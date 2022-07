Qu’on se le dise tout de suite, assurer un vélo électrique n’est pas obligatoire. Maintenant que vous le savez, vous voulez retourner à vos occupations. Halte-là, vous faites erreur. L’assurance est certes une option, mais nécessaire quand on connait les risques importants auxquels vous vous exposez avec votre vélo électrique. Entre le vol, les dégradations, les accidents, il vous faut prévoir un budget, et pas des moindres. Alors, au lieu d’attendre les frais arriver, anticipez-les. Et l’assurance est justement faite pour ça. On vous explique.

Parce que c’est moins cher que d’acheter un nouveau vélo électrique

Savez-vous que chaque année, le nombre de vélos volés augmente. En 2021, ce n’est pas moins de 400 000 propriétaires de vélo qui ont été contraints d’en acheter un nouveau. Le vol de vélo est attractif pour plusieurs raisons : la sécurité souvent faible, la facilité de revendre pour un bon prix les composants, l’absence de traçabilité sur la plupart des modèles…Et quand on possède un vélo électrique, c’est d’autant plus alléchant.

Posséder une assurance permet de protéger son vélo électrique, ou du moins sa valeur financière. En fonction de la formule choisie, l’assurance vous indemnise en cas de vol tout ou partie du prix initial de votre vélo. Un moindre mal pour étancher vos larmes de tristesse et apaiser votre colère.

L’assurance habitation garantit une indemnisation pour le vol de vos objets personnels seulement s’il a été commis à votre domicile. Si votre vélo est dérobé dans la rue en bas de chez vous, vous ne pourrez être indemnisé.

Parce que les réparations de votre vélo électrique ont un coût

Le vol touche peut-être beaucoup de personnes chaque année. Mais après avoir lu notre article sur les astuces pour éviter le vol, la probabilité qu’une météorite tombe sur votre vélo est bien plus importante. L’assurance reste néanmoins importante, car elle couvre aussi les dégradations et les réparations de votre vélo.

Plus courant que le vol, il est probable que le vélo électrique soit abimé après un incident et que vous deviez le réparer à cause d’une panne. Si la garantie du constructeur est dépassée, l’addition peut vite devenir salée. L’assurance vous permet avec sa « garantie dégradations » de vous payer une partie de votre facture. Attention néanmoins, la plupart des assurances ne prennent pas en compte ce type de garantie dans leur contrat classique. Vérifiez bien en amont les lignes de votre forfait.

Parce que vous n’êtes pas à l’abri d’un accident

En plus des dommages matériels, il se peut que lors d’un accident, vous vous blessiez. Pas de panique, la majorité des contrats d’assurance pour vélo électrique propose en cas d’accident des indemnités d’arrêt de travail, des remboursements de vos soins ou le versement d’un capital en cas d’invalidité.

Si vous êtes blessé par un véhicule à moteur qui est en faute, c’est à l’assurance du conducteur de vous indemniser à hauteur du préjudice subi.

Un autre cas est lorsque vous blessez une personne et que vous êtes en faute. La « garantie responsabilité civile » de votre assurance couvrira les dommages causés à autrui. Sachez que votre assurance multirisque habitation permet également de vous aider financièrement à rembourser le préjudice causé.

Parce que votre assureur vous fait gagner du temps

C’est un aspect qui peut paraitre anodin, mais qui ne l’est pas du tout. Votre assurance pour vélo est à votre écoute 24h/24h. Une ligne directe permet de vous conseiller sur les questions que vous vous posez en cas de problème avec votre vélo. Aussi, la majorité des assurances propose dans leur forfait un dépannage en cas de crevaison ou de panne. Il suffit de connaître le numéro associé pour bénéficier d’une aide de votre assureur.

Roulez heureux et libéré en souscrivant une assurance

Parce que vous êtes protégé en cas de litige

La dernière raison d’opter pour une assurance concerne un aspect que l’on ne souhaite à personne, le litige. Les assurances de vélo électrique possèdent une « garantie protection juridique » qui permet de vous défendre devant les tribunaux au cas où l’auteur des faits ne reconnait pas sa faute. L’assureur se chargera des démarches mais aussi de certains frais.

Finalement, avoir une assurance permet de vous couvrir en cas d’imprévu de n’importe quelle nature qu’elle soit. L’utilisation régulière de votre vélo électrique multiplie les risques et le choix de ne pas prendre d’assurance est souvent regretté après un accident, un vol ou un acte de vandalisme. D’ailleurs, la plupart des usagers souscrivent une assurance après le premier vol de leur vélo. Ne soyez pas un mouton et anticipez.

