Realme GT Neo 2 à prix sacrifié : 100 € de remise (Black Friday)

Realme est une marque qui, médiatiquement, ne fait pas beaucoup de bruit. Mais les spécialistes savent qu’on trouve toujours dans leurs téléphones une fiche technique impressionnante pour un tarif inimaginable dans d’autres marques. À l’occasion du Black Friday, offrez-vous enfin le meilleur de la téléphonie mobile. Un bon plan smartphone android à 400€ très intéressant!

Un prix encore jamais vu sur le Realme GT Neo 2 : on vous dit tout

Realme décline son GT Neo 2 en deux versions. La première est la 8 Go de RAM et 128 Go de stcokage. Proposée habituellement à 450 €, elle passe de façon temporaire à 400 €, soit 50€ de remise. Mais attention, cette offre ne tient que jusqu’au 29 novembre au soir. Au-delà, le prix revient à son cours habituel.

La deuxième version est encore plus exceptionnelle. Realme propose la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un monstre de puissance, à 450 €. C’est 100 € de remise sur son prix habituel et il reviendra à ce prix là après cette promotion valable jusqu’au 29 novembre. Donc, vous pouvez profiter maintenant de la version 12 Go pour le prix de la 8 Go en temps normal, vive le Black Friday.

La version 8 Go n’est jamais passée sous la barre des 400 €, sauf aujourd’hui

Realme, la marque qui séduit tous les publics

Soyez exigeants avec votre Realme GT Neo 2 car vous pouvez l’être sans que ce dernier ne faiblisse. La fiche technique de ce modèle, mais de la marque aussi en général, est plutôt impressionnante et tout commence avec le SnapDragon 870, tout simplement l’un des meilleurs SoC de 2021. Il est appuyé, selon votre choix, de 8 ou 12 Go de RAM. Ce n’est plus la fluidité dans vos applications que vous recherchez là, mais les jeux 3D (type Fortnite) au maximum de leurs qualités graphiques.

La photo ? Rien de moins qu’un capteur de 64 mpx, secondé par un de 16 mpx pour les selfies, mais aussi un capteur macro et grand-angle. L’ensemble est secondé par une partie logicielle qui permet des photos de nuit magnifiques. Cela le classe aisément parmi les meilleurs photophones du moment.

Photo de nuit avec le Realme GE NEO 2. Source : Realme

Enfin, dernier grand atout, c’est sa batterie. Avec 5 000 mAh, c’est l’une des plus imposantes du marché, et pourtant aussi l’une de celles qui se recharge le plus vite (100 % en 36 minutes) grâce au chargeur 65W. Vous ne serez jamais à court de batterie.

Les autres atouts qui en font l’un des meilleurs smartphones du Black Friday

Version 5G

Écran Amoled à 120 Hz

128 ou 256 Go de stockage selon le modèle

Performances améliorées en mode GT 2.0 pour les jeux vidéos

Zone de refroidissement à vapeur par dissipation thermique en acier inoxydable

Double haut-parleur stéréo

Échantillon tactile à 600 Hz

Ecran HDR 10+

Capteur d’empreintes sous l’écran

Accepte le Wifi 6

Vous êtes étudiants ? Realme vous propose 5 % de remise supplémentaire, soit respectivement 380 € et 427,5 €. Offre à valider dans le panier.