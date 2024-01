Quiz facture d’électricité : savez-vous vraiment où part l’énergie de votre maison ?

L’électricité coûte de plus en plus cher et il devient primordial d’optimiser la consommation de tous les appareils. Mais connaissez-vous réellement leur consommation électrique ?

Le mois de décembre est passé, les cadeaux de Noël sont dorénavant de l’histoire ancienne mais les dépenses continuent de pleuvoir… Pourquoi ? La facture d’électricité ne s’est pas évaporé durant le passage à la nouvelle année : bien au contraire. Baisser le chauffage ? Ne plus utiliser son four ? Couper les multiprises ? Quelle solution adopter pour éviter de s’emmitoufler sous 3 plaids ? Voici quelques pistes à découvrir à travers ce quiz.

1 – Quel est l’appareil électroménager qui consomme le plus chez vous ?

Pour vous donner un ordre d’idée, votre télévision consomme en moyenne 187 kWh par an, soit un total d’une trentaine d’euros.

Votre réfrigérateur, puisqu’il n’est jamais éteint, Votre sèche-linge, tourner et sécher, ça demande de l’énergie, Votre four avec toute la chaleur qu’il dégage, Votre lave-vaisselle, avec une consommation annuelle de 200 kWh.

Voir la réponse. 3. En prenant en compte une classe énergétique identique entre chaque appareil. Votre four peut atteindre une consommation annuelle de 500 kWh, soit une facture dépassant les 150€. La pyrolyse est de loin l’action la plus énergivore.

2 – Quelle est la consommation moyenne de chauffage d’une maison de 100m² ?

Entre 5 000 kWh et 10 000 kWh Entre 10 000 kWh et 15 000 kWh Entre 15 000 kWh et 20 000 kWh Plus de 20 000 kWh, soyons fou !

Voir la réponse. 2. En fonction de l’isolation de votre maison, Engie estime votre consommation de chauffage entre 9 350 kWh (bonne isolation) et 13 650 kWh (mauvaise isolation). C’est la partie la plus énergivore de votre maison.

3 – Quelle est la consommation par an d’un frigo combiné neuf de classe A+++ ?

Il faut savoir que la consommation moyenne d’un frigo est estimée à 350 kWh/an, soit un coût annuel de 59€.

100 kWh, soit l’équivalent de votre box internet 150 kWh, soit l’équivalent d’une télévision 200 kWh, soit l’équivalent d’une cave à vin 250 kWh, soit l’équivalent d’un sèche-linge

Voir la réponse. 1. Un réfrigérateur combiné peut atteindre une consommation de 100 kWh pour les modèles les plus récents, soit une économie de 42€ par an par rapport à la moyenne des autres frigos plus anciens.

4 – Quel est le coût annuel des appareils en veille dans votre logement ?

20€, l’équivalent des ampoules Philips Hue pour les connecter à Alexa ou Google Home, 40€, l’équivalent d’un billet de train dans une ville française à découvrir, 60€, l’équivalent d’un date parfait avec votre futur (on l’espère) moitié, 80€, l’équivalent d’une journée à Disneyland et consommer un max là-bas !

Voir la réponse. 4. Selon l’Ademe, 15 à 50 appareils en moyenne sont en veille dans un foyer, ce qui représente un coût de 80€ par an.

5 – Combien économisez-vous par an en baissant de 1°C votre chauffage ?

Jusqu’à 5%, Jusqu’à 7%, Jusqu’à 9%, Jusqu’à 12%.

Voir la réponse. 2. Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe), baisser le chauffage de 1°C permettrait en moyenne de baisser sa facture de 7 %, soit une économie de plus de 100€ pour un appartement de 50m².

6 – Quelle est la consommation d’une prise connectée ?

Moins de 10 kWh par an, 12 kWh par an, 15 kWh par an, 20 kWh par an.

Voir la réponse. 1. La prise connectée consomme très peu avec moins de 10 kWh chaque année. Elle peut même permettre de faire des économies d’énergie si elle est branchée à un appareil énergivore.

7 – Quelle est la différence de consommation entre un logement de classe A et un de classe G ?

La consommation totale d’un logement se calcule en dépense énergétique au mètre carré. À titre d’exemple, un logement de classe D consomme en moyenne entre 151 à 230 kWh/m².

Moins de 200 kWh/m², Entre 250 et 350 kWh/m², Entre 350 et 450 kWh/m², Plus de 500 kWh/m².

Voir la réponse. 3. Les logements les plus performants (classe A) consomment jusqu’à 50 kWh/m², alors que les logements anciens très énergivores et mal isolés (classe G) dépassent facilement les 450 kWh/m².

8 – Combien consomme un ordinateur fixe allumé 4h par jour ?

Moins de 50 kWh/an, Entre 50 et 100 kWh/an, Entre 100 et 150 kWh/an, Plus de 150 kWh/an.

Voir la réponse. 3. Un ordinateur fixe consomme en moyenne 123 kWh/an, un montant équivalent à l’utilisation de votre console de jeu. Un ordinateur portable branché 4h par jour, lui, ne dépasse pas 25 kWh/an.

9 – Quelle est la consommation d’une ampoule LED pour restituer la lumière d’une ampoule à incandescence ?

Il faut savoir que les ampoules à incandescence classique consomment 60W lorsqu’elles sont allumées, soit une moyenne annuelle de 110 kWh.

3W, 9W, 15W, 30W.

Voir la réponse. 2. La consommation d’une LED permet par exemple de ne consommer que 9 W pour restituer une puissance équivalente à 60 W, soit plus de 6 fois moins.

10 – Quel est le meilleur type de plaque pour diminuer sa facture l’électricité ?

Des plaques électriques, Des plaques vitrocéramiques, Des plaques à induction, Des plaques tectoniques.