Comment réactiver Google Maps sur votre navigateur de recherche ?

Depuis quelques jours, Google Maps a disparu de la recherche Google et n’affiche plus qu’une simple image fixe au lieu de la carte dynamique. Si cela vous manque, il existe un moyen simple de re-profiter du service GPS.

Si vous avez l’habitude de passer par Google Maps pour prévoir vos itinéraires, vous aviez peut-être remarqué que Google ne mettait plus en avant son service. Autrefois, il suffisait d’entrer une destination dans la barre de recherche et Google vous proposait immédiatement Maps sous la forme d’une carte active.

Ce temps est désormais révolu et Google ne propose plus qu’une image fixe sans lien vers Maps : pourquoi et surtout comment retrouver le service GPS ? On vous explique tout ici.

L’Europe continue sa bataille contre les géants du web

Vous avez probablement vu passer l’amende de 1,8 milliard d’euros imposée par l’Union Européenne à Apple : il s’agit ici du même corpus de textes législatifs derrière cette disparition.

En effet, le DMA ou Digital Market Acts, est un ensemble de texte qui essaie de réguler les marchés du numérique. Apple avait été sanctionné pour ses commissions abusives et Google tente d’éviter la sanction en ôtant ce qui pourrait être considéré comme de l’abus de position dominante et en supprimant l’interopérabilité entre ses services.

Concrètement, ce qui est reproché à la firme de Mountain View est de mettre en avant ses propres services et ainsi d’annihiler la concurrence. Ainsi, lorsque le moteur de recherche Google met en avant Maps, avec pour seul argument qu’il appartient aussi à Google, les utilisateurs sont très fortement incités à sélectionner ce service de GPS au détriment des autres…

Les géants du web, ou gatekeepers, avaient jusqu’au 6 mars pour se conformer au règlement : Google vient donc de s’adapter à ce qui lui était demandé.

Dorénavant, les premiers résultats mènent à Mappy ou Waze : des concurrents directs de Google Maps.

On ne peut pas réactiver Google Maps !

Le but de l’Union Européenne n’est pas de détruire Google Maps et son interconnexion (très pratique) avec le moteur de recherche, mais d’offrir la possibilité aux consommateurs d’effectuer leurs propres choix et de ne plus suivre ce que lui imposent les grandes sociétés du numérique…

Une méthode envisagée était de :

Vous rendre dans les paramètres de votre compte Google,

D’accéder à la rubrique « Données et confidentialité »,

Sélectionner la section « Services Google associés » ,

, Choisir les services Google avec lesquels vous acceptez de partager des données.

Mais il semblerait que cette technique ne permette à Google que de collecter vos données et non de faire revenir Google Maps, comme indiqué dans un communiqué de presse…

Donc c'est à cause de ces abrutis de l'UE que y'a plus google map cliquable en première page google ? pic.twitter.com/REsof3EoQ5 — Libre Max (@LibreMaxytb) March 5, 2024

La seule solution reste donc de taper directement « Google maps » dans la barre de recherche, puis votre destination ou de cliquer sur le bouton « destination » en dessous de l’image fixe.