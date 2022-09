La 4e journée de Liga s’annonce passionnante. Seules deux équipes n’ont connu que le goût de la victoire, le Real Madrid et l’outsider, le Bétis Séville. Quand on voit le jeu des deux, on ne peut qu’être conquis. Leur confrontation ne peut laisser présager qu’un match spectaculaire qui placera le vainqueur seul en tête du classement de la Liga. Pour visionner ce match, nous avons listé les meilleurs sites de streaming gratuit du moment.

L’astuce ultime pour regarder un événement en haute qualité sans bugs Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l’abonnement à un VPN. Il est peut-être payant (quelques euros), mais vous permettra de profiter de votre événement sans aucune coupure ou remontrance des autorités. Et ça tombe bien, Surfshark, le meilleur VPN rapport qualité/prix, est en ce moment en promo. Bénéficiez tout de suite de l’offre sur le site Surfshark.

BeIN SPORTS, le diffuseur officiel en France de la liga

En France, le seul et unique diffuseur de la liga est BeIN SPORTS. Tous les matchs du championnat espagnol ainsi que ceux de la Bundesliga sont diffusés exclusivement sur cette chaîne. Ainsi, le match opposant le Real au Bétis ne pourra être visionné sur chaine française qu’avec les images de BeIN SPORTS.

Pour vous offrir ses faveurs, il faudra s’acquitter de la somme de 15€/mois sans engagement. Vous pourrez alors avoir accès à la version 100% digitale et aux retransmissions d’un grand nombre d’événements sportifs.

RTVE, meilleure chaine en streaming gratuit avec VPN

La chaîne espagnole officielle pour regarder la Liga en direct est RTVE. À la différence de la France, le championnat espagnol est diffusé en clair et gratuitement pour tous ceux qui se trouvent dans le pays. Mais pas que. Avec un VPN, il est aussi possible de visionner RTVE même si l’on se trouve en France. Pour cela, il suffit de choisir avec son réseau privé virtuel la zone géographique « Espagne » puis de se rendre sur la chaine sport du site RTVE.

Les coéquipiers de Benzema accueilleront ceux de Nabil Fékir à 16h15 au Santiago Bernabéu. Un duel entre deux anciens lyonnais se profilent. Les deux équipes sont encore invaincues en championnat. Le Bétis est le dauphin surprise de la liga avec le meilleur buteur du championnat Borja Iglesias.

PPTV, partir en Chine pour voir Real-Madrid vs Bétis-Séville

Un autre site de streaming gratuit et légal est PPTV. Pour cela, il faudra utiliser un VPN et choisir comme emplacement la Chine. Attention, les commentaires et le site sont en chinois. Utilisez google traduction pour site web du chinois au français afin de pouvoir se retrouver et visionner le match sans accro. Le site est disponible à l’adresse suivante : www.pptvhd36.com/sport

Les VPNs sont certes payants, mais possèdent de nombreux avantages. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide sur les raisons de choisir un VPN.

StreamOnSport, site de streaming gratuit sans VPN

Si vous n’avez pas de VPN ou que vous ne souhaitez pas en acheter, il est aussi possible de regarder en streaming gratuit le match du Real. Le meilleur site français est StreamOnSport. Attention, ce dernier est en réalité un site illégal qui utilise sans droit les images des diffuseurs officiels de la liga.

En utilisant ce site, vous risquez d’avoir des avertissements et amendes de la part des autorités françaises. Aussi, des virus peuvent aussi être présents sur ce genre de site. À vos risques et périls.