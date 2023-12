Rasoir : Philips ajoute de l’IA pour vous indiquer comment tailler votre barbe parfaitement

Le OneBlade 360 de Philips est le premier rasoir électrique de la marque à embarquer l’intelligence artificielle directement dans son manche.

La marque Philips continue de faire évoluer son rasoir iconique, le OneBlade 360. Sorti en 2016, le modèle a connu de nombreuses améliorations comme ses lames, ses fonctions ou son prix (qui, évidemment, n’a fait qu’augmenter).

Sa prochaine en date : la connectivité. Prévu pour la fin d’année 2023, le « OneBlade 360 connecté » serait capable de transmettre ses données à l’application Daily Care de son smartphone. L’objectif est simple, vous guider dans votre rasage.

Une puce dans le manche de votre rasoir OneBlade 360

En 2022, Philips avait présenté une nouvelle lame pour son Oneblade 360. Fine, souple et agile, elle permettait un rasage de précision et avait été saluée par la critique pour sa coupe parfaitement homogène de la barbe. Cette année, ce n’est pas une innovation sur la qualité du rasage qui est mis en avant, mais l’ajout d’une puce intégrée dans le manche du rasoir.

Cette puce permettrait au OneBlade de se connecter à son smartphone et de découvrir plusieurs fonctionnalités sur son rasage via « Daily Care» : l’application dédiée de la marque. Grâce au Bluetooth, le rasoir transmet ses données pour vous guider dans votre rasage.

Une fois le Bluetooth mis en place, l’application fonctionne en réalité augmentée avec le OneBlade. Elle propose de vous guider dans le look que vous voulez adopter avec différents styles de barbes. Une fois le choix fait, vous pourrez suivre plusieurs étapes comme les accessoires à utiliser, la définition des lignes ou encore les contours à réaliser. Le tout en direct pendant votre rasage.

La technologie dans le rasoir permet également d’avoir certaines informations sur votre rasage : niveau d’usure de la lame ou niveau de batterie du rasoir.

Une amélioration de Philips qui doit faire ses preuves

Si cette technologie peut apporter un plus au déjà excellent OneBlade 360, ses performances restent encore à prouver. Trop de marques se sont cassées les dents sur la réalité augmentée dans le monde du soin corporel. La précision demandée lors d’un rasage oblige l’application à être parfaitement optimisée et on a de quoi émettre des doutes sur l’intelligence artificielle derrière le rasoir Philips.

Réelle innovation ou coup marketing ? Difficile d’imaginer votre appareil photo comprendre le contour de votre visage et de votre barbe. Pour peu que vous bougiez en vous rasant, les lignes apparaissant sur votre visage risquent d’avoir du mal à s’adapter.

Et on sait qu’un coup de rasoir mal placé impose de se raser à blanc. Aussi, devoir regarder l’appareil photo de votre smartphone pour vous raser avec précision interroge. À quand le miroir connecté au rasoir Philips ?

On attend avec impatience de voir si la puce intégrée au rasoir et la technologie du OneBlade permettront de s’adapter à tous les visages et aux mouvements de tête.

Quand on voit les nombreuses innovations de la marque, on imagine que le OneBlade 360 pourrait encore bousculer le marché des rasoirs, comme il le fait chaque année. Mais, est-ce la technologie de trop ?

Celle qui n’était pas nécessaire et qui doit encore attendre quelques années pour être parfaitement au point. Pour le savoir, vous pourrez retrouver le produit à 52,99€ en magasin ou en ligne pour la version visage et à 74,99€ pour la version visage et corps.