Rajeunir en vieillissant : la médecine peut-elle déjà accomplir un tel « miracle » ?

La médecine anti-âge a encore de beaux jours devant elle, puisqu’elle pourrait nous rajeunir malgré le temps qui passe. Sacrée promesse.

Il fut un temps où la vie éternelle n’était qu’une utopie véhiculée par les contes de fées. Mais ce rêve vieux comme le monde pourrait bien devenir réalité, puisque la médecine moderne progresse à une vitesse fulgurante vers un objectif précis : trouver la cure de jouvence ultime.

Cependant, tout n’est pas si simple et la découverte des premiers remèdes pourrait bien nous confronter à des problèmes philosophiques qui nous dépassent. Mais alors, qu’en est-il de l’avancée scientifique sur le sujet ? Pourra-t-on, un jour, retrouver nos traits de jeunesse malgré un âge avancé ? Et surtout, quels sont les processus qui permettraient de régénérer les capacités physiques et intellectuelles de nos belles années ? Le point complet.

Pourquoi le rajeunissement cellulaire intéresse-t-il autant les chercheurs ?

Cela fait des années que la médecine anti-âge s’évertue à trouver des solutions pour ralentir les effets du temps sur notre organisme. Mais au-delà du simple aspect esthétique, les futures solutions des grands laboratoires visent surtout à offrir une nouvelle vie à l’humanité, dans laquelle les maladies liées à l’âge ne seraient plus une préoccupation.

En effet, si l’on parvenait à faire rajeunir les personnes avant qu’elles n’atteignent un stade propice aux troubles de santé comme les problèmes de vue et d’audition, les douleurs articulaires, les rides ou encore les insuffisances cardiaques, cela permettrait aussi d’allonger la durée de vie des seniors tout en soulageant la charge qui pèse sur les professionnels de santé. Sans même parler de l’amélioration de leur qualité de vie.

Soi-disant « 20 ans de moins », mais aussi et surtout un compte en banque bien rajeuni

Mais ne soyons pas dupes pour autant, car derrière tous ces efforts se cache un intérêt économique indéniable. Et si une entreprise parvenait à commercialiser un produit efficace pour empêcher le vieillissement de nos cellules, ce serait un pas de géant vers l’éradication de nombreuses maladies dégénératives telles qu’Alzheimer et Parkinson.

Dans le cadre d’un entretien pour l’émission Envoyé Spécial, le biologiste Vittorio Sebastiano, qui travaille en étroite collaboration avec la marque de cosmétique Dior, a d’ailleurs déclaré que « l’immortalité n’est pas impossible » et que l’on pourrait probablement « vivre jusqu’à 120 ans d’ici 10 ou 20 ans ». De belles promesses qui attendent d’être confirmées…

Plusieurs solutions naturelles pour rajeunir et rester « jeune » plus longtemps

Avant de nous intéresser aux remèdes parfois farfelus que nous promettent certains instituts pharmaceutiques pour les prochaines années, il faut savoir que l’on peut « rajeunir » grâce à quelques méthodes simples et naturelles.

En premier lieu, il est primordial d’avoir une alimentation variée, équilibrée et riche en nutriments essentiels. N’oubliez pas non plus de pratiquer une activité physique régulière : c’est sans doute le meilleur moyen pour vaincre le stress et favoriser une bonne circulation sanguine.

75 %



L’évolution de notre corps au fil des années serait conditionnée à 75 % par notre mode de vie et nos habitudes au quotidien. Les 25 % restants concernent notre génétique.

Et enfin, on pense aussi aux différentes techniques de détoxication, qui permettent au corps de ralentir son vieillissement, ainsi qu’aux jeûnes intermittents qui favorisent la régénération des cellules. Dans une interview pour le média Planète Santé, le professeur Karl-Heinz Krause de l’université de Genève ajoute également qu’il faut éviter le tabac, l’alcool et « privilégier les produits végétaux au détriment de ceux d’origine animale ».

À lire aussi : La science à un cheveu de trouver la solution miracle contre la calvitie

Les grands laboratoires se penchent sur la question

Des souris aux humains, il n’y aurait qu’un pas ?

Les méthodes actuelles ne suffisent plus à satisfaire les chercheurs spécialisés en solutions anti-âge. Ils veulent – pour certains – aller bien plus loin en expérimentant des remèdes plus ou moins extrêmes, sur une échelle plus ou moins grande de « cobayes ». En parallèle de cela, les investissements se succèdent et la biologie biomédicale semble avoir le vent en poupe pour percer les secrets de la longévité.

Avoir 150 ans en 2070, voici à quoi cela pourrait ressembler

Tout a commencé avec les premiers tests en laboratoire, au terme desquels les scientifiques sont parvenus à faire rajeunir des souris, puis des cellules humaines. Ils ont ainsi constaté que le tissu musculaire pourrait – en théorie – rajeunir d’une vingtaine d’années chez les humains.

Mais comme vous vous en doutez sûrement, le processus qui mène à une telle transformation chez les animaux et sur des cellules humaines isolées s’avère bien plus complexe lorsqu’il est mis en pratique. D’autant plus que l’on ne connaît pas encore tous les risques, et que certaines études ont déjà révélé des effets secondaires inquiétants comme l’accélération de la formation de tumeurs cancéreuses non-dépistées chez les patients.

Des expérimentations parfois menées jusqu’à l’extrême

Quoi qu’il en soit, de nombreuses startups spécialisées dans le rajeunissement ont fleuri un peu partout en Californie. C’est le cas du projet « Blueprint », une expérimentation menée par l’Américain Bryan Johnson dans le but de découvrir les secrets de la jeunesse éternelle. Et pour cela, l’homme d’affaires mène une véritable vie de moine en suivant un régime alimentaire strict et un planning défini à la minute près, chaque jour.

Je veux explorer une première fois pour l’humanité. Voir comment on peut faire évoluer l’espèce humaine. Bryan Johnson pour Envoyé Spécial (France 2)

En suivant ce programme qu’il a créé lui-même, et partagé avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, Bryan Johnson estime d’ailleurs avoir « rajeuni de 5 ans depuis le début du projet Blueprint ». Et si l’on en croit ses propos, les mesures scientifiques sur sa vue, son taux de cholestérol et ses poumons ne semblent pas lui donner tort…

La tentation des tests d’âge biologique

À côté de cela, il faut aussi distinguer l’âge biologique (celui que définissent nos organes) de notre âge chronologique, qui indique le nombre d’années écoulées depuis notre naissance. Et à ce niveau-là, il peut y avoir un décalage qui précipite notre vieillissement ou, au contraire, favorise notre « rajeunissement ».

Pour le connaître, on peut notamment s’appuyer sur des kits vendus sur Internet. Et si l’on en croit leurs promesses, ils nous permettraient d’identifier les facteurs qui accélèrent le vieillissement de notre corps par rapport à notre âge chronologique. Mais d’après Steve Horvath, l’inventeur des tests d’âge biologique, il faut se montrer particulièrement prudent vis-à-vis de ces kits qui sont « tombés dans les mains des grandes entreprises pour être commercialisés en masse ».

Il explique notamment au micro d’Envoyé Spécial que « ces tests ne sont pas fiables car l’on a jamais 100 % d’exactitude pour tous nos organes ». Précisant ensuite qu’il serait judicieux d’analyser les cellules de la peau et d’autres parties du corps, plutôt que de se focaliser sur de faibles échantillons sanguins. Le biostatisticien allemand se montre également réaliste en avouant qu’un mode de vie sain ne suffirait pas à arrêter le vieillissement, mais que la solution passerait par la reprogrammation de nos cellules.

Les investissements des grandes fortunes vont bon train

À ce sujet, c’est une véritable « course à l’armement » qui oppose les grands laboratoires, tous enclins à trouver le remède ultime pour dominer le marché pharmaceutique. Le milliardaire Jeff Bezos a d’ailleurs mis le pied à l’étrier en investissant 3 milliards de dollars dans la société Altos, qui consacre ses travaux à « l’inversement du vieillissement humain ». Et pour mener le projet à bon port, il a notamment recruté le prix Nobel de médecine Shinya Yamanaka. Preuve que les investisseurs s’activent de toutes parts pour que ce vieux rêve de l’humanité prenne vie.

Par ailleurs, plusieurs études se penchent sur la « résilience » qui accélérerait notre déchéance physique et mentale. Et pour mieux le comprendre, on peut notamment s’appuyer sur les propos de Peter Fedichev, universitaire en recherche sur la longévité, dans cet article de Popular Mechanics.

Selon nos mesures, le nombre de personnes démontrant une perte de résilience augmente de façon exponentielle dans la population et double tous les huit ans, exactement aussi vite que le taux de mortalité double. Une fois la résilience perdue, il ne vous reste plus que quelques années à vivre. Peter Fedichev pour Popular Mechanics

Il estime aussi que selon des prévisions optimistes, le processus de résilience pourrait être freiné voire stoppé, mais que l’inversement de l’âge humain n’est pas encore envisageable. Bref, les grands laboratoires ont encore du pain sur la planche pour nous donner une seconde jeunesse…

Une question d’éthique qui fait débat

On a beau rêver de rajeunir au fil des années et d’esquiver les maladies dégénératives qui se manifestent avec l’âge, il faut admettre qu’une telle prouesse médicale poserait bon nombre de problèmes sur le plan philosophique. Et c’est ce que nous rappelle cet article de Polytechnique Insights, en mentionnant les propos de Montaigne qui disait « mourir de vieillesse, c’est une mort rare, singulière et extraordinaire« .

Qui dit vieillesse dit aussi ennui et solitude…

C’est sans doute en cela que le prolongement artificiel de notre vie peut devenir problématique, puisqu’il nous épargnerait certes des affres du temps, mais nous condamnerait aussi à une mort « non-naturelle ». Si l’on en croit Montaigne, l’humain serait aussi plus sensible à la dépression et le suicide assisté deviendrait le seul moyen d’abréger ces souffrances. Bref, la résolution d’un problème peut en attirer une multitude d’autres…

En parallèle de cela, on peut aussi se questionner sur notre situation démographique s’il était possible de rajeunir éternellement. Et il ne fait aucun doute que la population grandirait de manière brutale, nous confrontant ainsi au manque de ressources pour combler tous les besoins (eau, nourriture, etc.). À moins que l’on ne découvre une exoplanète habitable pour remplacer la Terre…

Néanmoins, il semblerait que cette solution miracle pour rajeunir soit réservée – dans un premier temps – à une faible poignée de privilégiés. Mais comme dans tous les domaines, pour pouvoir se l’offrir, il va certainement falloir sortir un gros billet…