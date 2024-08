L’excellente TV 4K OLED de SONY profite d’une grosse réduction avant la rentrée

SONY profite de l’été pour vous faire économiser presque 1000€ sur son modèle très haut de gamme de TV 4K OLED : le XR-55A95L.

Alors que les Jeux Olympiques viennent à peine de se clôturer (bien qu’il reste encore les paralympiques), SONY vous fait profiter de très belles offres sur de nombreux modèles de TV.

Ainsi, pour prolonger les festivités et s’immerger pleinement dans les événements sportifs à venir (ou vos films et séries préférés), nous vous avons dégoté une réduction de 900€ sur l’excellent modèle XR-55A95L de SONY sur Son-Video.com.

La TV 4K OLED de SONY à moins de 25%

Habituellement vendue pour plus de 3400€, la TV 4K OLED XR-55A95L chute exceptionnellement sous les 2600€ grâce à une promo de 25% de Son-Video. Au total, ce sont 900€ que vous fait économiser le site spécialisé dans la vente d’appareils audiovisuels.

Le site de Son-Video vous permet de :

D’ être entièrement remboursé dans les 15 jours si vous n’êtes pas satisfait de votre achat.

si vous n’êtes pas satisfait de votre achat. De profiter de la garantie légale de 2 ans (et de l’étendre à 5 ans avec la garantie premium).

(et de l’étendre à 5 ans avec la garantie premium). D’ être livré rapidement (colis expédié dans les 24h suivant l’achat) ou aller la chercher en boutique,

(colis expédié dans les 24h suivant l’achat) ou aller la chercher en boutique, Payer en 4 fois (pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup).

Pourquoi acheter la TV 4K OLED XR-55A95L de SONY ?

Bien que son tarif reste élevé, la TV 4K OLED XR-55A95L possède de nombreux avantages pour justifier son prix.

Tout d’abord, cette TV a l’une des images les plus saisissantes du marché. Cela passe par des contrastes profonds, une luminosité adaptative et des couleurs éclatantes pour vous restituer l’esthétique de vos films au plus près du réel (ou de la vision voulue par le réalisateur).

Côté jeux vidéo, vous pourrez profiter d’une image Dolby Vision 4K 120 fps, soit l’idéal pour jouer et bénéficier des meilleurs graphismes sur les gros jeux AAA du moment. La connectique fournie de 4 ports HDMI (même si on peut regretter que seuls 2 d’entre eux soient 2.0 ou 2.1), vous permettra de connecter toutes vos consoles ou même un système home-cinema pour compléter les enceintes déjà intégrées à la dalle OLED.

Enfin, la dalle anti-reflet vous permettra de profiter de vos films et séries même en plein jour et son design épuré saura très facilement trouver une place dans votre décoration d’intérieur.

