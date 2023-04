Realme s’apprête à faire le ménage de printemps dans sa gamme de smartphones avec les tout nouveaux modèles 11 Pro et Pro +. Mais alors, à quels changements faut-il s’attendre ? Et surtout, feront-t-ils mieux que leurs excellents prédécesseurs ? Meilleure-innovation fait le point sur les différentes rumeurs qui ont fuité à leur sujet, ces derniers jours.

Encore jeune sur le marché (il a été créé en 2018), on peut dire que le fabricant chinois Realme n’a pas mis bien longtemps à se faire un nom aux côtés des géants Xiaomi et Samsung. Il faut dire qu’il a fait très tôt des smartphones de milieu de gamme sa spécialité, avec des tarifs très agressifs par rapport aux services proposés.

Le Realme 10 Pro (génération actuelle) en met déjà plein la vue : attendons de voir ce que nous réserve le futur modèle

Mais pour autant, n’allez pas croire que ce nouveau constructeur sort de « nulle part » : il est notamment soutenu par le groupe chinois BBK Electronics, qui gère également Vivo, OnePlus et Oppo. Il y a donc fort à parier que Realme grappille peu à peu des parts de marché à son grand concurrent Xiaomi, et vous allez voir que ses futurs modèles 11 Pro et Pro + peuvent apporter une belle pierre à l’édifice. Faisons donc le bilan sur les principales rumeurs qui entourent leur sortie imminente, comme l’atteste leur récente certification TENAA.

Sur le même sujet : Test du Realme GT Neo 3T : la bonne puissance au bon prix

Le Realme 11 Pro / Pro + fait peau neuve avec un design remanié

À chaque nouvelle génération de smartphones, Realme adore apporter de nombreuses évolutions visibles à l’œil nu. Notamment au niveau de la caméra dorsale. Et cela n’a pas manqué sur ce onzième modèle du fabricant de Shenzhen, puisqu’il adopte une conception totalement nouvelle par rapport à celle de son grand frère.

C’en est donc fini des deux capteurs séparés du Realme 10 Pro, pour laisser place à un étonnant module de caméra circulaire qui n’est pas sans rappeler celui du Honor Magic4, ou encore du Huawei Mate 40. Il n’y a pas de mal à s’inspirer des meilleurs, après tout…

Entre le Realme 11 Pro, le Honor Magic4 et le Huawei Mate 40, difficile de s’y retrouver

Et que dire de la partie technique ?

Souriez, car l’appareil photo évolue !

Au-delà de ce nouveau design de caméra dorsale, on pourra aussi noter quelques changements majeurs sur le plan technique. Surtout en ce qui concerne le Realme 11 Pro +.

Tout d’abord, le modèle « Pro » sera vraisemblablement doté d’un système à double caméra de 100 Mpx + 2 Mpx au dos, ainsi qu’un appareil selfie de 16 Mpx à l’avant. Un peu décevant, surtout quand on sait que son prédécesseur embarquait une meilleure caméra principale (108 Mpx) et des capteurs secondaires équivalents. La qualité photo n’a toutefois jamais été le point fort des modèles de chez Realme, qui doivent forcément faire des concessions pour pouvoir proposer des tarifs abordables.

Entre appareil photo et plaque de cuisson, il n’y a qu’un pas

Cela étant, la déclinaison « Pro + » du Realme 11 semble quant à elle mieux lotie avec un triple capteur de 200 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, soit bien plus que l’ancienne génération. La caméra frontale semble elle aussi plutôt bonne – sans être transcendante pour autant – avec sa qualité de 32 Mpx.

A priori, on ne touche pas à l’écran

La dalle AMOLED incurvée de 6,7 pouces constituait déjà l’une des grandes forces du Realme 10 Pro. Il faut dire qu’elle prenait en charge une belle résolution Full HD+ (2412 x 1080p) dans des dimensions légèrement plus grandes que ses concurrents directs, ainsi qu’un excellent taux de rafraîchissement (120 Hz). Alors pourquoi changer ?

Vous vous attendiez à des changements sur l’écran du Realme 11 Pro ? Que dalle… (© Unbox TV)

Le cœur de la bête se renforce

Les évolutions extérieures de ces Realme 11 Pro et Pro + sont déjà très intéressantes. Mais le vrai trésor se cache sans doute à l’intérieur, avec un tout nouveau processeur octa-core de 2,6 GHz ainsi qu’un chipset Dimensity 1080 5G. Ça va décoiffer !

Dans le même temps, les leaks rapportés par le twittos @yabhishekhd nous indiquent que cette nouvelle génération pourrait atteindre 16 Go de RAM et 1 To de stockage dans sa configuration la plus poussée. Des caractéristiques techniques dignes d’un ordinateur, et bien plus élevées que celles du Realme 10 Pro + (12 Go de RAM et 256 Go de stockage au maximum).

Realme 11 Pro RMX3770



6.7" FHD+ OLED display

MediaTek Dimensity 1080

Android 13

100MP+2MP rear

16MP front

5000mAh battery

8.2mm thick

185 gram weight

6GB, 8GB, 12GB, 16GB

128GB, 256GB, 512GB, 1TB



Realme 11 Pro RMX3771 didn't got BIS Indian yet, but already on Bluetooth & TKDN pic.twitter.com/yqUKttf2zQ — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 2, 2023

Côté autonomie, on retrouvera également une batterie double cellule de 2 340 mAh qui pourrait offrir, d’après les estimations de Gizmochina, « une valeur typique combinée de 5 000 mAh ». Et grâce à sa compatibilité avec la charge rapide de 67 W, fini la longue attente au chargement car le Realme 11 Pro pourrait atteindre les 50 % d’autonomie en moins de 20 minutes.

Quelques améliorations logicielles, mais un léger retard sur ses rivaux

Comme leurs prédécesseurs, les Realme 11 Pro et Pro + tourneront sur l’interface UI 4.0, basée sur Android 13. Il faut toutefois noter que ces deux nouveaux modèles ont obtenu les certifications Bluetooth SIG et TKDN : on peut donc s’attendre à ce qu’ils prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.2 (à l’inverse du 5.1 sur la génération précédente).

Une interface simple mais efficace, et qu’on est nombreux à connaître par cœur (© Unbox TV)

Mais d’un autre côté, le fabricant chinois est encore loin d’être en avance sur ses concurrents car le Xiaomi Redmi K50 embarque déjà le Bluetooth 5.3 depuis un bon moment. Le chemin est encore long pour Realme, qui compte bien faire un jour figure de référence dans ce domaine…

À l’heure actuelle, on ne connaît pas encore le tarif de lancement de ces nouveaux modèles de Realme, ni leur date de commercialisation. Les premières rumeurs estiment cependant que le prix du Realme 11 Pro + devrait avoisiner les 300 €, mais c’est une information à prendre avec des pincettes.

On sait également que ces smartphones arriveront dans un premier temps sur le marché chinois, à partir de mai prochain. Il est donc possible de les voir arriver dans nos magasins dès cet été. Quoi qu’il en soit, on vous tient au courant !