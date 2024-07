Comment recharger votre smartphone à la gare sans prendre de risque ?

À l’heure des grands départs en vacances, vous seriez peut-être tenté de recharger votre smartphone dans un lieu public comme une gare, un hôtel ou un restaurant : cela pourrait bien être une terrible erreur.

Arrivé à la gare en avance, vous vous apercevez qu’il ne vous reste que 10% de batterie et que le trajet Paris-Marseille risque d’être très long sans votre smartphone. Coup de chance, la gare met à disposition des ports USB en libre-service pour charger tout type d’appareil.

« Coup de chance » ? Pas vraiment, si dans la plupart des cas, la recharge se passe sans encombre : ce simple geste pourrait en fait être une véritable porte d’entrée sur vos données pour des cybercriminels.

Pourquoi et surtout comment s’en protéger ? On vous explique tout ici.

Recharger son smartphone dans un lieu public : une erreur fatale

Les ports de charge USB ne font pas que recharger votre smartphone, mais servent également à transférer des données et c’est précisément à cause de cela que votre appareil peut devenir la cible de personnes mal intentionnées.

En effet, en se connectant au même réseau que vous, ceux-ci peuvent profiter de l’interconnexion des appareils sur les ports USB de la gare pour récupérer les données qui y transiteraient : pour peu que vous ayez en plus l’idée de vous connecter à un Wi-Fi public sans anti-virus ou VPN, vous deviendriez alors la proie parfaite.

Si vous tenez vraiment à vous connecter sur les ports USB public, il existe quelques outils comme des adaptateurs USB bloqueur de données à brancher au bout de votre port USB avant de le connecter au port public.

La solution la plus sûre reste de ne pas se connecter du tout à une borne publique

Et si vous voulez vraiment éviter le moindre problème, le plus simple reste encore d’acheter une batterie externe. Nous avions par exemple pu tester l’excellente batterie portable Baseus qui permettait notamment la recharge sans fil (compatible MagSafe pour les iPhone) et ne nécessitait aucun câble additionnel : un vrai plus pour toutes celles et ceux qui ont l’habitude de partir en vadrouille et ne veulent pas s’encombrer de câbles.