Regarder une chaine étrangère en streaming direct ou en rediffusion est possible sous certaines conditions. Aujourd’hui, nous attaquons le cas de RFBT, la plus grosse chaine de radio et télévision de Belgique.

RTBF est un groupe audiovisuel incontournable en Belgique. Cette entreprise publique possède une offre très riche avec les chaines de télévision emblématique comme « la une », « Tipik » ou encore « La Trois ». Mais, regarder leur programme n’est possible que si l’on se trouve dans le pays… enfin, en théorie. Voici comment contourner ses blocages géographiques et profiter de RTBF en direct en France ou à l’étranger.

L’astuce ultime pour regarder un événement en haute qualité sans bugs Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l’abonnement à un VPN. Il est peut-être payant (quelques euros), mais vous permettra de profiter de votre évènement sans aucune coupure ou remontrance des autorités. Et ça tombe bien, Surfshark, le meilleur VPN rapport qualité/prix, est en ce moment en promo. Bénéficiez tout de suite de l’offre sur le site Surfshark.

Les étapes pour regarder rtbf en direct avec un VPN

Le VPN est le Graal pour tous ceux qui voyagent ou qui veulent regarder des chaines étrangères en France. Avec, il suffit presque de dire « sésame, ouvre-toi » pour profiter de pléthores de contenu censé être impossible d’accès. Vous pourrez alors regarder le catalogue Netflix américain, contourner les blocages de certains sites ou encore regarder une compétition de Criquet diffusée seulement à l’étranger. Le VPN est donc l’arme ultime pour contourner les blocages sur internet.

Étape 1 : Télécharger un VPN

Pour accéder à rtbf, la première chose à faire est de choisir un VPN. Parmi les plus renommés, on retrouve NordVPN, Surfshark ou encore AtlasVPN.

Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre comparatif des meilleurs VPN du marché.

Le VPN coûte quelques euros par mois (entre 2€ et 10€) et vous permet de nombreuses choses comme vous permettre d’être anonyme, d’avoir une meilleure connexion ou de choisir une zone géographique spécifique. Une fois que vous avez choisi votre VPN, installez-le et rendez-vous sur son interface.

Étape 2 : Se connecter via un Serveur belge

Après avoir créé et rentrer vos identifiants sur votre VPN, c’est tout simple. Pour accéder à l’offre proposée par rtbf, il suffit de choisir un serveur belge (cliquez sur le pays « Belgique ») et d’ouvrir votre navigateur. Vous serez alors référencé en Belgique, comme si vous y étiez, et pourrez donc naviguer sans restrictions sur les programmes du pays normalement bloqués.

Etape 3 : Créer un compte rtbf

La dernière étape est de créer un compte rtbf pour éviter certaines publicités et pour pouvoir avoir accès aux programmes en direct. Une fois votre compte à jour, vous êtes fin prêt pour regarder les chaines proposées par rtbf : « la une », « Tipik » ou encore « La Trois »… Mais aussi, vous pourrez avoir accès à la plateforme de streaming rtbf auvio et à ses nombreux films et séries en libre accès.

Les différents programmes télé disponibles sur rtbf

Les chaines de télévision proposées par rtbf sont disponibles sur rtbf auvio. Vous pourrez y voir des compétitions de sports comme la Formule 1 ou la le Moto GP en direct et avec des commentaires français. Aussi, vous avez accès aux programmations de films et séries diffusées sur les chaines du groupe.

Voici des exemples d’émissions que vous pouvez retrouver en accédant à rebf via un VPN :

Sport (Rallye WRC, Cyclisme, F1, catch, championnat belge…)

Émission télé (Les JT, Affaire conclue, The Voice Belgique, l’amour est dans le pré…)

Séries (NCIS, capitaine Marlot, il était une fois l’homme…)

Film (Divorce club, le Redoutable, Pride…)

Pourquoi rtbf est indisponible en France ? rtbf étant une chaine publique belge, seules les personnes se trouvant dans le plat pays peuvent utiliser les services qu’elle propose. Ainsi, si vous êtes en France, vous ne pouvez pas accéder à la plateforme… sauf si vous possédez un VPN, permettant de changer votre « zone géographique ». Peut-on regarder rtbf en France sans VPN ? Si vous vous situez en France, il n’est pas possible de regarder les chaines proposées par rtbf sans VPN. C’est le seul moyen d’avoir accès à sa programmation. Est-il possible de regarder rtbf en direct depuis sa télévision ? Il est possible de regarder rtbf en direct via sa télévision en téléchargeant un VPN spécial SmartTV ou Apple TV. Retrouvez notre top des meilleurs VPN pour Apple TV. Quel est le meilleur VPN pour regarder rtbf ? Si on devait vous citer VPN pour regarder rtbf, notre choix se porterait sur Surfshark . Mais d’autres très bon VPN sont tout aussi performants, comme NordVPN ou ExpressVPN