes de retranscription. Elles n’ont rien à envier l’une à l’autre. Alors que le Remarkable 2 tente d’imiter l’expérience papier sur un support 100% numérique, la Repaper ne s’embête pas avec la question et numérise directement un dessin sur papier. Enfin, l’iPad, lui, cherche à diversifier son utilisation avec une tablette « classique » multifonctions. De prime abord, la Repaper parait plus adapté aux défenseurs du papier mais le Remarkable interroge sur sa capacité à bien reproduire l’écrire sur feuille !

Performances et fonctionnalités des Remarkable 2, Repaper et iPad

Passons maintenant aux caractéristiques des différentes tablettes. Laquelle est la plus performante ? Pour y répondre, nous nous attacherons à tout ce qui peut être utile pour la prise de note, à savoir l’ergonomie, l’autonomie, les niveaux de précision, les fonctionnalités ou encore les accessoires.

L’ergonomie des trois tablettes, petit avantage au Remarkable 2

Quand on compare les trois tablettes, difficile de donner un gagnant à première vue. Elles sont toutes de bonne qualité, fines et légères — moins de 500g. La première vraie différence se fait au niveau de la zone de dessin : la Repaper n’accepte que le format A5 tandis que les autres tablettes ont, elles, un écran plus important (plus de 10 pouces). Cette différence est notamment due aux boutons placés sur la Repaper qui prennent une place non négligeable.

La Repaper a la zone de texte la plus petite et l’iPad a le poids le plus important.

Quand on regarde de plus près, on remarque que le Remarkable 2 se démarque. Même si cela semble négligeable, les quelques millimètres de différence d’épaisseur et le poids moins important font vraiment la différence. C’est la tablette avec le meilleur rapport zone d’écriture/poids et ça se ressent.

La précision, Repaper au-dessus du lot

Au niveau de la précision, on a un grand gagnant… sur le papier. La Repaper possède deux fois plus de niveaux de pression que ces deux adversaires du jour (8192 contre 4096). Le touché est donc plus précis et permet en théorie de proposer une gamme plus étendue d’épaisseur de trait. En réalité, la différence est minime : nous n’avons pas vu un écart majeur entre les trois tablettes et pire, la Repaper est moins bon dans la retranscription numérique — voir plus bas dans le rendu final des tablettes.

L’autonomie, le Remarkable 2 de très loin le meilleur

Parlons maintenant de l’autonomie. A ce niveau-là, il n’y a pas photo : le Remarkable est clairement la tablette avec la batterie la plus longue. Il est capable de tenir aisément une semaine à raison de 4h d’utilisation par jour — testé et approuvé ! A titre de comparaison, l’iPad tient 10h et la Repaper 6h petites heures. Cette énorme différence s’explique par la technique d’encre numérique utilisée par Remarkable (très peu énergivore).

Les fonctionnalités, l’iPad vainqueur, évidemment

Quand on parle de fonctionnalités, on englobe toutes les fonctions possibles et utiles pour la prise de note. Et c’est l’iPad qui en offre le plus grand nombre et pour tous les goûts. En même temps, ce n’est pas difficile au vu du très grand nombre d’applications de prise de note existantes. Ainsi, tout dépend de l’utilisation que vous en avez mais si vous souhaitez dessiner, Procreate est l’application par excellence et pour la prise de note, Notability est l’idéal avec un nombre de fonctionnalités assez impressionnantes.

Le Remarkable 2, lui, permet d’importer des documents PDF via votre cloud et possède une navigation facile et intuitive. Ce qui est très utile pour l’annotation des docs. Enfin, la Repaper est le moins bien loti puisqu’il n’est pas une tablette et propose 5 boutons permettant diverses fonctions comme ajouter un nouveau calque, une nouvelle page, d’enregistrer, augmenter/diminuer l’épaisseur du trait… Mais le tout reste limité.

Les accessoires, pour saler l’addition

Enfin, dernier point à aborder sont les accessoires. Evidemment, l’iPad n’est pas fait uniquement pour écrire et n’a pas vocation à imiter l’écriture sur papier. Il faudra donc s’armer d’une panoplie d’accessoires afin d’avoir des sensations similaires sur lesquelles se focalisent les deux autres tablettes : stylet, film plastique papier, application payante, l’addition devient vite salée !

Pour le Remarkable 2, les accessoires sont aussi importants. Tout doit être ajouté au panier : stylet, fine de stylet, chargeur, pochette… Finalement, celui qui s’en sort le mieux est la Repaper qui inclut tout ce dont on a besoin pour la prise de note — il ne faut que prévoir des feuilles A5 après avoir écoulé celui fourni.

Quid du prix ? Comparer les prix parait étonnant tant l’iPad va bien au-delà de la simple prise de note. Mais au final, la version iPad 10″3 2020 n’est que 20€ plus cher que le Remarkable 2 (auquel il faut ajouter un abonnement de 6€/mois pour avoir accès au cloud) ! A voir si vous préférez une tablette proche du papier qui n’abime pas les yeux ou une tablette classique multifonctions. La Repaper est, quant à lui, l’option la plus économique de ce versus coûtant deux fois moins cher que les deux autres !

Prise en main et utilisation des Remarkable, Repaper et iPad

Pour rendre compte de notre ressenti lors de la prise de note des tablettes, nous avons décidé de nous baser sur trois aspects clés de la prise de note : la sensation d’écrire, le confort proposé par la tablette ainsi que le rendu numérique final. Laquelle a fait la plus bonne figure ?

La sensation d’écriture, point pour la Repaper… selon l’utilisation qu’on en a

Le premier critère que nous avons décidé d’appréhender est la capacité de ces tablettes à reproduire la sensation d’écrire « comme sur du papier ». Sans grande surprise, c’est la Repaper qui remporte la bataille puisqu’il permet de retranscrire numériquement un écrit fait sur une vraie feuille de papier ! Mais quand on regarde au niveau de la tablette en elle-même, le résultat est différent.

Les différents stylets des tablettes pour la prise de note Quand on compare les différents stylets, deux types se démarquent. D’abord, le stylet « classique » tel que l’Apple Pen (ou alternative stylet iPad) : un simple stylo connecté (qu’il faut recharger chez Apple). Puis, on retrouve le stylet « crayon » de Remarkable qui est plus poussé puisque sa mine s’use et doit être remplacée — ce qui explique aussi la qualité d’écriture.

Mais, un autre moyen d’écrire existe : la bague connectée de Repaper que l’on insère sur n’importe quel crayon et qui enregistre directement les traits dessinés sur la tablette. Un système très ingénieux !

Des trois tablettes (avec la Repaper en mode tablette graphique), écrire sur le Remarkable est le plus satisfaisant. D’abord, car l’encre numérique procure une réelle impression de « gratter » sur le papier. Mais aussi parce que le stylet possède une gomme (seulement le Maker plus), un vrai plus pour effacer ce que l’on écrit. Enfin, la sensation de la tablette fait vraiment penser à une écriture sur papier — où du moins c’est la tablette qui s’en rapproche le plus.

La 2e position au niveau de la sensibilité à écrire revient à la Repaper version tablette graphique. Il propose une écriture plus rugueuse qui laisse une sensation de plus écrire sur un tableau que sur une feuille de papier. Enfin, l’iPad emboite le pas des deux autres avec un style qui a moins vocation à imiter le papier mais reste agréable lors de la prise de note. En même temps, ce n’est pas l’usage principal de cette tablette qui met plus l’accent sur les performances que sur les sensations.

Le confort, balle au centre

Au niveau du confort d’utilisation, toutes les tablettes ont leurs qualités à faire valoir. Ainsi, difficile de sortir un style meilleur que l’autre, tout dépend des préférences de chacun.

D’abord, parlons de la Remarkable 2. Cette dernière a décidé de mettre l’accent sur un confort visuel et d’afficher une image proche du papier. Ainsi, la tablette est en noire et blanc et ne produit aucune lumière — n’abime donc pas les yeux. Après utilisation, on est conquis par ce mode d’affichage ! Autre intérêt : pouvoir importer des documents que l’on peut modifier et annoter sur la tablette. Finalement, cette tablette fait fort et peut être utilisé sans craindre d’une migraine ophtalmique et des inconvénients de la lumière bleue.

La Repaper peut être utilisé seul, mais doit être connecté à son application pour voir le rendu numérique.

Ensuite, la Repaper a pris le parti de garder le papier comme élément de notation. Les boutons situés sur la tablette sont très pratiques pour la navigation. Pour voir les rendus numériques, une application bien optimisée, pratique et intuitive est disponible sur smartphone ou ordinateur. Mais, un point noir concerne la gomme. Si on gomme un texte sur notre feuille, cela ne se fait pas numériquement, ce qui n’est vraiment pas pratique ! Il faut donc numériquement effacer ce qu’on a gommé mais souvent des décalages se créent entre les notes papier et les notes numériques.

Enfin, l’iPad : le confort n’est plus à présenter tant l’ergonomie de cette tablette a déjà conquis le monde entier. Pour la prise de note, c’est facile, intuitif, complet… tout y est. Il faut simplement aimer écrire sur une véritable tablette sans réelle sensation d’être sur un support papier.

Le rendu final, l’iPad le plus complet

Après avoir fini de prendre toutes vos notes, l’intérêt de ce genre de tablette est la possibilité de tout rassembler en numérique, de les organiser et de les consulter sur plusieurs appareils. A ce niveau-là, tous les appareils n’offrent pas le même service : Repaper propose une application, Remarkable un cloud et l’iPad ouvre les portes de tout l’écosystème Apple. Mais quand on les utilise, laquelle est la plus pratique ?

Le rendu numérique de la Repaper en deçà des espérances

Repaper a eu la bonne idée de mettre en place une application qui permet de voir en direct nos notes s’écrire sur une feuille. Même si on apprécie voir son crayon — très bien tracké — bouger en live, le rendu numérique est un peu décevant. En effet, malgré les nombreux niveaux de pression, l’écriture n’est pas identique sur notre feuille et sur le rendu numérique. Les traits sont plus fins et moins précis. Avis aux dessinateurs, vous pourrez vite être déçu par les ombres qui ne sont pas toutes représentées sur votre support numérique. Attention à cet aspect donc, même si pour la prise de note, nous n’avons pas trouvé cela impactant.

Le Remarkable 2 et l’iPad, un choix différent mais réussi

Remarkable, lui, s’en sort bien mieux. Le rendu est identique que l’on soit sur la tablette ou sur son ordinateur — si ce n’est les couleurs qui n’apparaissent pas sur la tablette. Aussi, il est possible de convertir son écriture en version numérique, d’insérer des templates — lignes, marges, etc. –, de modifier tout ce que l’on a écrit — agrandir un texte, faire un copier-coller, supprimer une partie, déplacer une zone sélectionnée… — ou encore de réorganiser ses notes comme bon nous semble. Bref, le rendu est idéal pour avoir ce que l’on veut in fine.







Enfin, l’iPad est le meilleur support pour le rendu final. En effet, le rendu est directement visible sur la tablette, en couleur et sans avoir besoin d’importer quoi que se soit ! C’est on ne peut plus facile et très pratique — pour faire des dessins, c’est vraiment le plus pratique. Pour la prise de note, on ne peut qu’être conquis !

Finalement, ces tablettes, à qui ça s’adresse ?

C’en est fini de la prise en main des tablettes. On a vu leur utilisation et les performances. Mais ces tablettes ont-elles une réelle utilité dans la vie de tous les jours ? Quel usage est le plus adapté pour chacun de ces produits ?

Le Remarkable 2 pour un usage simple et professionnel

Le Remarkable 2 peut être utilisé pour de nombreux usages. Il saura plaire aux étudiants qui voudront prendre des notes et les réorganiser — écrire autant des formules mathématiques qu’une dictée. Mais c’est aussi l’idéal pour prendre des notes lors d’une conférence ou réunion en y dessinant schémas et cartographies. Enfin, pour annoter, signer des documents ou remplir des formulaires, la Remarkable est le nec plus ultra ! Mais si vous voulez de la couleur, privilégiez un autre support. De même, si vous avez un budget serré, d’autres options bien plus économiques existent. Enfin, en termes de « liseuse », on préférera un Kindle, plus adapté et économique !

C’est la tablette idéale pour ceux qui aiment écrire et en ont assez de voir des blocs-notes s’entasser chez eux. C’est aussi un must-have pour éviter de passer par la case impression puis scanner ses documents !

La Repaper, pour les amoureux du papier

Pour la prise de note, la Repaper n’est pas forcément le support de rêve. Il permet de numériser une note prise sur une feuille, certes, mais le rendu n’est pas idéal : le texte n’est pas le même entre ce que l’on a écrit et ce que l’on retrouve sur l’application et l’absence de gomme est vraiment dommage. En réalité, la Repaper trouvera son public chez ceux qui cherchent avant tout une solution incluant l’écriture sur du vrai papier. Ainsi, ils pourront avoir une trace écrite sur ordinateur. Un point fort reste néanmoins la possibilité de modifier directement sur l’application Repaper Studio les notes prises sur la tablette à moindre coût !

C’est la tablette idéale pour les personnes qui veulent avoir une trace écrite de leurs notes sur feuille qu’ils pourront ensuite retravailler sur l’application dédiée.

L’iPad pour tout le reste

L’iPad, c’est au-delà de la prise de note une tablette qui fait tout le reste. Elles possèdent un grand nombre d’applications pour tous les usages. Même si la tablette n’a pas vocation première à imiter le papier, elle réussit à séduire par son ergonomie, ses fonctionnalités et le rendu qu’elle propose ! C’est donc le must-have pour coupler à la prise de note de nombreuses autres utilisations.

C’est la tablette parfaite pour ceux qui cherchent à diversifier leurs utilisations et ne pas se cantonner qu’à la prise de note.

Verdict final, pas de vainqueur mais une petite préférence

Finalement, quel support nous a le plus séduit ? Faut-il utiliser l’iPad pour avoir accès aux notes faites avec la Remarkable ou la Repaper ? Quelle est la meilleure alternative aux notes papier ? Pour vous répondre franchement, en fonction de ce que vous recherchez et de l’usage que vous allez faire de la tablette, chacune des trois possède des qualités.

Mais, si on devait faire un choix, on opterait pour la Remarkable 2 — c’est bien sûr un avis subjectif. Selon nous, c’est la tablette la plus complète, car elle réussit à allier la sensation d’écrire sur du papier et une navigation intuitive et complète. C’est un sans faute ou presque… le point qui vient ternir sa note est son prix. Affiché à 400€ (voir beaucoup plus en fonction des options), le rapport prix/utilité est encore à démontrer, sachant que la concurrence est largement plus abordable. Mais sa praticité et son écran font la différence face à la Repaper (qui reste bien moins cher) et ses sensations d’écriture sont meilleures que sur un iPad (qui est néanmoins plus complet).