Les Reels, la nouvelle tentative de Facebook pour contrer TikTok

Le groupe Meta s’est enfin décidé à intégrer de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme et se lance dans les vidéos ultra-courtes : les Reels. Initialement lancées sur Instagram, ces vidéos courtes devraient permettre à Facebook de gratter au moins quelques parts du marché de la chasse gardée de TikTok.

Nombreux sont les réseaux sociaux qui ont décidé d’exploiter le filon d’or des vidéos courtes. Après YouTube et Instagram, c’est au tour de Facebook, grand retardataire, de marcher sur les plates-bandes de TikTok. Suite à une phase de test au États-Unis, son fondateur Mark Zuckerberg, a annoncé ce mardi 22 février l’arrivée sur la plateforme des « Facebook Reels ». Ces vidéos courtes qui mélangent musique, texte et effets visuels, seront accessibles à tous les utilisateurs de la plateforme dans plus de 175 pays et pourront aussi être partagées en story et cross-postées depuis un compte Instagram.

Les Reels Facebook, nouveautés ou copié-collé de TikTok ?

C’est sur Instagram (autre branche de Facebook) que les Reels avaient été officiellement lancés en 2020. Copié-collé d’un format qui a fait le succès de TikTok, les vidéos courtes ne cessent de voir leur popularité croître et Facebook compte bien lui aussi se faire une place et capitaliser sur ce marché. Le premier changement concernera la durée des vidéos. Les Reels auparavant limitées à 15 secondes sur Instagram pourront désormais durer jusqu’à une minute comme sur TikTok.

Et ce n’est pas la seule fonctionnalité que Facebook a emprunté à TikTok, en effet a été rajoutée la fonction « Remix ». Cette dernière permet de juxtaposer un Reel sur un autre Reel déjà existant. Un moyen parfait pour augmenter la visibilité du contenu et proposer aux utilisateurs de répondre à des défis.

La visibilité c’est bien, mais le profit c’est mieux et c’est le gros défaut des Reels, ils ne rapportent pas assez d’argent à Facebook : les «Reels sont moins bien monétisés que les Stories ou le fil d’actualité d’Instagram», admettait Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook.

Pour y remédier et s’assurer que les Reels puissent générer du bénéfice, Facebook laissera la possibilité aux créateurs de contenu de pouvoir implanter des bannières publicitaires dans leurs vidéos. Celles-ci apparaîtront sous la forme d’une superposition semi-transparente. Des stickers publicitaires pourront aussi être ajoutés et prendront la forme d’« images publicitaires statiques pouvant être placées par un Creator à n’importe quel endroit» de la vidéo. Facebook nous rassure : ces bannières publicitaires ne provoqueront que des interruptions minimes et auront pour principal objectif de rémunérer les créateurs de la plateforme.

«Ces publicités présentant des interruptions minimes permettent aux créateurs d’empocher une partie des revenus générés» Facebook.

Mais ce ne sera pas la seule nouveauté. Pour récompenser les créateurs de la plateforme, Facebook prévoit dans les mois qui viennent de mettre en place le programme Bonus Reel Play : « Le programme permet aux créateurs éligibles de gagner jusqu’à 35 000 $ par mois (environ 29 000 euros) en fonction des vues de leurs Reels éligibles », avait précisé la firme.

Facebook veut se maintenir à flot

Si Facebook lance les Reels sur sa plateforme, c’est pour essayer de contrer TikTok qui ne cesse de gagner en popularité grâce au format de ses vidéos et qui inquiète Mark Zuckerberg lui-même : «Les gens ont beaucoup de choix pour occuper leur temps libre et TikTok croît rapidement» avait-il déclaré. Il faut dire aussi que c’est un marché en or qui est valorisé à hauteur de 193 milliards de dollars selon le BCG.

Mais c’est surtout une aubaine pour Facebook qui rappelons le, perdait le jeudi 3 février de cette année, plus d’un quart de sa valeur et 200 milliards de dollars de valorisation à la Bourse de New York. Les Reels permettront au mieux au groupe Meta de se maintenir à flot, mais ne nous leurrons pas, les chances de faire de l’ombre à TikTok sont assez minimes.