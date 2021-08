Souvent, lorsqu’on parle de réalité virtuelle, beaucoup d’entre nous pensent à des scénarios de science-fiction. Mais qu’est-ce que la VR (Virtual Reality) exactement ? Cette technologie permet de générer un environnement virtuel par ordinateur, qui semble mimer la réalité, créant ainsi une immersion totale. Objets et scènes scénarisées sont perçus grâce à un appareil spécifique, le casque VR. Souvent utilisée dans l’industrie du jeu vidéo, elle permet aux joueurs une immersion qu’ils apprécient particulièrement pour augmenter les sensations.

La réalité virtuelle aujourd’hui

Cependant, de nos jours, cette technologie se répand dans tout notre quotidien et est de plus en plus utilisée. Médecine ou encore plateforme d’éducation en ligne, la réalité virtuelle s’est immiscée dans de nombreux domaines. En effet, les médecins peuvent désormais s’entraîner à des opérations chirurgicales grâce à elle, et les sportifs l’utilisent également pour maximiser leur performance de jeu.

Si la technologie de nos jours implique particulièrement les sens de la vue et de l’ouïe, tout indique que dans le futur, le toucher et l’odorat seront également exploités pour rendre les expériences encore plus immersives. D’autres avancées sont également attendues, comme des appareils plus légers et plus mobiles ou encore des prix plus accessibles. Tout indique que les mondes virtuels seront bien plus à la portée de tous et ainsi, bien plus utilisés au quotidien.

La VR et les jeux vidéo

C’est la première industrie qui a démocratisé la réalité virtuelle. Les jeux vidéo ont tout de suite su exploiter le potentiel de cette technologie, qui permettait une immersion hors du commun dans les univers réalistes ou fantastiques qu’ils mettaient en scène. Incarner un héros se battant avec des monstres fantastiques ou encore un joueur charismatique utilisant ses plus belles mains de poker dans une salle obscure virtuelle, les possibilités sont immenses. Les jeux en réalité virtuelle sont toujours plus nombreux ! Cette technologie a su séduire les joueurs du monde entier, voire à initier certains néophytes grâce à la curiosité qu’elle suscitait.

Sandbox VR et la réalité virtuelle interactive

La startup Sandbox VR a décidé de pousser la réalité virtuelle encore plus loin, en proposant des expériences hors de chez soi, dans une salle où tous les participants ont leur avatar et peuvent interagir entre eux pendant le jeu. Avec l’aide de capteurs placés sur tout le corps, les joueurs ont ainsi une représentation physique de leur personnage, de la tête aux pieds, qui se déplace selon leurs mouvements. Il ne fait aucun doute que l’avenir du jeu vidéo s’en trouvera impacté et que ce qui, pour le moment, n’est possible qu’à travers des salles spécialisées, devienne plus tard une activité que l’on peut pratiquer à la maison, avec sa famille ou ses amis.

Les mondes virtuels sont à portée de main !

On est loin d’imaginer le futur de la réalité virtuelle ! On a des raisons de croire à de véritables avancées technologiques sur le sujet. Retrouvez notre article présentant un tour d’horizon du futur de la VR d’ici 2030.

Réalité virtuelle et E-learning

Les plateformes d’e-learning se sont démocratisées ces dernières années. Désormais, on peut tout apprendre depuis son ordinateur et au rythme qui nous correspond : Coursera, EdX ou encore Udemy, nombreux sont les sites qui proposent tous types de cours dans des domaines variés, avec parfois une certification officielle à la clé ! Rien d’étonnant alors à voir la réalité virtuelle débarquer dans ce domaine en plein essor.

Exemple de VR dans le E-learning

Les méthodes pédagogiques sont désormais nombreuses. On peut retrouver des étudiants en médecine qui s’entraînent grâce à des casques VR. Aussi, des astronautes s’entraînent avec le fameux Teslasuit, une combinaison haptique qui permet de recréer des sensations liées au toucher. Certains supermarchés aux États-Unis ont même utilisé la réalité virtuelle pour immerger leurs employés dans l’ambiance effrénée des soldes, pour leur permettre d’y réagir plus efficacement. Plus besoin d’appareils coûteux ou d’outils spécifiques : l’apprentissage peut désormais être virtuel et à la portée de tous !

La réalité virtuelle est désormais utilisée comme méthode d’apprentissage.

La VR dans le monde du travail

Le télétravail est devenu en l’espace d’un an une pratique répandue. Tout le monde a pu expérimenter les différentes solutions de vidéoconférences, comme Zoom ou encore Skype. Mais si on vous disait que le futur nous réserve encore des surprises ? C’est en tout cas le pari de Spatial, startup qui promeut une solution de vidéoconférence avec la réalité virtuelle. Tout porte à croire que dans le monde du travail du futur, les employés ne se déplaceront plus pour aller au bureau, mais qu’ils n’auront qu’à enfiler un masque pour se retrouver dans un bureau virtuel avec leurs collègues, avec lesquels ils interagiront. L’avenir verra peut-être se démocratiser ces bureaux dématérialisés !