9 ans après le rachat de l’Oculus par Marc Zuckerberg, Apple serait prêt à se lancer dans la course au casque de réalité virtuelle ou casque VR. De quoi faire couler de l’encre — et qui sait, peut être bientôt les larmes de ses concurrents. En effet, la marque à la pomme a toujours eu cette faculté déconcertante à transformer toutes innovations naissantes en produits aboutis et très prisés. Mais que sait-on au juste de ce nouveau casque qu’Apple qui pourrait bien frapper un gros coup dans le monde de la réalité virtuelle ?

La réalité virtuelle a le vent en poupe. Preuve en est avec Apple qui travaille depuis plusieurs années sur son propre modèle. Si l’on en croit les rumeurs, 2023 serait l’année du casque VR pour la marque à la pomme. Son futur modèle chercherait à aller plus loin que la concurrence en proposant « l’expérience la plus immersive du marché ». Retour sur les dernières rumeurs et infos concernant le prochain produit phare du géant américain.

En attendant la sortie du casque d’Apple, retrouvez notre sélection des meilleurs casques VR.

À quoi ressemblera le futur Casque d’Apple ?

Même si des progrès sont faits dans le domaine, aujourd’hui, les casques de VR restent imposants, relativement lourds et peu confortables sur une longue période. Apple aurait pour objectif de prendre à contrepied ce constat en proposant un produit d’un grand confort, grâce à une structure en aluminium. Selon une actu dévoilée par 9to5mac, les premiers prototypes appelés N401 et N602 pesaient entre 200 et 300 grammes, bien loin des 720 grammes du Meta Quest Pro !

Côté maintien, il semblerait que plusieurs bandeaux seront disponibles, un peu à l’image des bracelets de l’Apple Watch. Certaines rumeurs évoquent un bandeau spécifique permettant d’avoir un son spatialisé.

Le design hautement travaillé est l’une des marques de fabrique d’Apple. Le casque AR/VR ne devrait pas déroger à la règle.

Quel nom pour ce futur produit Tech d’Apple ?

Le nom du prochain casque de réalité virtuelle n’a pas encore été dévoilé par Apple. Mais, il y a fort à parier qu’il inclura le mot « Reality ». En effet, les nombreux brevets déposés par la marque sur un prototype de casque mentionnent un système d’exploitation « RealityOS ». De même, le média Bloomberg leakait le fait qu’Apple avait déposé des demandes de noms dans plusieurs pays telles que « Reality One » ou encore « Reality Pro« … Rien d’officiel, mais cela conforte l’idée d’une piste plus qu’envisageable.

Comme à son habitude, Apple ne cherche pas simplement à intégrer le milieu de la VR, mais plutôt à le révolutionner. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, le géant américain mise sur un appareil capable de passer de la réalité virtuelle (VR) à la réalité augmentée (AR) avec une grande fluidité : on appelle cela de la réalité mixte.

La réalité mixte est la combinaison de la réalité augmentée (technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels en 3D au sein d’un environnement réel) et la réalité virtuelle (ajoute un contenu physique dans un environnement virtuel).

Avec cette technologie, les domaines d’applications sont décuplés. Outre le divertissement, ce type de matériel pourrait aussi être utilisé au niveau professionnel, en médecine, ou dans le milieu industriel par exemple.

(1/2)

Now everyone knows what a VR experience is & what an AR experience may look like. But for most people, it's hard to imagine what kind of innovative experience the smooth switching between AR & VR can provide, and it may be one of key selling points of Apple's headset. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 12, 2022

Pour aller au bout de sa démarche, Apple prévoit également de développer son écosystème de réalité augmentée afin de présenter à l’avenir plus de produits. Si tous les observateurs s’accordaient à dire que le nouveau système d’exploitation s’appellerait RealityOS, Apple semble vouloir brouiller les pistes puisque l’OS a récemment changé de nom et s’appelle désormais xrOS pour extended reality OS (information de Bloomberg). Le fabricant souhaite mettre en avant la capacité du casque à switcher entre AR et VR avec facilité.

Apple aurait de grandes ambitions pour son casque VR. La firme collaborerait avec de grands noms du cinéma comme Jon Favreau pour développer des expériences inédites. Apple Starts Connecting the Dots for Its Next Big Thing, New York Times

Ne comptez cependant pas sur Apple pour vous laisser plonger infiniment dans les méandres d’un monde virtuel. Selon Mark Gurman, l’entreprise envisage de mettre en place une durée limite d’utilisation. Reste à savoir comment mettre cette initiative en place (encore un contrôle parental facilement désactivable ?).

Que pourra-t-on faire sur le casque ?

Tout comme les derniers casques VR, le futur modèle d’Apple sera connecté à une sortie d’app Store que l’on retrouve sur iPhone ou iPad, mais adapté pour la réalité mixte. Dessus, il sera possible de télécharger des jeux ou diverses applications (tests à venir). Les utilisateurs pourront profiter de nombreuses fonctions uniques, mais pas d’un possible Metaverse. Tim Cook, patron d’Apple, semble être assez critique envers le développement d’un univers entièrement virtuel et mise plus sur la réalité augmentée, « bientôt indispensable dans notre vie ».

À lire également : la société Meta dévoile un concept de casque de réalité virtuelle futuriste

Quelles caractéristiques pour le casque d’Apple ?

Afin de proposer l’expérience la plus immersive possible, Apple aurait choisi d’utiliser la technologie micro-OLED pour ses écrans. Ainsi, chaque œil disposerait d’un écran 4K à la résolution de 3000 pixels par pouce. Le casque empêchera la venue de lumière latérale qui pourrait perturber la qualité du rendu. On évoque même la présence de non pas deux, mais trois écrans !

Le casque Apple pourra se connecter à votre iPhone, iPad ou vos Airpods pour réellement vous immerger dans la réalité mixte, une première.

Plus d’une douzaine de caméras

Le motion tracking, c’est-à-dire la détection des mouvements, est la clé pour proposer une expérience de réalité virtuelle réellement immersive. Pour cela, la firme américaine prévoirait pas moins de 12 caméras et même deux caméras pointées vers le bas pour détecter le mouvement des jambes.

Des caméras détecteront également le mouvement de l’iris. Si cette technologie semble aussi se profiler sur le futur PSVR 2, la version d’Apple aura une nouveauté : ce système permettra une authentification de l’utilisateur.

Une puissance jusque-là jamais vue sur un casque VR

Le contraire nous aurait étonnés : Apple va bien utiliser sa toute dernière puce M2 (voir M2 Pro ou M2 Max) pour son futur casque de réalité mixte. À noter que de précédentes prédictions de Ming-chi Kuo parlait de deux puces : une principale et une secondaire dont l’objectif serait de gérer les différents capteurs. Le journaliste de Bloomberg continue en affirmant que l’appareil serait doté de 16 Go de RAM, bien plus que les 6 Go du Meta Quest 2. Il n’en faudrait pas moins pour offrir des expériences convaincantes à la fois en réalité virtuelle et réalité augmentée.

Une telle puissance de calcul permettra en plus au casque de fonctionner en totale autonomie. De plus, une ultra-basse latence devrait être introduite sur le casque.

Quand sortira le casque de réalité mixte d’Apple ?

Depuis 3 ans, chaque événement d’Apple soulève des espoirs quant à la présentation de son casque. Mais le projet à plusieurs fois pris du retard à cause de l’accumulation de problèmes techniques comme des soucis de surchauffe ou bien un manque de puissance. Plus récemment, Apple s‘inquiétait de potentiels problèmes d’approvisionnement du fait des multiples confinements à Shanghai. Alors que le casque était un temps annoncé pour l’évènement Apple de la fin 2022, c’est finalement la nouvelle Apple Watch Series 8 qui lui a volé la vedette.

Plus récemment, on apprenait par Mark Gurman de chez Bloomberg qu’Apple pourrait enfin présenter son modèle en début d’année 2023 pour une commercialisation au deuxième trimestre. Mais cette fois, ce sont des problèmes logiciels qui devraient retarder la commercialisation à la deuxième moitié de l’année 2023 (encore en phase de test actuellement). Un nouveau coup dur pour la marque à la pomme qui enchaîne les retards sur son projet.

Pour l’instant, la présentation semble être maintenue pour 2023 puisque la marque en a fait son fer de lance.

Quel prix pour le futur casque d’Apple ?

Au vu des caractéristiques techniques et de la complexité du casque, il se pourrait bien que le casque de VR d’Apple soit l’un des produits les plus chers de la marque à la pomme. Certaines rumeurs annoncent un prix avoisinant les 3000$. Il paraît qu’Apple travaille également sur un casque au tarif moins élevé qui serait présenté dans un deuxième temps.

Apple a longtemps travaillé à l’élaboration de lunettes de réalité mixte. Mais, au vu de la difficulté technologique de sa réalisation et du coût de fabrication, la marque a décidé d’arrêter le projet et de se concentrer sur son casque de réalité mixte.

Quel impact aura le lancement du casque sur le secteur ?

Avec toutes ces informations, on peut facilement constater qu’Apple est bien décidé à révolutionner le secteur de la réalité virtuelle avec son casque. Mais, comme la marque a pris l’habitude de faire, son futur produit arrive après la concurrence et devrait ne s’adresser qu’aux plus aisés ou aux Apple Addicts capables d’investir beaucoup dans un nouveau Apple. Puisque oui, pour un prix avoisinant les 3000€, difficile de croire que le casque trouvera un large public. Il sera certes une réussite technologique, mais pourrait souffrir d’une utilisation encore trop de niche et limitée.

Est-ce pour autant trop tôt pour sortir son casque ? Le marché est encore jeune et commence tout juste son expansion. Avec le monopole des casques Oculus (90% des parts de marché), il est évident qu’Apple a sa place dans le milieu de la VR. Mais le prix est un véritable frein sachant que le haut de gamme d’Oculus coute moins de 2000€. Comment Apple espère-t-il s’imposer dans le secteur avec un produit aussi cher ? On attend avec impatience le prochain communiqué de la marque sur son très attendu casque.

Sur quel système d’exploitation fonctionnera casque Apple ? Il se murmure qu’Apple travaille sur un OS spécifique à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il devrait se nommer RealityOS et serait la suite de la génération d’iOS 16. Combien coûtera le casque de réalité mixte d’Apple ? Si pour le moment aucun prix n’a fuité, son prix devrait tourner autour des 3000$. La tech utilisée explique ce prix très important. Pour l’instant, c’est difficile à dire à cause des nombreux retards qu’à subit le projet. Il y a de fortes chances qu’il soit présenté au premier trimestre 2023 et commercialisé dans la deuxième moitié de l’année 2023. Quels seront les contrôleurs du casque Apple ? Selon Bloomberg, le casque n’aura aucune manette. Il est question d’un système de détection des mains en guise de contrôleur. Les caméras situées sur le casque ainsi que plusieurs capteurs pourraient permettre de suivre le mouvement de vos mains et de vos yeux !