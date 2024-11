Redmi casse les prix avec un pack smartwatch et écouteurs Bluetooth pour moins de 50€

En ce moment, Xiaomi fait preuve d’une générosité bluffante ! Le fabricant chinois propose, en effet, un « Pack Redmi connecté » qui comprend une montre connectée, mais aussi des écouteurs à réduction active de bruit !

Vous avez bien lu, Xiaomi nous fait la totale en proposant l’une de ses plus récentes montres connectées et ses écouteurs Bluetooth à réduction de bruit pour la moitié du prix initial. Et pour les plus gourmands, on a même des astuces pour gagner encore plus.

Le pack idéal du quotidien affiché à -50%

Qui aurait cru que pour Black Friday, Xiaomi casserait autant ses prix ? Si le fabricant chinois nous a habitué depuis longtemps à proposer des produits au rapport qualité/prix remarquable, l’offre du moment est tout simplement sidérante.

Voyez plutôt : vous pouvez profiter de la Redmi Watch 3 Active, et des Redmi Buds 5 pour 49,99€ au lieu de 99,98€ ! La combinaison est, effectivement, affichée à -50% sur le site officiel de Xiaomi.

Sachez également que les frais de port sont offerts. Mais ce n’est pas tout, si c’est votre premier achat, vous pouvez bénéficier d’une offre de parrainage d’un montant de 10€.

Enfin, pour tous ceux qui ont un smartphone Xiaomi, vous pouvez bénéficier d’un coupon de 15€ utilisable à partir de 69 € d’achat. Par exemple, si vous décidez d’ajouter la caméra de surveillance AW300, il ne vous en coûtera que 54,98€ !

Ce Bundle façon Redmi est être plus connecté au quotidien !

Une combinaison aussi simple qu’efficace

Xiaomi nous a habitués à l’excellence en termes de rapport qualité/prix. Ce Bundle ne déroge pas à la règle.

Les Redmi Buds 5 sont équipés de la réduction active de bruit, permettant de réduire les sons environnants jusqu’à 46 dB. Les écouteurs peuvent être appairés à deux appareils, tandis que le son, lui, se montrera largement à la hauteur pour le quotidien. On apprécie également le boîtier de recharge qui permet d’atteindre 40 heures d’autonomie, contre 10 heures pour les écouteurs seuls.

La Redmi Watch 3 Active se distingue, elle, par un écran LCD de 1,83″, plus d’une centaine de modes sports et une autonomie pouvant atteindre les 12 jours. Au quotidien, elle permettra de répondre à des appels, d’avoir un suivi de sa pratique sportive, et même de surveiller sa fréquence cardiaque, sa saturation en oxygène.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Buds 5

Autonomie 12 jours

Autonomie 40 heures

Écran 1,83″

Bluetooth 5.3

