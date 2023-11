Quiz Thermomix : savez-vous vraiment ce que votre robot de cuisine sait faire ?

Le Thermomix est connu pour être le robot de cuisine avec le plus de fonctions possibles pour vous faciliter la confection de vos plats. Saurez-vous les retrouver ?

Le robot de cuisine le plus vendu continue d’évoluer depuis sa création avec des mises à jour régulières. Avec l’ajout d’accessoires comme le thermomètre ou bien la râpe, les fonctionnalités du dernier modèle en date, le Thermomix TM6 sont de plus en plus nombreuses. Le modèle regorge de fonctionnalités permettant de tout faire dans sa cuisine. Mais les connaissez-vous tous réellement ?

1 – Quel est l’ajout majeur de la dernière mise à jour du Thermomix ?

Le TM6 intègre la recette des croissants de Cédric Grolet, Le TM6 possède désormais un minuteur indépendant de l’étape de la recette en cours, Le TM6 peut moudre ou de broyer vos ingrédients automatiquement, Le TM6 a ajouté le Tajine d’agneaux à ses recettes.

Voir la réponse. 2. La version 3.7 du Thermomix TM6 propose un minuteur dans le menu déroulant du tableau de bord. Il est indépendant de la recette en cours et il est possible de faire fonctionner plusieurs minuteurs en même temps.

2 – Quel est le dernier accessoire proposé pour le Thermomix ?

Le Thermomix Tensor : un chronomètre qui permet de calculer votre vitesse pour préparer les plats afin de s’adapter à vous. Le Thermomix Pensor : il permet de donner une conscience à votre Thermomix qui pourra faire la recette qu’il souhaite, Le Thermomix Sensor : un thermomètre qui permet de connaitre la cuisson de vos plats dans un four. Le Thermomix Clensor : une cuillère connectée qui permet de vous dire si il manque de sel dans vos plats.

Voir la réponse. 3. Le Thermomix Sensor. Cette sonde à température s’insère dans votre plat pour connaitre la cuisson à cœur de ce dernier et rend le Thermomix encore plus précis.

3 – Quel est le nouveau mode intégré à votre Thermomix ?

Le mode « hacher » : pour choisir le niveau de finesse du hachage, Le mode « fouetter » : pour battre les œufs en neige, Le mode « peser » : pour intégrer une balance plus précise, Le mode « bouilloire » : pour se réchauffer l’hiver avec un bon thé.

Voir la réponse. 1. Le mode hacher a été intégré en janvier 2023 pour le Thermomix TM7. Tous les autres modes existent déjà sur le robot de cuisine.

4 – Quelle recette n’est pas proposée par votre Thermomix ?

Le porc au caramel, Le chaud froid de volaille, Le tian provençal de légumes, La terrine de poisson.

Voir la réponse. 2. Le chaud froid de volaille : il n’y a pas encore cette recette sur Cookidoo, le livre de recettes Thermomix.

5 – Quel type de découpe ne fait pas le nouveau Découpe-Minute du Thermomix ?

Il permet de râper des aliments finement, Il permet de faire des rondelles avec les légumes, Il permet de couper le fromage en tranches, Il permet de hacher très rapidement l’ail.

Voir la réponse. 4. Le hachoir est un accessoire directement intégré au Thermomix.

6 – Pour combien de personnes peut-on cuisiner avec le bol du Thermomix ?

Pour un maximum de 6 personnes, Pour un maximum de 8 personnes, Pour un maximum de 10 personnes, Pour un maximum de 12 personnes.

Voir la réponse. 2. Avec un bol d’une capacité de 2,2 litres, le TM6 peut préparer des plats pour 8 personnes. Au-delà, il devient plus compliqué de cuisiner avec.

7 – Qu’est-ce que l’application Cookidoo n’intègre pas ?

Faire une recette avec les ingrédients qui traînent dans le réfrigérateur, La génération automatique de listes de courses pour la recette sélectionnée, Le filtre par temps de préparation, La possibilité de rentrer ses allergies pour filtrer les recettes.

Voir la réponse. 4. Il n’est pas possible de choisir de filtres avec les allergies et les intolérances des convives.

8 – Quel accessoire insolite est actuellement compatible avec le TM6 ?

Un infuseur à café pour transformer le Thermomix en cafetière, Un bol pour faire son plat et son dessert en même temps, Un détecteur pour connaitre la qualité des légumes introduits dans le TM6, Une commande vocale pour parler avec le Thermomix (mais seulement pour faire des soupes).

Voir la réponse. 1. MixBrew permet de faire son café directement sur son Thermomix.

9 – Quelle est la dernière fonctionnalité intégrée sur Cookidoo ?

Une fonction pour créer ses propres recettes, Des vidéos explicatives par des chefs sur la recette choisie, Des nouvelles recettes intitulées « mix & twist », Un filtre par prix de la recette.

Voir la réponse. 1. La fonction « Mes créations » permet de retrouver ses propres créations sur l’application.

10 – Quelle est la température maximale du Thermomix ?

120°C 160°C 200°C 240°C