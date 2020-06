Dans un tweet, un développeur a lancé une alerte assurant que le fait de porter un casque de réalité virtuelle plusieurs heures par jour avait détérioré sa vue. Le point sur cet avertissement.

Just had my 1st eye doctor visit in 3 years. Now I’m very worried about my future VR use. I have a new eye convergence problem that acts like dyslexia. The doc, a headset owner, is convinced my VR use caused this. He said “these are glasses we usually prescribe to 40 year olds”.

— Danny Bittman (@DannyBittman) June 9, 2020