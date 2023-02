Reduc Shopping : le site pour ne rater aucune promo !

Durant l’année, de nombreuses périodes de soldes vous permettent d’acquérir des produits tech à prix réduit. Pour en profiter, il suffit de bien cibler ces jours et de ne pas manquer les bonnes affaires. On vous explique ici comment rester aux aguets.

Si l’on sait qu’il existe plusieurs périodes de soldes durant l’année (Black Friday, Saint-Valentin, French Days, etc), il est parfois difficile de se souvenir de leurs dates exactes. Heureusement, certains sites proposent de suivre les différentes promotions du moment et celles à venir. Alors pour n’en manquer aucune, voici notre bon plan pour se tenir informer des dernières soldes et codes promo en vigueur.

Reduc Shopping : le site pour suivre les promos

Reduc Shopping est LE site pour suivre toutes les promos du moment. Que ce soit pour se rappeler des dates importantes comme la Saint-Valentin, Noël, le Black Friday et les French Days ou pour ne pas louper les réductions qui apparaissent tout au long de l’année : Reduc Shopping vous servira d’agrégateur d’offres et vous permettra de profiter des meilleurs prix.

En plus de mettre en avant les dates classiques de périodes de soldes, le site vous propose des articles et des FAQ (foire aux questions) pour optimiser vos achats et toujours bénéficier des meilleurs prix : « Faut-il acheter en ligne ou en magasin ? », « Plutôt soldes ou ventes privées » ou « Les frais de livraison : comment les éviter». Vous pourrez ainsi devenir un expert des promotions !

L’offre LENOVO à 55% de remise minimum

En passant par le Reduc Shopping, vous pourriez par exemple voir cette promotion Lenovo permettant d’économiser jusqu’à 55% sur une large gamme de produit. Comment faire ? Grâce au code « STVALENTIN» (expirant le 15 février !), vous pourrez bénéficier d’une ristourne sur les modèles ThinkPad. À noter que certains d’entre eux profitent déjà d’une réduction sur le site, cumulable avec le code promo.

À titre d’exemple, l’offre ThinkPad P15 Gen1 passe de 6 359 € à 1 499 € soit une réduction totale de 76% et une économie de 4 860 €.

Ne ratez plus aucune promo avec Reduc Shopping !

L’offre OVHCloud à -15%

Si vous cherchez un moyen de développer un site internet et vous retrouvez dans la nécessité de trouver une meilleure solution qu’un plan d’hébergement, le VPS est surement ce qu’il vous faut.

En vous engageant 2 ans auprès d’OVHCloud, vous pourriez profiter de 15% de réduction sur toutes les offres du service VPS. À titre d’exemple, l’offre la moins chère passerait de 5,80 € (HT) à 4,93 € par mois.

Reduc Shopping : des offres promotionnelles diverses

En vous promenant sur le site, vous pourriez y découvrir toutes sortes de soldes allant de la réduction brute, au code promo en passant par l’offre de parrainage. On vous propose une petite sélection des promotions intéressantes du moment.

Comment faire pour ne rater aucune promo ? Si, généralement, on parvient à ne pas rater le Black Friday, d’autres périodes de soldes peuvent être plus discrètes. Le site propose un système de notification pour vous prévenir à chaque nouvelle offre et vous détaillera s’il faut un code promo.

Les autres bons plans du moment Parrainage ONEPLUS

10 € à chaque commande supérieure à 200 € d’un compte parrainé à chaque commande supérieure à 200 € d’un compte parrainé

40% de réduction sur OLIGHT

Entre 30 € et 50 € de réduction par lampe de poche Entreetde réduction par lampe de poche

50% sur la literie Conforma

649,90 € au lieu de 1284 € pour le Nightitude Symphonie au lieu depour le Nightitude Symphonie

Le site n’est pas exclusivement dédié aux offres de produits tech, vous pourrez également y trouver des réductions sur les habits, les sites de voyages, les meubles ou encore les produits de beauté. Économies, remises, promotions n’auront plus aucun secret pour vous !