Séchez vos cheveux la tête en bas : 5 bonnes raisons d’adopter cette méthode insolite

Vous avez pour habitude de sécher vos cheveux face au miroir ? En passant votre main dedans et en bougeant votre sèche-cheveux dans tous les sens pour que ça aille plus vite ? Sachez que vous avez tout faux, on vous explique.

Sécher ses cheveux est une routine quotidienne pour beaucoup, mais la technique utilisée peut grandement influencer l’apparence et la santé de vos cheveux. Sécher ses cheveux vers le bas, par opposition à d’autres méthodes, offre plusieurs avantages significatifs.

Voyons ensemble pourquoi cette technique est préférable et comment elle peut transformer votre routine pour chevelure de prince ou de princesse !

Réduction de frisottis et d’électricité statique

L’un des principaux avantages à sécher ses cheveux vers le bas est la réduction notable des frisottis et de l’électricité statique.

Lorsque vous séchez vos cheveux du haut vers le bas, en suivant le sens de la cuticule (la couche externe du cheveu), cela aide à lisser les écailles de la cuticule, résultant en une surface plus lisse et moins propice à l’électricité statique et aux frisottis. Cela est particulièrement bénéfique dans les environnements humides ou pour les personnes aux cheveux naturellement frisés ou ondulés qui cherchent à minimiser les frisottis.

Plus de brillance

Sécher vos cheveux vers le bas peut également améliorer la brillance de vos cheveux. En alignant les cuticules dans une direction uniforme, la lumière se reflète mieux sur la surface des cheveux, ce qui donne une apparence plus brillante et plus saine.

Les cheveux semblent non seulement plus lisses mais également plus éclatants, ce qui est souvent un signe de cheveux bien entretenus.

Amélioration de la santé capillaire

Sécher les cheveux de manière agressive ou dans des directions aléatoires peut causer des dommages inutiles, notamment des cassures et des pointes fourchues. En séchant les cheveux vers le bas, vous minimisez ces risques, car cette technique est plus douce pour les fibres capillaires. De plus, en évitant de trop tirer ou de manipuler les cheveux dans des directions contre leur croissance naturelle, vous réduisez le stress mécanique sur les cheveux, ce qui contribue à une meilleure santé capillaire à long terme.

Mais ce n’est pas tout ! Les cheveux du dessous seront aussi ceux qui seront le plus exposés à la chaleur et donc ceux qui seront le plus à même d’être abîmés. Donc si vous ne souhaitez pas couper vos pointes, passez à cette technique pour éviter les fourches et les cheveux cassés sur le dessus de votre chevelure.

Plus de volume

Pour ceux qui naviguent dans la quête constante de volume, surtout quand vous avez des cheveux fins, une astuce inattendue pourrait bien changer la donne. Alors que des coupes sont souvent recommandées pour booster le volume, ne sous-estimez pas le pouvoir d’un bon sèche-cheveux.

En inclinant le flux d’air vers le bas vous pouvez transformer radicalement le volume de vos cheveux. Cette technique simple ajuste l’orientation de vos mèches, offrant ainsi un volume supplémentaire aux cheveux fins. Mais cela évite aussi d’écraser les ondulations naturelles.

Réduction du temps de séchage

En séchant les cheveux méthodiquement de la racine vers les pointes, vous pouvez également réduire le temps de séchage.

Cette méthode permet une évaporation plus efficace de l’eau, car l’air chaud est dirigé le long des cheveux dans la direction de leur croissance naturelle, accélérant ainsi le processus de séchage sans surchauffer ni endommager les zones spécifiques de vos cheveux.