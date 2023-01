Le détecteur de mouvement permet d’optimiser le fonctionnement d’un éclairage extérieur tout en améliorant le confort et en jouant un rôle dissuasif contre les cambriolages. Mais encore faut-il qu’il soit bien réglé ! Dans cet article, nous vous dévoilons nos meilleurs conseils pour optimiser le fonctionnement de votre détecteur de mouvement extérieur.

Vous en avez marre de passer de longues minutes dans le froid à chercher le trou de la serrure pour pouvoir rentrer chez vous ? Alors pourquoi ne pas opter pour un éclairage à détection de mouvement pour votre entrée ? En plus de faciliter la vie, ce type de lumière à l’avantage de signaler toute activité devant votre logement en enclenchant la lumière. Mais pour que cela fonctionne, il est nécessaire de régler avec précision le détecteur de mouvements. Voici des conseils indispensables pour assurer le bon fonctionnement de votre éclairage.

Le détecteur de mouvement, un allié de votre sécurité Plus qu’un simple confort, l’éclairage à détection de mouvement permet de dérouter d’éventuels cambrioleurs. Pour que cela soit efficace, vous devez disposer ces éclairages à des endroits stratégiques. On parle en particulier de la porte d’entrée, mais aussi de vos portes de service et portes de garage.

Sur le même sujet : Comparatif des meilleures ampoules LED

1. Choisir un luminaire et un détecteur de mouvement adaptés

Lors du choix de votre lampe extérieure, vous devez prendre en compte vos besoins en termes d’éclairages, mais aussi en termes de détection.

Il existe de plus en plus de luminaires extérieurs connectés fonctionnant notamment avec Google Home, Alexa ou Siri. Certains modèles sont également équipés d’une caméra qui permet d’améliorer la sécurité du domicile.

Les lumières d’ambiance

Les luminaires dits d’ambiance suffisent à éclairer une entrée et participent généralement à la décoration extérieure d’une maison. En revanche, la lumière proposée est généralement de faible intensité et n’aura que peu d’effet contre d’éventuels cambrioleurs.

En applique ou à fixer au sol, ce type d’éclairage est efficace pour indiquer l’entrée d’un logement et son chemin d’accès. Il peut également agrémenter un jardin ou une terrasse pour profiter des douces soirées d’été.

En plus d’être pratique, l’éclairage extérieur d’une entrée participe à la décoration de celle-ci.

Les projecteurs

Les projecteurs ont l’avantage de générer un puissant faisceau lumineux. Ils s’avèrent particulièrement pratiques, efficaces et surtout particulièrement dissuasifs. En revanche, ils sont souvent peu esthétiques et consomment plus d’énergie. Les projecteurs sont adaptés pour les entrées de garage notamment, ou à l’éclairage d’une terrasse.

Les caractéristiques du capteur, un paramètre à ne pas négliger

En fonction de la configuration de votre maison, vous devez veiller à choisir un capteur aux caractéristiques adaptées, tant au niveau de la portée que de l’angle de détection ou des modes disponibles.

Il existe un très grand nombre de luminaires extérieurs dotés d’un capteur de mouvement. Mais si vous êtes bricoleur, vous pouvez également opter pour une lampe et un détecteur séparés. Cette solution permet une plus grande personnalisation de votre éclairage et de sa détection. Il permet également d’associer un détecteur à plusieurs lampes, et vice-versa.

L’infrarouge, une technologie très courante dans la détection de mouvements S’il existe plusieurs technologies de détection de mouvements comme les capteurs à ultrasons ou à ondes magnétiques, ce sont les capteurs infrarouges qui sont les plus utilisés pour l’éclairage. Ils s’activent lors de la détection soudaine d’une source de chaleur dans leur champ de vision. Cela permet d’éviter les déclenchements intempestifs liés au mouvement des arbres ou des feuilles.

2. Choisir l’emplacement de votre détecteur de mouvement

L’emplacement de votre détecteur de mouvement et de votre lumière extérieure est déterminant. Il doit pouvoir éclairer la zone choisie sans pour autant fonctionner de manière intempestive. Pour cela, il faut respecter certaines règles, à savoir :

Prendre en compte les contraintes d’alimentation électrique . Si vous n’en avez pas, vous pouvez opter pour un modèle sans fil. Ce type de produit fonctionne grâce à des piles ou une batterie qu’il faut recharger régulièrement.

. Si vous n’en avez pas, vous pouvez opter pour un modèle sans fil. Ce type de produit fonctionne grâce à des piles ou une batterie qu’il faut recharger régulièrement. Respecter les caractéristiques du détecteur . S’il est capable de détecter à 180°, son orientation importera peu. En revanche, si l’angle de détection est plus restreint comme 120° par exemple, son orientation deviendra essentielle.

. S’il est capable de détecter à 180°, son orientation importera peu. En revanche, si l’angle de détection est plus restreint comme 120° par exemple, son orientation deviendra essentielle. Bien déterminer la hauteur du détecteur. Il doit être positionné suffisamment haut pour que le champ de vision soit assez large, sans pour autant dépasser 2 à 3 mètres de hauteur . Sans quoi le capteur perdra en efficacité.

. Sans quoi le capteur perdra en efficacité. Essayer de ne pas inclure de route dans le champ de vision du détecteur . Cela aurait pour effet d’entraîner un déclenchement à chaque passage d’une voiture ou d’un piéton.

. Cela aurait pour effet d’entraîner un déclenchement à chaque passage d’une voiture ou d’un piéton. Eviter d’inclure des surfaces réfléchissantes ou sujettes aux changements rapides de températures dans la zone de détection.

L’éclairage d’un jardin, même sommaire, permet de limiter les risques de cambriolage.

3. Procéder aux réglages de votre détecteur de mouvement

Les détecteurs disposent de plusieurs réglages qu’il est important de configurer pour assurer un fonctionnement optimal.

Régler la plage de fonctionnement

C’est le premier paramètre à régler. La plage de fonctionnement vous permet de choisir si le système de fonctionnement est actif en permanence, ou seulement la nuit. En mode nuit, le détecteur se met en marche lorsque la lumière ambiante passe sous un certain seuil. Sur certains modèles, il est nécessaire de régler ce seuil à l’aide d’un potentiomètre.

Astuce : Si, comme 99% de la population, vous ne possédez pas de luxmètre, procédez au réglage du seuil de luminosité au moment de la journée qui vous paraît propice à l’activation de la lampe. Réglez la minuterie au maximum et faites varier le potentiomètre des lux jusqu’à l’activation du luminaire tout en déclenchant le détecteur de mouvement. Vous n’aurez ainsi plus qu’à remettre la minute au réglage souhaité.

Choisir le bon moment pour régler votre détecteur est primordial. C’est ce qui garantira le bon fonctionnement de votre éclairage.

Optimiser la sensibilité

Les appareils de détection infrarouge disposent généralement d’un réglage de sensibilité. Il convient de régler cette sensibilité de manière à ce que tous les humains soient détectés, sans pour autant subir des déclenchements intempestifs. Cette étape peut nécessiter plusieurs corrections avant d’obtenir le bon réglage.

Configurer le temps d’allumage

La minuterie de votre projecteur vous permet de choisir pendant combien de temps votre éclairage reste allumé. Ce paramètre dépend notamment de vos besoins et de vos habitudes.

A lire aussi : Comparatif des Meilleures Caméras de Surveillance et Caméras Connectées