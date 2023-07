5 raisons de ne pas changer votre smartphone tous les ans

À l’heure actuelle, de nombreux consommateurs ont pris l’habitude de remplacer leur smartphone chaque année. En voilà une bien mauvaise idée…

Qui n’a jamais été tenté d’investir dans le tout dernier smartphone en vogue après avoir découvert ses nouvelles fonctionnalités, son capteur photo soi-disant « révolutionnaire » et son design futuriste ? À côté de ça, notre appareil vieux d’à peine un an semble déjà bien daté…

Il faut dire que de leur côté, les fabricants ne se gênent pas pour faire l’étalage des nouveautés sur leurs derniers modèles, et nous les vendre comme des quasi-nécessités. Pourtant, si l’on regarde ces fameuses innovations à la loupe, force est de constater qu’elles n’apportent bien souvent qu’un bénéfice relatif par rapport aux modèles précédents. Si bien que l’achat annuel d’un smartphone de dernière génération peut vite se transformer en un cercle vicieux, dont votre porte-monnaie est la principale victime…

Mais alors, à quelle fréquence est-il préférable de remplacer son smartphone ? Et surtout, est-ce bien judicieux d’investir chaque année dans un appareil dernier cri ? Quoi qu’il en soit, voici 5 raisons qui devraient vous en dissuader.

1/ La durée de vie de votre batterie peut facilement excéder les deux ans

Entre Rocky et son smartphone, lequel des deux se fatiguera-t-il le premier ? Suspense total

On le sait, les batteries à lithium de nos smartphones ne sont pas éternelles, et leur autonomie a tendance à s’affaiblir avec le temps. Néanmoins, vous auriez tort de penser qu’il faut absolument les remplacer au bout d’un an.

En effet, l’immense majorité des batteries fonctionnent de manière optimale pendant plus de deux ans après leur première utilisation. Du moins, si vous chargez correctement votre appareil et que vous suivez toutes nos recommandations pour préserver sa bonne autonomie.

Dans le cas des batteries d’iPhone, on sait d’ailleurs qu’elles sont capables de fournir environ 80% de l’autonomie maximale après deux ans d’utilisation quotidienne. Soit près de 8 heures de charge pour un modèle qui en propose 10 à l’origine. Tout compte fait, ce n’est pas si mal, non ?

Et si jamais vous souhaitez retrouver la pleine autonomie de votre smartphone, vous pourrez toujours remplacer sa batterie contre une cinquantaine d’euros. Bref, la solution idéale pour faire de belles économies, tout en retrouvant des performances proches du neuf.

2/ Les innovations de rupture se font de plus en plus rares sur les smartphones

Même sans grandes innovations, les nouvelles gammes d’iPhone n’en finissent pas de captiver les foules (@ Apple)

On vous parle d’un temps que les moins de dix ans ne peuvent pas connaître, et où les nouveautés des smartphones étaient de véritables révolutions tant la technologie tactile était novatrice. À cette époque, les mises à niveau pouvaient ainsi se traduire par des écrans de plus en plus grands, des caméras toujours plus perfectionnées et des performances qui s’améliorent à la vitesse de l’éclair.

Mais cette période est déjà loin derrière nous, puisque les modèles actuels semblent se heurter à une sorte de « plafond de verre » : ils s’approchent peu à peu de leur apogée en termes de capacités, et la plupart de leurs nouveautés ne sont plus que de simples apports incrémentaux. Un vrai paradoxe, surtout pour des smartphones neufs dont le tarif dépasse allègrement les 1 000 euros…

48,5 millions de dollars



C’est le prix du smartphone le plus cher jamais commercialisé. Baptisé « Falcon Supernova », il s’agit d’un iPhone 6 vêtu d’une coque en or 24 carats et d’un diamant rose massif. Une chose est sûre : vous ne risquez pas de le trouver dans les rayons de grandes surfaces.

Dans le même temps, la différence entre le rendu photo d’un appareil de milieu à haut de gamme est généralement trop sensible pour que le commun des mortels ne puisse déceler un changement notable. Alors, à moins d’être un professionnel de la photographie, cela vaut-il vraiment la peine de dépenser plusieurs centaines d’euros dans un nouveau modèle ? On vous laisse juger.

Autre cas de figure avec le Wi-Fi 6 et la 5G, qui peuvent être alléchants pour gagner en vitesse de connexion mais qui sont au final loin d’être nécessaires. Surtout si votre usage se limite à la lecture de vidéos ou au visionnage de séries sur Netflix.

3/ Avec les tarifs actuels, ce n’est plus aussi rentable qu’avant

Après avoir acheté le nouvel iPhone à prix d’or, il va falloir manger des pâtes pendant un bon moment…

Au fil du temps, le prix moyen des smartphones a bondi de manière colossale. Et pour preuve : les modèles haut de gamme se vendaient encore aux alentours des 600 €, il y a quelques années. Mais aujourd’hui, avec un tel budget, on pourrait « à peine » s’offrir un iPhone 12 mini dans sa configuration la plus basique, contre plus de 1 100 € pour la meilleure déclinaison de chez Apple. On se demande bien ce qu’il en sera pour le futur iPhone 15, dont les premières infos ont déjà fuité…

Mieux vaut donc se questionner à deux fois, avant de planifier l’achat d’un nouveau smartphone chaque année.

4/ Les mises à jour logicielles restent compatibles avec votre smartphone pendant plusieurs années

Tant que les MAJ logicielles sont là, il n’y a pas grand chose à craindre

On pourrait penser, à tort, que nos appareils sont voués à devenir obsolètes au bout de quelques années. Et pourtant, sachez que la plupart des smartphones peuvent recevoir des mises à jour logicielles pendant au moins deux ans après leur sortie. Certains fabricants tels que OnePlus et Samsung assurent même « une année supplémentaire de mises à jour de sécurité ».

Mais Apple fait toujours figure de premier de la classe, puisque la firme californienne offre des mises à jour de son OS pendant plus de 6 ans après la sortie du modèle. Parmi les dernières générations concernées, on peut notamment citer l’iPhone 6S de 2015 qui peut aujourd’hui prendre en charge iOS 16. Fêtant ainsi son 8e anniversaire de support Apple (sortez les confettis).

Si vous comptiez changer de smartphone uniquement par crainte de ne plus recevoir les mises à jour logicielles, voilà donc qui devrait vous motiver à le garder.

5/ Le gain de performance est trop faible pour être clairement perçu

Vous souhaitez 2 Go de RAM en plus sur votre iPhone ? Très bien, cela vous fera 250 € supplémentaires (© MacRumors)

Comme on l’a déjà précisé un peu plus tôt, les avancées techniques actuelles sont loin d’être aussi flagrantes qu’elles n’ont été par le passé. Et malgré cela, les fabricants s’en donnent à cœur joie lorsqu’il s’agit de vanter les performances de leurs nouveaux processeurs, ou des niveaux accrus de mémoire vive.

Mais même avec un tel baratin, il y a fort à parier que vous ne constaterez même pas de différence entre un smartphone avec 8 et 12 Go de RAM, tant l’écart de performance est minime pour un usage « lambda ». Cette légère hausse peut certes s’avérer pratique pour le multitâche, mais cela vaut-il le coup de sortir le chéquier pour pouvoir ouvrir 2 ou 3 applis de plus en simultané ? Rien n’est moins sûr.

Il en est d’ailleurs de même pour les processeurs : si vous avez déjà investi dans un smartphone haut de gamme, nul besoin de le changer l’année suivante car vous ne verrez pas le moindre changement. À part quelques centaines d’euros en moins sur votre compte bancaire…