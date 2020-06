Marketing en réalité virtuelle : une belle alchimie à fort potentiel

Lorsque l’on pense à la réalité virtuelle (VR), on ne l’associe pas au marketing. Pourtant, le potentiel qu’offre la VR pour toucher les clients est énorme. Découverte de ce que cette technologie peut apporter.

La réalité virtuelle est bien plus que des jeux

Les professionnels du marketing sont toujours à la recherche d’idées innovantes. La technologie de la réalité virtuelle permet de faire vivre des expériences bluffantes en trompant le cerveau grâce à des environnements à 360 degrés immersifs et en 3D. Il est aussi possible d’interagir avec l’environnement virtuel. L’aspect ludique et novateur de la VR offre un énorme potentiel pour les ventes et la communication des marques. Le public jeune y est, évidemment, extrêmement sensible mais pas que. Tour d’horizon de ce que la réalité virtuelle du futur et de maintenant peut apporter au marketing et à la communication des marques.

Un outil marketing génial pour présenter un produit ou une marque

La réalité virtuelle est immersive. Elle permet de plonger l’utilisateur dans un environnement factice et d’interagir avec lui. C’est cette capacité unique qui rend la réalité virtuelle aussi intéressante pour les marques. Il est ainsi possible de plonger l’utilisateur dans un environnement où il peut découvrir le produit ou la marque et l’associer de manière très positive. C’est aussi une façon géniale de présenter un produit sous toutes ses coutures dans un environnement qui ne le permet pas en temps normal. Notez aussi que la réalité mixte et la réalité augmentée sont aussi désormais très utilisées pour la promotion des marques.

Domaines ou la réalité virtuelle est très utilisée en marketing

Les exemples qui suivent vont vous montrer des associations géniales entre la VR et le marketing. Certains domaines ont déjà largement opté pour la promotion à travers de cette technologie même si le champ des possibles reste encore énorme.

La réalité virtuelle pour vendre un appartement sans pilote

Les constructeurs d’immeubles ou de lotissement doivent vendre plusieurs appartements sur plan afin de pouvoir financer le début des travaux. Or, il est difficile pour un client potentiel de se projeter dans ce qui sera sa future maison en regardant un plan. La réalité virtuelle permet d’immerger les clients potentiels dans une représentation virtuelle du logement. Ils peuvent aussi interagir (ouvrir des portes ou regarder la vue par la fenêtre, etc.). Le marketing en VR permet des ventes de logements sur plans bien meilleures avec la réalité virtuelle.

Le marketing en réalité virtuelle chez les concessionnaires auto

Différentes constructeurs automobiles ont adopté le marketing en réalité virtuelle avec succès avec leurs concessionnaires. Le principe est simple. Un client potentiel peut utiliser un casque de réalité virtuelle pour visualiser un modèle de voiture. Il peut, à loisir, modifier la peinture, les options et les accessoires. Il peut ainsi choisir le modèle exact qu’il désire de manière totalement virtuelle. Un responsable des ventes chez Audi assure que les ventes ont augmenté de façon très notable grâce à la VR.

Le marketing VR pour mieux vendre des cuisines

Acheter une cuisine neuve est un vrai défi. Il existe un grand nombre de modèles et il est difficile de se projeter et d’imaginer le rendu dans sa maison. Là encore le marketing en réalité virtuelle fait des merveilles en permettant aux acheteurs potentiels de visualiser le rendu final que leur cuisine aura et de signer convaincu du résultat final de cet achat onéreux.

Des expériences VR pour vendre des films

Le marketing en réalité virtuelle pour la promotion de films est tellement efficace que désormais la plupart des grosses productions proposent une expérience basée sur le film. Le concept est simple, proposer gratuitement une expérience en réalité virtuelle basée sur l’univers du film ou l’un de ses personnages principaux. « Star Wars », « Men in Black » ou bien encore « Ready Player One » ont lancé, avec succès, de telles expériences qui ont amené de nouveaux spectateurs additionnels.

Tourisme : le marketing en VR fait recette

De nombreux hôtels ou lieux touristiques proposent désormais des vidéos à 360 degrés qui peuvent être lues dans un casque de réalité virtuelle. Ces vidéos immersives sont un excellent moyen de faire la promotion d’un hôtel ou d’un lieu touristique. Le client peut ainsi explorer, sans risque d’être déçu par la réalité, le lieu depuis le confort de son sofa.

Exemples d’utilisation très réussi du marketing en VR

Voici quelques exemples d’utilisation du marketing en réalité virtuelle très réussi. Certains sont très récents, d’autres datent des débuts de la VR, preuve que le potentiel de la technologie a rapidement été compris par différentes marques.

De la pub sur la route des plages

Au Pérou, lorsque la chaleur endort la capitale Lima, de nombreux citadins prennent leur voiture pour se rendre sur l’une des très nombreuses plages aux alentours. La route se retrouve rapidement dans les bouchons. Une célèbre chaîne de magasins de bricolage a offert gratuitement des casques de réalité virtuelle en carton aux passagers qui n’avaient plus qu’à utiliser leur smartphone et télécharger l’application de la marque pour se distraire dans les bouchons.

Marketing chez Décathlon : vente ses tentes en réalité virtuelle

La célèbre enseigne de magasins de sport et d’outdoor propose à ses clients de se plonger dans des environnements différents pour tester les tentes proposées en boutique. D’abord testée dans deux boutiques, l’expérience marketing s’est révélée concluante et la marque l’a étendue à une trentaine de magasins de l’hexagone.

Sigfox illustre son showroom en VR

Sigfox a conçu un casque de réalité virtuelle (type Cardboard) à son image pour le distribuer lors des salons professionnels. L’opérateur Toulousain a également développé une application (iOS et Android) permettant de montrer des produits compatibles Sigfox dans un showroom virtuel.

Tesco analyser le parcours client

L’enseigne américaine Tesco a développé une application qui fonctionne avec Oculus. Le client peut se déplacer dans une boutique virtuelle afin d’analyser le parcours des futurs clients. L’objectif est de mieux comprendre le consommateur et sa réaction aux couleurs, au packaging, à la signalétique…

Marriott Hôtels imagine la téléportation virtuelle

Le groupe Marriott a lancé sur la plateforme VRoom, un service de réalité virtuelle qui permet à ses clients de voyager sans sortir de leur chambre. A l’aide de casques Samsumg Gear VR, les clients sont plongés en immersion dans divers lieux touristiques : dans les rues de Pékin, sur les hauteurs du Chili, dans une boutique au Rwanda…

Qantas soigne ses passagers 1ère classe

La compagnie aérienne Australienne Qantas a lancé un partenariat avec Samsung afin d’intégrer des casques de réalité virtuelle Gear VR dans les avions pour proposer de nouveaux divertissements aux clients. Des films immersifs ou encore des jeux vidéo sont ainsi proposés aux passagers de 1ère classe.

Ikea co-innove avec ses clients

Ikea a développé d’une application (gratuite) en réalité virtuelle compatible avec le casque Vive de HTC. Le concept, intitulé IKEA VR Experience et disponible sur Steam, offre la possibilité de concevoir et de visualiser sa cuisine en réalité virtuelle. En construisant la cuisine de leurs rêves, les clients génèrent ainsi une information précieuse pour l’entreprise Suédoise.

Monnaie de Paris : Un bâtiment en 3D pour faire découvrir les futurs résultats d’un chantier en cours

Lors de la 5ème édition de la « Nuit de la Monnaie », les visiteurs se voyaient proposer une visite virtuelle du bâtiment tel qu’il était prévu pour 2016 dans le cadre d’un projet de rénovation nommé MetalMorphose. A l’aide d’une manette Xbox, le visiteur pouvait se déplacer comme il le souhaite dans la future Monnaie de Paris tout en profitant des moindres détails de ce qui est planifié, avec une vision à 360°.