Photos supprimées par erreur : 3 façons de récupérer facilement vos fichiers perdus

Que faire lorsqu’une photo est effacée par accident ? Est-elle perdue à jamais dans les limbes de votre PC ou de votre smartphone ? Fort heureusement non et voici 3 manières de récupérer vos fichiers.

Qui n’a jamais supprimé une photo ou un fichier par accident ? Que ce soit pour le travail ou le loisir, ce genre de situation peut rapidement devenir problématique, surtout si vous deviez l’envoyer à quelqu’un d’autre… Alors pour ne pas vous stresser inutilement, sachez que vos données ne sont jamais réellement supprimées — et qu’il s’agit justement d’une des raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais revendre un disque dur d’occasion — mais concernant votre problème immédiat, nous avons pour vous trois solutions extrêmement simples pour retrouver vos fichiers perdus.

Vérifier la corbeille : la base, mais sait-on jamais

Ce conseil est l’équivalent du « Vérifiez que votre routeur est bien branché » lorsque vous avez des problèmes de Wi-Fi, mais il s’agit d’une vérification essentielle avant de passer aux étapes suivantes et aux techniques légèrement plus poussées.

Pour les quelques personnes qui ne connaitraient pas du tout cet outil, il s’agit de l’endroit où se retrouvent tous vos fichiers supprimés et où ils peuvent être récupérés. Tous ? Pas réellement, si vous avez utilisé le raccourci « Shift + Suppr » : le fichier ne passe pas par la corbeille et disparait de votre ordinateur directement.

Autrement, il suffit de :

De vous rendre dans la corbeille,

Sélectionner le fichier que vous souhaitez récupérer,

Cliquer sur « Restaurer ».

Si vous avez fait cette manip : oups, il va falloir utiliser d’autres méthodes.

Stellar : récupérez des photos définitivement supprimées sur PC et Mac

Vous vous retrouvez dans la situation où : pas de chance, vous avez supprimé votre fichier « définitivement » et vous pensez ne jamais pouvoir le retrouver ? Et comme « il ne faut jamais dire jamais », des logiciels existent pour vous permettre de retrouver vos fichiers, photos et vidéos (même les très lourds) lorsque vous les avez « définitivement » effacés.

A ce petit jeu, un logiciel se démarque des autres : Stellar. Il existe une version gratuite qui vous permettra de récupérer des fichiers allant jusqu’à 1 Go : largement suffisant pour récupérer une ou deux photos perdues ou un document Word.

Mais le plus bluffant reste la version payante qui pour 79,99€ par an (au lieu de 179,99€ habituellement) vous permet de récupérer des photos et vidéos supprimées ou corrompues qu’importe le poids du fichier ! Une aubaine si vous aviez perdu des données en RAW et que vous vous voyiez déjà faire une croix sur votre film de vacances en 4K.

On a pu récupérer de nombreux fichiers en seulement quelques clics.

Récupérer des photos et vidéos supprimées sur smartphone

Heureusement, le même type de solutions existe également sur smartphone. Tout comme les PC, les mobiles (Android ou iOS) possèdent une corbeille qui conservera vos fichiers textuels, photos et vidéos pendant 30 jours après leur suppression : après ce délai, vous ne pourrez pas les récupérer sur l’outil d’origine…

Quand on supprime accidentellement des photos importantes…

Nous vous conseillons alors deux applications :