Comment retrouver un message supprimé sur iPhone ?

Un message supprimé à cause d’une mauvaise manip’ ? La tête ailleurs, vous venez de supprimer une conversation super importante sur votre iPhone ? Pas de panique, cela arrive à tout le monde ! Et surtout, il existe des solutions pour retrouver un ou plusieurs messages supprimés sur iPhone. Enfin presque…

Application iMessage sur iPhone

Si la plupart du temps, on utilise les messages pour discuter ou rigoler avec nos proches, ils sont remplis parfois d’informations assez importantes. Si après avoir fait le ménage dans vos conversations à cause d’un stockage insuffisant, vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise, ne perdez pas espoir de revoir un jour ce message.

On vous a trouvé 4 solutions pour tenter de retrouver ses messages supprimés sur iPhone. Un problème qui est vite arrivé mais encore difficile à résoudre avant la dernière mise à jour IOS. Grâce à IOS 16, Apple a su simplifier la vie des utilisateurs d’iMessage.

Récupérer ses messages supprimés via la sauvegarde de son iPhone :

Avant la mise à jour IOS 16 ou iPadOS 16.1, il était obligatoire de restaurer une sauvegarde pour espérer récupérer un message supprimé. La marque à la pomme vient tout juste de simplifier la démarche : pour les messages supprimés il y a moins de 30 jours à 40 jours, rendez-vous dans l’application iMessage. En haut à gauche, cliquez sur Modifier. Un menu apparaitra et sélectionnez Afficher les suppressions récentes. Il ne vous reste plus qu’à choisir les conversations contenant les messages supprimés que vous souhaitez récupérer, puis cliquez sur Récupérer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de la mise à jour IOS 16, voici tout ce qu’il faut savoir sur IOS 16

Récupérer ses messages supprimés via iCloud :

Si malheureusement, vous n’avez toujours pas la mise à jour IOS16, il reste encore un espoir ! Pour cela, il faut réinitialiser le téléphone. Lorsqu’il se rallumera, vous devrez sélectionner une sauvegarde iCloud. Il suffit de choisir une des sauvegardes antérieures à la suppression des messages. Vos messages supprimés réapparaitront dans les conversations ni vu ni connu. Cependant, on vous rappelle que vous perdrez tout ce qui a été sauvegardé dans les versions plus récentes des sauvegardes, faites donc bien votre choix.

Récupérer ses messages supprimés via Finder :

Si vous possédez un Mac ou Macbook, vous pouvez synchroniser votre iPhone avec Finder en branchant votre iPhone à l’ordinateur. Ouvrez le Finder, le smartphone devrait apparaitre sur la gauche de la fenêtre. Si ce n’est pas le cas, peut-être qu’une fenêtre vous demandant l’autorisation d’accès à l’ordinateur est apparue, il faut accepter. Lorsqu’il apparait enfin, cliquez dessus et décochez la case Synchroniser automatiquement lorsque l’iPhone est connecté. Pour finir, appuyer sur Restaurer la sauvegarde.

Récupérer ses messages supprimés via une application tierce :

Il existe de nombreuses applications ou logiciels qui promettent de vous récupérer tous les éléments supprimés de votre téléphone. Chez Meilleure-innovation.com, on a souhaité tester ces alternatives et une d’entre elles a plutôt bien réussi le test.

Il s’agit de DrFone, un logiciel gratuit vous permettant non seulement de récupérer vos messages supprimés mais aussi vos photos, documents, contacts et autres. Une fois l’application installée sur votre ordinateur, il faudra indiquer si vous souhaitez récupérer les données sur un Android ou bien un iPhone. Une fenêtre s’ouvrira alors, cliquez sur Récupération des données, puis il faudra sélectionner les fichiers que vous souhaitez retrouver – en l’occurrence ici les messages. Il ne reste plus qu’à attendre, l’application récupérera tous les éléments supprimés.

Si après tout ça, vous n’arrivez toujours pas à récupérer vos messages, la tâche s’annonce plus difficile que prévue… Pour rappel, il est impossible de récupérer quoi que ce soit sur un iPhone hors d’état de fonctionner. Un bon moyen de se rappeler que les sauvegardes via iTunes ou iCloud sont essentielles.