3 raisons de ne pas acheter de panneau photovoltaïque

Hausse du prix de l’électricité, transition énergétique.. Les raisons de s’intéresser à la production d’énergie solaire se multiplient depuis quelques années. Mais ce type d’installation ne convient pas à tout le monde. Nous avons sélectionné 3 points particuliers à prendre en compte avant d’investir dans des panneaux photovoltaïques.

Les installations solaires pour particuliers ont le vent en poupe, et pour cause. Tout en étant un véritable atout dans la transition énergétique, elles offrent des avantages très intéressants comme le fait de contribuer à la baisse de la facture d’électricité, ou de gagner une certaine autonomie.

Face à ces avantages et ces arguments, de nombreuses enseignes se sont lancées sur le marché du photovoltaïque en proposant des solutions diverses et variées comme Ikea, Leroy Merlin ou plus récemment Sun-Ways qui intègrent des panneaux solaires aux rails.

Néanmoins, le photovoltaïque ne convient pas à tous. Il demande des conditions particulières pour ne pas devenir un gouffre financier. Pour vous aider à faire un choix éclairé, voici 3 raisons qui pourraient vous faire renoncer à l’achat de panneaux solaires.

1. Il est difficile de bien exposer ses panneaux photovoltaïques

Peu importe la puissance et le nombre de panneaux solaires que vous comptez installer, ils ne produiront aucune électricité s’ils sont mal orientés. Afin d’obtenir un rendement optimal, les panneaux doivent être orientés vers le sud, voire légèrement vers l’est ou l’ouest et doivent être inclinés d’une certaine manière afin que les rayons du soleil l’atteignent de la manière la plus perpendiculaire possible. De manière générale, on estime qu’une inclinaison de 30° est adaptée à la plupart des cas, même si elle dépend également de votre situation géographique.

Et ce n’est pas tout. Pour profiter de ce rendement maximal, il faut également éviter tout masque devant les panneaux, c’est-à-dire tout élément qui pourrait venir faire de l’ombre à l’installation comme un arbre ou une maison.

Certaines marques comme Ecoflow (ou Lidl en Allemagne) proposent des installations destinées au balcon. Si ces installations peuvent servir à dépanner, elles pourront difficilement offrir un bon rendement en étant à la verticale.

Les panneaux solaires Ecoflow pour balcon sont légèrement inclinés pour améliorer le rendement

2. Une installation solaire reste difficile à rentabiliser

Si le prix des installations photovoltaïques a drastiquement baissé au cours des 10 dernières années, elles nécessitent tout de même un investissement conséquent. De plus, le caractère intermittent de la production d’énergie solaire entraîne des difficultés pour rentabiliser une installation. D’abord, les panneaux solaires sont plus efficaces en pleine journée et l’été. Or ce sont les périodes de l’année pendant lesquelles nous avons le moins besoin d’électricité puisque nous ne chauffons pas et nous utilisons moins de lumière. De ce fait, la production solaire ne peut subvenir qu’à une partie des besoins en électricité d’un logement.

L’électricité générée par les panneaux qui n’est pas consommée par le logement est injectée dans le réseau national de deux manières différentes en fonction de l’installation. Si l’installation est fixe et a été certifiée par un organisme de contrôle, le particulier peut revendre son surplus à EDF, ce qui permet d’amortir plus rapidement les coûts d’installation. Ce type d’installation s’avère coûteux et entraîne d’importantes démarches administratives. Lorsque l’installation est démontable comme certains modèles type plug-and-play, l’électricité est réinjectée sur le réseau à titre gratuit.

Pour réellement faire baisser sa facture d’électricité, il existe une alternative : associer des batteries de stockage aux panneaux solaires, ce qui permet d’utiliser toute la production des panneaux de manière différée, le soir ou les jours de mauvais temps. Les batteries de stockage sont généralement chères.

En ajoutant des batteries à son installation photovoltaïque, il est possible de tendre vers l’autonomie

3. Le nord de la France est désavantagé par rapport au sud de la France

Ce n’est un secret pour personne, une installation photovoltaïque sera forcément plus rentable dans les régions de France où il fait le plus beau. A titre d’exemple, en 2022, on comptait 2917 heures d’ensoleillement à Toulon contre 1641 heures à Lille. Ainsi, la production d’un panneau solaire parfaitement orienté d’une puissance de 300 Wc permettrait de produire 492 kWh à Lille contre 875 kWh à Toulon !

Avant d’investir dans des panneaux solaires, il est donc essentiel de prendre ce critère en compte et de faire une simulation de la possible rentabilité de l’installation projetée en fonction de la zone ou l’on habite.

Avec la pluie vient la production d’électricité !

Tout n’est pas perdu pour le solaire photovoltaïque

Malgré ces éléments, le photovoltaïque reste une solution d’avenir qui joue un rôle incontournable dans la transition énergétique. Outre l’aspect financier, ce type d’installations associées à des batteries de stockage permettent de gagner en autonomie et de faire face à d’éventuelles coupures de courant avec plus de facilité.

De plus, si les installations coûtent généralement très chères, certains sites permettent d’acheter tous les composants nécessaires pour réaliser soi-même sa centrale photovoltaïque et ainsi faire d’importantes économies. C’est par exemple le cas du site Oscaro Power.