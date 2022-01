Entre Facebook, Tiktok, Snapchat, LinkedIn, YouTube ou encore Pinterest, il y a de la concurrence chez les réseaux sociaux. Et pour justifier que vous y passiez du temps, chacun cherche à s’améliorer, c’est-à-dire à proposer du contenu qui satisfasse les utilisateurs. Du côté d’Instagram, justement, la fonction Explore propose la recherche active de nouveaux contenus par les usagers. Ainsi, si vous êtes un.e influenceur.se, ou représentez une marque ou une association, il est excellent d’y figurer pour accroître votre audience. En effet, c’est 200 millions d’utilisateurs quotidiens qui pourraient tomber sur vous dans la fonction de recherche Insta. À ce titre, la plateforme spécialisée dans les contenus inspirants a publié sur son blog le fonctionnement de ses algorithmes de recherche. Voici, à la lumière des indications de cet article, la manière d’augmenter vos chances d’apparaître dans la recherche Instagram !

Personnalisation et pertinence pour une recherche Instagram efficace

On en revient un peu au B-A-BA des moteurs de recherche : comment faire remonter les meilleurs résultats sur les mots-clés tapés en guise de requête ? Instagram dévoile sa manière de trier ses suggestions…

Un classement personnalisé des contenus candidats pour une requête Instagram

Lorsque vous lancez une recherche Instagram, les algorithmes vont partir des comptes avec lesquels vous avez déjà interagi. Ils vont ensuite rechercher de nouveaux comptes qui présentent un lien plus ou moins étroit avec ceux qu’ils ont pu identifier comme correspondant à votre requête. Ainsi, via l’analyse des contenus photo/vidéo et des signaux d’interactions, ils filtrent les comptes concurrents. C’est le résultat de cet écrémage qui s’affiche alors sur votre écran.

Critères de pertinence pour arriver dans les meilleurs candidats sur Explore

Les signaux sont relativement intuitifs :

mots-clés de la requête , à la manière d’une recherche naturelle. Les mots-clés peuvent correspondent à un nom d’utilisateur, à un hashtag, à une biographie, une légende de photo ou même un lieu en particulier ;

les précédentes interactions d’un utilisateur effectuant une recherche, qu’il s’agisse de leur navigation , des likes , des abonnements , des hashtags suivis , le tout en tenant compte de la fréquence de vos activité ;

le degré de rapprochement entre l’utilisateur et le compte suggéré . C’est à dire que si un compte que vous avez déjà visité propose du contenu en rapport avec votre requête, il aura tendance à remonter dans les résultats (exemple : “haiku” et les derniers comptes consultés qui publient de courts poèmes traditionnels japonais passeront en tête) ;

le degré de popularité du compte, à savoir le nombre d’abonnés, les clics, les likes et les partages.

Optimisez votre compte pour apparaître dans les résultats de recherche Instagram !

Toujours selon l’article de la célèbre plateforme de contenu inspirationnel, il existe désormais quelques bonnes pratiques pour augmenter vos chances de vous positionner dans les résultats de recherche Instagram :

optimiser le nom de profil et d’utilisateur (handle) avec des mots-clés en rapport avec votre thème de publications. Et si vous avez un pseudo qui vous colle à la peau, n’hésitez pas à l’exploiter aussi afin de faciliter les recherches (si vous êtes tattoueur.euse, par exemple) ;

intégrer dans votre biographie des mots-clés en cohérence sémantique avec votre nom de profil. Et si votre compte s’y prête, ajoutez une localisation. En effet, si vous donnez des cours de guitare à Paris ou à Marseille, c’est mieux de le préciser ;

utiliser des hashtags en suivant le même principe que les deux points précédents ( à placer dans les descriptions d’images ) ;

bien choisir les moments où vous postez une publication, c’est-à-dire quand vos followers sont les plus actifs. Cette donnée est disponible dans les insights d’Instagram (seulement pour les comptes pro). Si votre timing est bon, vous profitez alors d’un atout fraîcheur. En effet, l’actualité est toujours poussée en avant sur les réseaux sociaux ;

utiliser des vignettes personnalisées : un peu comme pour une miniature YouTube, c’est ce qui vous donne envie de cliquer dans une liste de résultats ;

respecter la charte Instagram afin d’éviter d’éventuelles pénalités.

Comment éviter de baisser votre ranking sur Instagram Explore ?

En gros, l’enjeu pour Instagram est de ne pas diffuser de contenu qui pourrait choquer ou nuire à l’utilisateur, comme la désinformation volontaire ou involontaire. Ainsi, il se peut que les sujets sensibles, touchant à la politique, à la santé ou à la sexualité, soient peu mis en avant par les algorithmes. Certes, c’est une forme légère de censure, qui implique une forme d’arbitraire. Cependant, si vous êtes familier.ère du concept de “shitstorm” (harcèlement en ligne par des centaines d’utilisateurs sur un sujet polémique), très courant sur Twitter ou YouTube, vous comprendrez ce que les administrateurs cherchent à éviter par ces mesures de précaution.

En d’autres termes, les théories complotistes ne font pas bon ménage sur la fonction recherche de la plateforme. Pas plus que le charlatanisme cosmétique et médical, les proposition en vue d’investissements douteux (ex : système pyramidal), les contenus sexuellement explicites, la promotion de produits toxiques (ex : tabagisme), ou les appels à des jeux concours. À ce titre, Instagram projette d’intégrer des pop-ups d’information pour vous accompagner dans les recherches à caractère sensible telles que citées ci-dessus.

Recherche Instagram : quelles seront les prochaines mises à jour ?

Pour finir, Instagram affiche un certain nombre d’ambitions pour l’avenir proche. En effet, la plateforme à plus d’un milliard d’utilisateurs promet une compréhension plus fine des mots-clés dans les barres de requête. À cet égard, il sera bientôt possible de trouver directement des photos associées au thème de la recherche. Cela vous dispense de connaître le bon hashtag ou le nom de profil que vous recherchez. En recherchant “climb”, vous tomberez sur des photos d’escalade. Et cette fonctionnalité sera bientôt disponible dans d’autres langues que l’anglais. Bien entendu, la perspective soutenue par les responsables du réseau est de proposer des résultats de recherche en totale adéquation avec vos centres d’intérêts.