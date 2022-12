Le Xiaomi Redmi Note 11 profite d’une énorme remise sur AliExpress

Parmi les smartphones d’entrée de gamme actuels, on peut dire que le Xiaomi Redmi Note 11 fait partie des références. Doté d’un superbe écran OLED et d’une très bonne autonomie, il bénéficie en ce moment d’une belle réduction grâce à un code promo d’une durée limitée.

Xiaomi Redmi Note 11 : un modèle de qualité pour toutes les bourses

Lancé en début d’année 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 avait pour ambition de s’imposer parmi les smartphones à moins de 300 €. Et on peut dire que le pari est plus que réussi !

Face aux Samsung, Oppo et autres Realme, le modèle chinois s’est vite fait une place de choix. Il faut dire que son écran OLED 90 Hz de 6,4 pouces offre une excellente luminosité et une bonne fluidité, avec des contrastes saisissants et des couleurs éclatantes. La dalle occupe quant à elle près de 90 % de la surface du smartphone, bénéficiant d’une caméra frontale discrète en forme de poinçon. À ce niveau-là, rien à dire !

Dans le même temps, la batterie ultra endurante du smartphone chinois lui permet de tenir plus de 21 heures sans être branché, un vrai plus par rapport aux concurrents. Et il est même possible de baisser légèrement la consommation, en basculant l’écran en mode 60 Hz au lieu de 90. Côté recharge, comptez une petite heure pour passer de 0 à 100 %. Il peut bomber le torse, notre Xiaomi Redmi Note 11 !

Niveau autonomie, le Xiaomi Redmi Note 11 écrase littéralement la concurrence !

Par ailleurs, notre modèle offre de bonnes performances pour le gaming, grâce à son tout nouveau processeur Snapdragon 680. Le design n’a peut-être rien de révolutionnaire, mais il reste dans l’air du temps si on le compare à ses concurrents. Lignes épurées, couleurs audacieuses et bonne prise en main, le Redmi Note 11 correspond parfaitement aux attentes des consommateurs pour un smartphone d’entrée de gamme en 2022.

On regrette cependant la faible qualité de l’appareil photo, surtout dans les environnements sombres. Malgré la ribambelle de capteurs au dos de l’appareil, force est de constater que le rendu qu’on attendait tous n’est pas au rendez-vous. Et à l’inverse de ses concurrents – pour la plupart munis d’une définition de 64 Mpx, l’appareil photo de notre modèle ne propose « que » 50 Mpx. Mais à ce prix-là, il est évident qu’on ne peut pas tout avoir !

Dans tous les cas, la qualité globale du Xiaomi Redmi Note 11 montre bien la polyvalence du constructeur chinois. Vélos, aspirateurs, montres connectées et même voitures du futur, il sait tout faire !

Un code promo avantageux sur le Xiaomi Redmi Note 11

Vous l’aurez donc compris, le Redmi Note 11 offre un rapport qualité / prix plus qu’honorable. Mais comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez encore faire baisser l’addition grâce à notre code promo « 12IC14 ». En l’activant sur AliExpress, vous profiterez en effet d’une belle petite remise « bonus » de 14 € à l’achat. Un tel cadeau à l’approche de Noël, ça ne se refuse pas !

Néanmoins, mieux vaut ne pas trop tarder à utiliser le code promo, qui expire le 1er janvier 2023 à 9h, pour bénéficier de ses avantages. Des remises comme celles-ci, ça n’arrive pas tous les jours !

