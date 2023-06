Apple : 5 raisons de ne pas acheter casque de réalité mixte (Vision Pro) de la marque à la pomme

Apple a présenté son casque de réalité mixte en grande pompe lors du WWDC 2023. Aujourd’hui, vous donne 5 raisons de ne pas acheter « l’ordinateur spatial » de la marque à la pomme.

Le Vision Pro d’Apple fait rêver plus d’un observateur de la tech actuellement. Les promesses sont démentielles et les quelques retours des rares personnes ayant pu le tester semblent être dithyrambiques.

Toutefois, au milieu des adjectifs mélioratifs, nous avons pu noter quelques voix dissonantes et avons également des interrogations sur le futur produit de la marque à la pomme. Alors avant de passer à la caisse, on vous donne 5 raisons de conserver votre argent.

L’Apple Vision Pro : un casque hors de prix et hors d’atteinte

On commence par l’argument le plus évident : le prix et la disponibilité…

À 3 500$ (hors taxe) le casque, il y a de quoi décourager plus d’un acheteur. Il faut également préciser que l’ordinateur spatial d’Apple ne sera disponible que début 2024 et seulement aux États-Unis dans un premier temps.

Les premiers produits Apple souvent rapidement dépassé

Apple est devenu coutumier du fait et présente souvent une V2 d’un produit peu de temps après la V1.

À titre d’exemple, lorsque l’iPhone était sorti en juin 2007 dans des versions 4 et 8 Go, il n’avait pas fallu attendre plus de 6 mois avant de voir la marque à la pomme proposer un nouveau modèle 16 Go. Cette même logique s’applique également aux iPads dont le premier avait profité du marché pendant moins d’un an avant de voir une deuxième version arriver.

Si Apple venait à répéter ce schéma avec un produit à plus de 3 000$, les clients auraient de quoi être mécontents…

Ce n’est pas de la véritable réalité augmentée

Apple ne vend pas son casque comme de la réalité augmentée mais comme un ordinateur spatial, et cela, pour deux raisons :

Les usages que la marque compte en faire.

Ce n'est pas de la réalité augmentée.

Factuellement, le casque d’Apple n’est pas de la réalité augmentée : il ne projette pas un monde fictif et numérique dans votre réalité mais dans une vidéo que le casque film en direct.

Alors en soi pas de soucis avec le principe, si la caméra retranscrit parfaitement ce que l’on a devant nous, mais ce procédé a une conséquence directe sur l’affichage : l’apparition d’un léger bruit. Car à la différence de la véritable réalité augmentée, vous n’avez pas des verres devant vous, mais bel et bien des écrans avec tout ce que cela implique…

Chaque écran du Vision Pro couterait 350$ soit un peu moins qu’un Meta quest 2.

Une utilité potentiellement limitée…

Lorsque l’on dépense 3500$ (minimum) dans un casque, il vaut mieux savoir à quoi il va nous servir et pour le moment, le Vision Pro n’a pas encore dévoilé l’argument massue, le « Wow effect » ultime qui écraserait la concurrence.

Que peut-on faire avec le casque d’Apple ? À en juger la vidéo de présentation, on peut :

Regarder des photos et des vidéos en 3D : si cette fonctionnalité est probablement de grande qualité, difficile d’y voir un usage long terme.

: si cette fonctionnalité est probablement de grande qualité, difficile d’y voir un usage long terme. Participer à des séances de méditation et observer des paysages immersifs : de même, cette fonctionnalité trouvera probablement un public (on lui souhaite) mais il nous semble que rester inactif devant un paysage factice est le genre d’activité qu’on lance une fois pour tester et qu’on ne retouche plus jamais.

: de même, cette fonctionnalité trouvera probablement un public (on lui souhaite) mais il nous semble que rester inactif devant un paysage factice est le genre d’activité qu’on lance une fois pour tester et qu’on ne retouche plus jamais. Jouer aux jeux-vidéos : mais il est à noter que le jeu présenté est NBA 2K et utilise la fonction cinéma du casque – c’est-à-dire qu’il projette un écran de télévision pour jouer… Nous n’avons pour le moment pas d’annonces en dehors de Rec Room pour de véritable jeu VR.

Rec Room running on Apple Vision Pro with hand tracking (Full VR version) À 3 500$ le casque, il va falloir annoncer des jeux AAA.

… et une autonomie en difficulté

« Toutes les démos qu’ils ont montrées étaient des personnes assises sur un canapé. » Mark Zuckerberg à propos du Vision Pro pour The Verge

L’un des problèmes majeurs du casque est son autonomie. Pour le moment, l’ordinateur spatial aurait en tout et pour tout 2 heures d’autonomie… Ce qui semble bien faible si l’on veut jouer aux jeux-vidéos ou regarder un film.

C’est sûrement la raison pour laquelle, toutes les personnes étaient assises dans les vidéos de présentation, car avec une telle autonomie : il vaut peut-être mieux charger le casque pendant son utilisation et ne pas trop s’éloigner de la prise murale.