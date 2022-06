La gamme de smartphone GT s’agrandit avec le Realme GT Neo 3t et sa fiche technique séduisante. Realme ne lésine toujours pas sur la puissance mais sans tomber dans l’excès.

Au départ il y avait le Realme GT aux alentours de 500€, sa Master Edition à moins de 400€ et la version Neo qui servait d’intermédiaire. Puis, le GT 2 est arrivé avec quelques améliorations ainsi qu’une version Pro. De quoi satisfaire ceux qui demandent encore davantage de puissance. Pour sa troisième itération, Realme décline le GT Neo en deux versions pour convenir à toujours plus d’exigences et d’épaisseur de porte-feuille dans son milieu/haut de gamme. La marque gonfle donc sa présence sur le marché. Fort bien ! La démarche est-elle pertinente pour les consommateurs ?

On aime… Design avec une touche d’originalité

Charge 80W très efficace

Très bon rapport performances/prix

Chauffe peu On aime moins… Module photo inégal

Pas de certification IP

Où acheter le Realme GT Neo 3T au meilleur prix ?

Fiche technique du Realme GT Neo 3T

Dimensions : 162.9 x 75.8 x 8.6 mm

162.9 x 75.8 x 8.6 mm Poids : 194,5 grammes

194,5 grammes Version OS : Android 12

Android 12 Interface constructeur : Realme UI 3.0

Realme UI 3.0 Taille d’écran : 6,62 pouces

6,62 pouces Définition : 2400 x 1080

2400 x 1080 Densité de pixels : 397 ppp

397 ppp Affichage : AMOLED 120 Hz

AMOLED 120 Hz Soc : Qualcomm Snapdragon 870 5G

Snapdragon 870 5G Mémoire vive : 8 Go

8 Go Mémoire interne : 128/256 Go

128/256 Go Batterie : 5000 mAh

5000 mAh Enregistrement vidéo : 4K 60fps Capteur photo principal : 64Mpx

64Mpx Ultra grand-angle : 8 Mpx

8 Mpx Macro : 2 Mpx

2 Mpx Appareil photo frontal : 16 Mpx

16 Mpx 5G : oui

oui NFC : oui

oui Wi-Fi : Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth : 5.2

5.2 Capteur d’empreintes : sous l’écran

sous l’écran Reconnaissance faciale : oui

oui Ports : USB Type-C

USB Type-C Couleurs : Noir, damier jaune/blanc

Noir, damier jaune/blanc Prix : 429/469€

Unboxing du Realme GT Neo 3T

Toujours rien de surprenant ici, mais il faut en parler quand même. Si jamais Realme change sa politique sur les chargeurs et commence à les vendre séparément, ça sera le lieu et l’endroit. Outre le smartphone, la boîte contient une coque comme d’habitude chez Realme. Contrairement à celle fournie avec le GT 2, celle-ci est transparente et ne reprend pas le design du téléphone. En outre, on y trouve le gros chargeur SuperDart 80W, un câble USB A vers USB-C ainsi que la tige pour éjecter le lecteur de carte.

Le design du Realme GT Neo 3T

Une fois de plus, la firme chinoise s’efforce de proposer une apparence originale pour les produits de sa gamme GT. Pour celui-ci, Realme revient aux fondamentaux avec un design inspiré de la course automobile. Lorsque le Realme GT arborait du cuir végétal, des flancs chromées et une bande noire, le dos du Neo 3T arbore un damier réfléchissant qui rappelle les drapeaux de course et des tranches noires. Cet aspect moins tape-à-l’œil le rapproche du GT 2. Pour être honnête, les cases ne se voient pas tout de suite. Il lui emprunte aussi son module photo en relief avec le grand angle et l’ultra grand-angle qui dépassent. Notons qu’il ajoute une bande en damier entre les deux objectifs au cas où nous n’avions pas compris.

Pour ceux qui préfèrent la sobriété aux voitures, Realme propose un coloris noir mat. C’est d’ailleurs celui de l’exemplaire en notre possession. S’il faut lui associer un drapeau, il correspond davantage à celui des pirates ou bien celui des anarchistes. Pour les curieux ou les fans, sachez qu’une version Dragon Ball Z à 499€ sort le 8 juillet 2022. Elle influera notamment une interface inspirée de la série et des babioles comme des cartes et des autocollants. Enfin, la caméra frontale prend place dans un poinçon en haut à gauche de l’écran.

Nous n’avons trouvé aucune mention de certification relative à l’étanchéité du smartphone dans sa fiche technique.

L’écran du Realme GT Neo 3T

De ce côté, aucun changement n’a eu lieu par rapport au GT Neo 2. Ce nouveau smartphone conserve l’écran AMOLED de son aîné. Il dispose d’une définition full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement qui peut aller jusqu’à 120Hz. N’espérez pas une gestion automatique de cette fréquence aussi poussée que sur les écrans Pro Motion conçus par Apple. En effet, ce mode ne peut la faire varier qu’entre 60 et 120Hz. Sinon, les paramètres de l’affichage et sa luminosité maximale ne changent pas non plus. Cette dernière culmine à 1300 nits avec le mode vidéo HDR lumineux. Pour les autres utilisations, elle est largement suffisante pour voir l’écran en plein soleil. Notez que le Realme GT 2 que nous avons déjà testé possède lui aussi le même affichage.

Quel OS pour le Realme GT Neo 3T ?

Le smartphone fonctionne sous Android 12 avec la surcouche de la firme, la RealmeUI 3.0. Puisque Realme appartient à BBK Electronics qui possède aussi la marque Oppo, cette surcouche ressemble beaucoup au ColorOS proposé par cette dernière. On apprécie les possibilités en matière de personnalisation de l’interface. Elles concernent entre autres la forme des icônes, l’affichage Always-on, les animations et le menu des paramètres rapides. Comme souvent, on retrouve des bloatwares qui traînent et attendent qu’on les supprime. Rien de grave, ils ne sont pas nombreux.

Les performances du Realme GT Neo 3T

Ce nouveau smartphone reste dans la droite lignée de la gamme GT avec l’intégration d’un SoC particulièrement performant pour son tarif. On profite donc d’un Snapdragon 870 de chez Qualcomm sous sa coque. Dans la même gamme de prix, on trouve le Samsung Galaxy A53, le Redmi Note 11 Pro + respectivement équipés d’un Exynos 1280 et d’un Mediatek Dimensity 920. Et il n’y pas photo, ces deux SoC ne tiennent absolument pas la comparaison avec celui du Realme GT Neo 3T. On parle d’un fossé de plus de 200 000 points sur Antutu et d’un écart d’environ 2000 pour le score 3DMark. On relève même que le Snapdragon 870 s’en sort mieux que l’Exynos 2100 du Samsung Galaxy S21 Ultra en single-core. Bien sûr en multi-core c’est une autre histoire, mais on pose cette information là.

Pas de Snapdragon 888 sous le capot pour celui-là et c’est une bonne chose. La présence de ce SoC rehausserait le prix du téléphone en échange d’un gain de puissance peu pertinent. Le Gt Neo 3T devance déjà la concurrence avec un Snapdragon 870, il vaut mieux mettre l’argent ailleurs !

Plus de pratique moins de théorie

Avec 8 Go de RAM LPDDR4 pour épauler cette puce, le Realme GT Neo 3T s’en sort très bien pour les tâches communes que doit effectuer un smartphone même lorsqu’elles s’accumulent en arrière plan. Côté jeux vidéo, on a essayé PUBG Mobile avec la qualité graphique en HDR et l’antialiasing activé. Le téléphone n’a eu aucun mal à maintenir les 60fps. En outre, on remarque que le Neo 3T chauffe peu que ce soit en jeu comme en multitâche. C’est un vrai plus, car le Realme GT et son successeur souffrait justement d’un souci à ce niveau. Concernant la RAM, vous pouvez l’augmenter artificiellement dans les paramètres du système en empiétant sur l’espace de stockage vide. Pour finir, on retrouve le « mode GT » censé améliorer les performances. Nous n’avons pas repéré de changement, c’est plutôt un genre de raccourcis pour mettre l’affichage en 120Hz.

Quelle autonomie ?

Pour ce test, nous avons sélectionné le mode rafraîchissement adaptatif et nous avons passé une journée type du quotidien avec le téléphone. On peut qualifier cette utilisation de modérée dans l’ensemble :

Deux heures de vidéos YouTube

Plusieurs heures de musique en Bluetooth avec Spotify

Une partie de PUBG Mobile

Des passages sur les réseaux sociaux et le navigateur web

Le tout évidemment entrecoupé de phase de veille, car parfois, on accorde un peu d’attention à la réalité. Sans surprise, le Realme GT Neo 3T supporte bien cette journée. Encore heureux avec une batterie de 5000 mAh ! Si vous restez sur une utilisation de la sorte, il lui faut une quinzaine d’heures avant d’atteindre le 0%. C’est un score dans la moyenne. Le véritable apport de ce smartphone se situe ailleurs. Alors que le Realme GT et le GT 2 propose une charge rapide SuperDart à 65W, le Neo 3T introduit son évolution à 80W. D’après la firme, celle-ci redonne les 50 premiers pour cent en 12 minutes. Et cette promesse est tenue !

Petite séance photo avec le Realme GT Neo 3T

C’est une habitude dans la gamme GT, on retrouve trois capteurs, dont un ultra grand-angle et un macro. Une fois de plus, ce dernier s’avère anecdotique. La faute à une colorimétrie aux fraises et à une qualité trop faible. Ce sont les deux autres qui nous intéressent ici. Par défaut, le capteur principal prend des photos en 12,5 Mpx. Il faut sélectionner le mode adéquat pour bénéficier des 64 Mpx promis. Sous le soleil du printemps, les clichés pris avec le capteur grand-angle sont convaincants et restent assez fidèles à la réalité. Ça se gâte un peu avec l’ultra grand-angle qui offre une colorimétrie beaucoup plus saturée que celle du grand-angle et une netteté relative. En outre, on ne s’étonne pas de l’absence d’un zoom optique dans le module photo compte tenu du tarif de ce téléphone et de ses priorités.

Photo avec le mode par défaut du capteur grand-angle en 16:9

Une fois dans la pénombre, le capteur principal a besoin du mode nuit pour que ses photos soient exploitables. Ce dernier illumine efficacement la scène mais la colorimétrie des clichés pris avec gagne une teinte verdâtre pas vraiment à notre goût. On la remarque bien lorsqu’on prend les mêmes photos avec le mode nuit d’un autre téléphone. Sinon, la caméra frontale fait du bon travail et prend des photos détaillées à condition de profiter d’une exposition lumineuse suffisante. En outre, la capture vidéo intègre un mode « ultra stabilité » si vous aimez les prises de vue en mouvement.

Photo avec le capteur ultra grand-angle en 16:9

Mode nuit du Realme GT Neo 3t à gauche vs mode nuit du Realme GT à droite

Faut-il acheter le Realme GT Neo 3T ?

Parmi les rivaux existants dans sa gamme de prix, on peut citer le Redmi Note 11 Pro + et le Samsung Galaxy A53. Comme nous l’avons vu, tous deux souffrent d’un écart de puissance conséquent avec l’appareil sur le banc de test. Notez qu’avec ces deux rivaux, il faut débourser respectivement 499€ et 519€ pour profiter des mêmes capacités de stockage et de mémoire vive que le Neo 3T à 469€ ! C’est une affaire de goût plutôt qu’un véritable argument, mais ces deux smartphones ont des design clairement plus banals. Encore un point de moins pour eux. Le reproche que l’on peut faire au Neo 3T par rapport aux autres se situe au niveau de l’étanchéité. En effet, Realme ne l’a pourvu d’aucune certification IP. On accepte cela sans soucis sur le Realme GT qui conserve une prise Jack, mais ici ça coince. En bref, si vous ne partez pas tous les matins à la rencontre des éléments et que la photo n’est pas une priorité, il sera difficile de trouver mieux que le GT Neo 3T.

À défaut d’avoir un damier sur le téléphone on en a trouvé un

Presque le même tarif qu’un autre smartphone Realme ?

La gamme GT se complexifie encore un peu plus avec cette nouvelle sortie. Dans sa configuration la plus chère, seule une trentaine d’euros séparent le Neo 3T du Realme GT premier du nom. Bien que le lancement de ce dernier remonte à 2021, il surpasse le jeunot en matière de puissance grâce à son Snapdragon 888 et à sa RAM en LPDDR5 au lieu de LPDDR4. Néanmoins, il possède un écran plus petit, une charge moins rapide et surtout il chauffe davantage. Fausse alerte, le Realme GT Neo 3T n’est pas dénué de pertinence dans le catalogue de la marque. Disons qu’il faut cerner vos points d’intérêts au sujet d’un smartphone avant de choisir entre les deux. À part pour maximiser le rapport performances/prix, on vous déconseille de prendre le Realme GT.

