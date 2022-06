Ray 7.7 : le scooter électrique avec 150 km d’autonomie

La firme espagnole Ray Electric Motors vient de dévoiler le Ray 7.7. Un scooter électrique à la fois high-tech et grande autonomie, dans la catégorie des équivalents 125.

Les constructeurs espagnols ne sont pas en reste ! Après Rayvolt, Silence ou encore Pursang c’est au tour de Ray Motors de poursuivre sa route sur le marché des scooters électriques. La firme vient de dévoiler le dernier né de la gamme, le Ray 7.7, un scooter au design original. Les performances n’ont pas été mises de côté puisque celui-ci offre jusqu’à 150 km d’autonomie avec une seule charge, pour une vitesse maximale de 125 km/h.

Le scooter électrique Ray 7.7 : un design original et sportif

Nous avons ici un petit scooter sportif taillé pour la ville. Le design n’est pas sans rappeler les scooters de la Neo de Yamaha, avec un rendu assez sobre alliant à la fois lignes modernes et sportives. À l’avant par contre, on retrouve une partie beaucoup plus pointue sur laquelle on retrouve un bloc optique composé de deux phares à LED.

Scooter électrique Ray 7.7.

On notera la selle en deux parties, dont le côté pilote bénéficie d’une selle réglable sur trois hauteurs entre 770 et 800 mm et d’un coffre à ouverture électronique suffisamment vaste pour y accueillir un casque.

Pensé comme un scooter haut de gamme, le Ray 7.7 dispose aussi d’un écran couleur TFT de 5 pouces avec navigation intégrée. Il est également équipé d’un chargeur USB et d’une alarme. Une application mobile permet de programmer la charge et d’avoir accès à d’autres informations telles que la géolocalisation, les statistiques de voyages, etc.

Moteur et performances

Classé dans la catégorie des 125cc, le scooter embarque un moteur central de 10.7 kW en nominal et capable de délivrer jusqu’à 17 kW de puissance en crête pouvant atteindre 125 km/h avec 290 Nm de couple à la roue.

Pour plus de maléabilité trois modes de conduites sont proposés. Les modes City et Sport bénéficient d’un système de régénération de l’énergie de freinage (dans lequel l’énergie du freinage est renvoyée à la batterie), tandis que le mode Flow a été pensé pour les longues distances. Le scooter bénéficie aussi de la marche arrière afin de faciliter les manœuvres.

Jusqu’à jusqu’à 150 km d’autonomie

Le Ray 7.7 annonce une autonomie moyenne de 150 km sur une charge pleine, variable bien sûr selon les conditions de conduite. Cette capacité généreuse est possible grâce à une batterie lithium-ion cumulant 7,7 kWh (89 V, 87 Ah). Pour ce qui est du temps de recharge, celui-ci va varier selon le chargeur choisi : le chargeur de base vous permettra de recharger entièrement le scooter en 4h20 mais il est aussi possible de se procurer en option le chargeur de 3.3 kW permettant de raccourcir le temps de charge à 2h35. Celui-ci a tout de même un coût et est vendu au prix de 750 €.

