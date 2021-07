RedRoad V17 : un nouvel aspirateur sans fil silencieux

Vous cherchez un aspirateur sans fil silencieux ? L’aspirateur RedRoad V17 est idéal pour nettoyer votre logement et aspirer la poussière sans déranger l’entourage. Ce produit qui a déjà séduit l’Asie sera commercialisé en septembre 2021 par la marque spécialisée en appareils électroménagers intelligents. Découvrez l’aspirateur de main pratique qui change la vie au quotidien.

RedRoad, la marque leader des appareils électroménagers intelligents

Fondée en 2017, la marque RedRoad est née d’un ensemble d’experts qui travaillent depuis plus de dix ans dans la Recherche et le Développement Expérimental (R&D) et la création d’appareils électroménagers intelligents. La firme a séduit le Japon et de nombreux autres pays avec la vente de 3,5 millions de ses produits à travers le monde.

Parmi eux, on retrouve :

Appareils dédiés au nettoyage et à la sécurité à domicile ;



Appareils électroménagers pour la cuisine ;



Produits de haute technologie pour la salle de bain et la beauté ;



RedRoad est reconnu dans le monde de l’industrie pour ses conceptions novatrices à la pointe de la technologie. En 2018, la société a créé un mini aspirateur de voiture et un aspirateur à bâton sans fil, nommé ZERO garantissant un nettoyage plus performant que ceux des concurrents. Ce dernier produit fait partie du musée d’Art industriel moderne.

Aspirateur RedRoad V17 : optez pour une technologie fiable

Le lancement de l’aspirateur RedRoad V17 est programmé pour septembre 2021 en Allemagne, aux États-Unis, en Russie et bien sur en France. Il dispose de nombreuses fonctionnalités haute technologie pour vous faciliter la vie au quotidien.

Réduction de bruit la plus avancée au monde

Le V17 est doté d’un système de réduction de bruit Mandala 5.0 affichant 65 dB contre 75 à 85 dB pour un aspirateur classique. Ce système est considéré comme une nouvelle technologie de pointe. Et à l’heure actuelle, il n’y a aucun concurrent qui puisse faire mieux. Grâce à cet appareil nettoyant, vous oserez passer l’aspirateur plus souvent sans craindre de déranger !

Filtration saine : la poussière n’aura pas le dernier mot

Grâce à son système de filtration Mandala 3.0, la poussière est aspirée à 99,97 %. Cet appareil de nettoyage est, en plus d’être silencieux, très puissant. Son système de filtration est composé :

d’une structure intelligente permettant la séparation de la poussière à 12 cônes ;

d’un filtre en acier inoxydable 304 qui capture les particules ultrafines jusqu’à 0,1 μm contre 0,3 μm pour les autres modèles.

Les atouts de cette machine dépoussiérante vont encore plus loin. Elle est équipée de filtres HEPA très résistants lui garantissant une durée de vie optimale. Même sans changer les filtres régulièrement, cet aspirateur vous garantit un système de filtration pur et sain.

Un aspirateur qui pense à votre santé

L’air qui sort du RedRoad V17 est aussi aseptisé que dans une salle d’opération. Si vous ou un de vos proches souffre d’asthme, d’allergies ou autres maladies respiratoires, ce type d’appareil pour la maison est idéal. Grâce à ces deux brosses rotatives, le nettoyage est d’une efficacité exemplaire. L’aspirateur-balai sans fil s’adapte à tout type de sols – même sur les matelas – en éliminant 99 % des acariens.

Un aspirateur-balai qui tient la charge

Vous voulez faire des économies d’énergie ? C’est possible grâce à cet appareillage domestique visionnaire. On peut aussi noter que la batterie est amovible. L’achat d’une deuxième permettrait alors de ne jamais être embêter par la charge de l’aspirateur.

Des composants ultra résistants pour l’aspirateur-balai V17

L’aspirateur-balai V17 est fabriqué à partir de matériaux respectant la norme de production propre à aérospatiale ou au domaine médicale. Sa qualité ne semble pas à démontrer en regardant les caractéristiques.

L’aspect cristallin et élégant de ce robot ménager ne peut que séduire. Il vient d’une idée novatrice qui consiste à utiliser un matériau PC à haute transmission de lumière que l’on utilise déjà dans la conception de lentilles optiques. La volonté de mettre au point un produit autant qualitatif que esthétique explique en partie le succès actuel de la société.