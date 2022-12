Réalité augmentée : la Coupe du Monde 2022 s’y met aussi !

La Coupe du Monde 2022 de football au Qatar bat son plein en ce moment. Il faut dire que la FIFA a mis les bouchées doubles pour garantir un spectacle total aux fans, notamment grâce à sa nouvelle application de réalité augmentée. L’occasion parfaite pour étudier l’avenir de cette technologie si fascinante dans le monde du sport.

Si vous avez déjà assisté à un match de foot professionnel depuis les tribunes, vous le savez sans doute : il est assez difficile de suivre le fil de la partie. Et oui, sans les commentaires d’une diffusion télé, dur de déceler les failles de l’équipe adverse tout en suivant ses joueurs favoris !

Heureusement pour vous, la Fédération Internationale de Football vient de dévoiler FIFA+, une application de réalité augmentée dédiée au public. En effet, elle offre aux spectateurs une immersion sans précédent depuis les gradins. Nul doute que l’idée devrait s’étendre à d’autres sports !

Pour ce faire, l’app donne un aperçu en temps réel des différentes statistiques, elle propose des ralentis « à la demande » et surtout, elle indique le nom des joueurs en mouvement. Tout ceci, sans même devoir quitter le match des yeux !

FIFA+ : faciliter la compréhension du jeu grâce à la réalité augmentée

Un principe simple, mais terriblement efficace. Telle est la base de l’application FIFA+, qui décline des technologies bien connues comme la géolocalisation pour offrir une expérience unique aux spectateurs.

Grâce au mode FIFA+ Stadium Experience, les aficionados de football peuvent désormais vivre le match comme jamais auparavant. En effet, il leur suffit de « scanner » le terrain à l’aide de leur smartphone, puis de laisser la magie opérer !

L’engouement des internautes a débuté sur TikTok. En effet, on y voit un supporter filmer la pelouse lors du match Iran-USA. Mais le plus intéressant concerne évidemment les animations autour des joueurs, qui semblent apparaitre comme dans un jeu-vidéo !

Un véritable jeu d’enfant. Les visuels sont fluides, précis et faciles à prendre en main. Dans les faits, il suffit de pointer l’un des joueurs pour suivre ses mouvements, connaître son nom et même découvrir des statistiques en temps réel comme sa vitesse !

Que vous soyez près de la touche ou isolés dans les rangées du fond, cette application de réalité augmentée semble tout aussi efficace pour analyser le match. Peu importe les circonstances.

De surcroît, FIFA+ offre des statistiques interactives très intéressantes. On retrouve par exemple des « cartes thermiques », permettant d’analyser avec facilité la possession de balle de chaque équipe.

La volonté d’attirer un nouveau public dans les stades

Cette initiative partirait donc d’un postulat : les stades n’attirent plus les jeunes, qui sont plus enclins à investir dans un abonnement Canal+ ou Amazon Prime que dans des places en tribunes. Il faut dire que sur le plan économique, la première option semble la plus avantageuse. Mais cela pourrait menacer la rentabilité de certains clubs…

La stratégie de la FIFA est donc claire : cibler un public de plus en plus jeune, et le pousser à venir dans les stades pour tester l’application. Un bon moyen, donc, de booster les ventes de billets en gradins. Qui sait, peut-être que la Fifa proposera aux plus jeunes d’attraper des créatures dans les stades sur Pokémon Go ?

Ainsi, pour redorer le blason des stades et « moderniser » leur public, quoi de mieux qu’une application de réalité augmentée exclusive ? Car oui, FIFA+ ne fonctionne que dans les gradins d’un terrain de foot, comme l’explique la FIFA : « Vous devez être dans le stade au coup d’envoi. Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous vous trouvez dans le stade pendant les matchs de la Coupe du monde au Qatar« . Inutile de tester l’expérience devant votre téléviseur…

Dans le même temps, on peut vraisemblablement s’attendre à ce que l’app s’ouvre aux autres compétitions, comme la Ligue 1 et la Bundesliga par exemple. L’occasion, donc, de toucher un public large et international.

La réalité augmentée s’invite dans les stades de football.

La Coupe du Monde, une vitrine de nouvelles technologies

Dans la lignée de son application à réalité augmentée, la FIFA a également profité de la superbe exposition médiatique d’un évènement comme la Coupe du Monde pour introduire diverses innovations technologiques sur le terrain.

En premier lieu, les experts du ballon rond seront sûrement ravis de découvrir les nouvelles statistiques proposées par la réalisation. Parmi celles-ci : le temps de récupération du ballon, la forme de l’équipe, les ruptures de lignes ou encore la pression exercée sur le porteur de balle. Des données précieuses pour déceler la faille dans le jeu adverse.

Selon la FIFA, l’intérêt principal est de “comprendre comment le jeu évolue au fil des années, pour mieux assimiler les efforts nécessaires à l’évolution d’un junior au niveau sénior, aussi bien dans le football masculin que féminin”. De quoi inspirer les jeunes licenciés en club, qui pourront s’amuser à comparer leurs performances avec celles de leurs idoles.

Mais cela comporte aussi un intérêt de taille : conquérir un public de « non-initiés », en leur permettant de mieux comprendre le jeu grâce à des données techniques plus accessibles qu’auparavant.

L’intérêt croissant de la réalité augmentée dans le sport

Ces dernières années, la réalité augmentée s’est faite une place majeure dans la diffusion de compétitions sportives. Déjà bien établie dans le secteur du jeu vidéo, et notamment sur Steam, cette innovation se généralise peu à peu dans tous les domaines.

En facilitant la compréhension de certaines disciplines, parfois jugées élitistes, elle a permis d’accroître leur attractivité auprès du grand public. Grâce à des animations, du texte ou encore des vidéos, le spectacle devient ainsi ludique et accessible à tous !

Le football en a d’ailleurs été l’un des premiers bénéficiaires. Bien qu’il soit connu de tous, ce sport regorge de subtilités réglementaires qu’il est parfois difficile à saisir. Ainsi, on a vu émerger les lignes virtuelles de hors-jeu, les ralentis de la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage), ou encore les capteurs de position dans le ballon !

Des technologies primordiales donc, mais qui peuvent parfois faire grincer des dents. Ce fut notamment le cas lors du match Japon-Espagne de cette Coupe du Monde. En effet, le sauvetage d’un ballon in extremis avait été validé, pour seulement quelques millimètres, bien que (presque) tout le monde le voyait sortir du terrain !

Une technologie qui s’invite chez Monsieur et Madame « tout le monde »

Naturellement, la réalité augmentée ne concerne pas que le football. Elle fait aujourd’hui part intégrante de la diffusion sportive comme en F1, avec un affichage du temps au tour des pilotes, ou encore une estimation du chrono de pole position…

Dans le même temps, la réalité augmentée sert aussi aux sportifs amateurs, notamment par le biais des fameuses montres connectées qui se sont démocratisées dans le milieu du running. Un accessoire indispensable pour tout coureur qui se respecte !

Sur le même sujet : Top des meilleures montres connectées de sport

Mais il se pourrait bien que la réalité augmentée dépasse même le cadre de votre bracelet, ou de votre téléviseur ! En effet, Microsoft a par exemple développé un casque, l’Hololens, qui ferait apparaître l’hologramme des joueurs. Un peu comme s’ils se trouvaient dans votre propre salon !

Par ailleurs, on peut tout à fait évoquer le projet d’Apple Glass, que nous avions eu l’occasion d’étudier en détail. Ça promet !

En définitive, la réalité augmentée n’a pas fini de s’inviter dans les compétitions sportives, pour notre plus grand plaisir ! Et si vous souhaitez tester l’application FIFA+, sachez qu’elle est disponible gratuitement sur l’App Store ou le Google Play Store.