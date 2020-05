La marque Realme a l’ambition de lancer X3 SuperZoom, un nouveau modèle de smartphone présentant une fiche technique plutôt ambitieuse. Des fuites permettent nous permettent d’y voir plus clair.

Sur le marché des photophones, il faut réussir à se démarquer de la concurrence pour avoir une chance de survivre. La marque Realme l’a bien compris et semble donc miser sur un combo plutôt ambitieux alliant le processeur Snapdragon 855+ et un très gros module photo pour son futur smartphone Realm X3 SuperZoom. On fait les présentations.

Realme X3 SuperZoom : séduisant techniquement

La marque, qui vient déjà de nous dévoiler le Realme X50 Pro qui s’est révélé plus que convaincant, s’apprête donc à dévoiler un autre modèle, le Realme X3 SuperZoom, selon les informations du journaliste Roland Quandt pour le site WinFuture. Ce smartphone n’a pas encore été officialisé par la marque, mais on imagine qu’il ne s’agit plus que d’une question de temps. Ce nouveau modèle s’appuie donc sur des caractéristiques plutôt intéressantes.

Côté taille, le X3 SuperZoom sera doté d’un écran de 6,6 pouces, IPS LCD. La résolution proposée sera de 2.400 x 1.080 pixels. Le choix de ne pas opter pour l’OLED, qui est devenue la norme sur cette gamme, s’explique peut-être par une volonté de proposer un modèle attractif d’un point de vue tarifaire. Le processeur n’est pas non plus le dernier en date de Qualcomm (le Snapdragon 865) mais celui arrivé juste avant, le Snapdragon 855+. Un processeur qui n’a aucun problème de performance. À l’intérieur, on trouverait aussi 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Wi-Fi 6 et le bluetooth 5.0 accompagnent une batterie de 4.200 mAh et un système de charge rapide.

La photo comme priorité

C’est bien du côté de la photographie que cet appareil se distingue. En effet, on y trouve un module photo composé de 4 appareils. Le principal est un capteur Samsung GW1 de 64 MP (ouverture f/1,8) mais il est aussi complété par un téléobjectif avec zoom optique x5, et capteur de 8 Megapixels. Un combo qui pourrait permettre à Realme de présenter son appareil X3 SuperZoom comme étant doté d’un zoom hybride X60. Deux autres capteurs, plus accessoires, de 8 et 2 Megapixels sont aussi présents.

Enfin, à l’avant du smartphone, on trouve aussi deux appareils, un capteur de 8 Megapixels et un capteur Sony IMX616 de 32 Megapixels. Cela place définitivement le X3 SuperZoom dans la catégorie de photophones. Côté tarif, l’appareil devrait en théorie se lancer ces jours-ci en Europe à un prix de 499 euros.

