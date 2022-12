Qu’est-ce qu’une adresse IP ?

Une adresse IP est une trace numérique de l’endroit où se connecte un appareil à Internet ou à un réseau local. Comprendre ce qu’est une adresse IP et comment elle fonctionne est important lorsqu’on navigue sur Internet. Nous vous expliquons, dans cet article, comment trouver et protéger votre adresse IP.

Une adresse IP, c’est quoi ?

Une adresse IP est une combinaison de chiffres unique qui identifie un appareil sur Internet ou à un réseau local. L’acronyme IP signifie « Internet Protocol » : il désigne l’ensemble des règles qui régissent le format des données envoyées sur Internet ou sur un réseau local. Au sein de ce protocole, votre adresse IP est ce qui permet de localiser votre appareil et de le différencier des autres.



Concrètement, l’adresse IP se présente sous la forme d’une chaîne de quatre nombres séparés par des points, par exemple : 200.113.8.59. Chacun des nombres peut aller de 0 à 255. Ainsi, la plage complète d’adresses IP possibles va de 0.0.0.0 à 255.255.255.255.



Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces adresses ne sont pas assignées aléatoirement. Elles sont produites de façon mathématique par l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Cette dernière appartient à une organisation américaine à but non lucratif qui aide au maintien de la sécurité sur Internet.

L’adresse IP de votre appareil permet aux sites Web de vous envoyer les bonnes données.

Il existe un moyen très simple de trouver l’adresse IP de son appareil. Tapez dans votre moteur de recherche, la requête suivante : « Quelle est mon adresse IP ?« . Dans les premiers résultats, vous devriez trouver ce site : https://mon-ip.io/ qui vous affichera directement votre adresse IP. De très nombreux autres sites permettent la même chose mais celui-ci est très intuitif et entièrement gratuit.

Lorsque vous passez par un site internet pour trouver votre adresse IP, votre routeur effectue une demande et révèle l’adresse de votre appareil. Si vous utilisez un VPN, cette solution ne fonctionnera pas, puisque son principe est de produire des adresses IP qui ne correspondent pas à celle de votre appareil.



Bien sûr, il est possible de trouver votre adresse IP sans passer par Internet et pour y parvenir, le chemin à suivre dépend de votre appareil :

Sur Windows :

Ouvrez le menu Démarrer et tapez « cmd » pour ouvrir l’invite de commandes. Tapez-y « ipconfig » et appuyez sur Entrée. L’outil vous affichera alors votre adresse IP.

Ouvrez le menu Démarrer et tapez « cmd » pour ouvrir l’invite de commandes. Tapez-y « ipconfig » et appuyez sur Entrée. L’outil vous affichera alors votre adresse IP. Sur Mac :

Ouvrez le menu Apple et cliquez sur « Préférences système ». Cliquez ensuite sur « Réseaux » et choisissez, soit Ethernet (si vous êtes connecté via un câble), soit Wifi, pour voir s’afficher votre adresse IP.

Ouvrez le menu Apple et cliquez sur « Préférences système ». Cliquez ensuite sur « Réseaux » et choisissez, soit Ethernet (si vous êtes connecté via un câble), soit Wifi, pour voir s’afficher votre adresse IP. Sur iPhone :

Allez dans les Réglages de votre iPhone et cliquez sur Wifi. Appuyez ensuite sur l’icône bleue à droite du nom du réseau Wifi activé. Votre adresse IP s’affichera alors en bas de l’écran.

À lire aussi : Choisir un VPN : les 10 critères importants à connaître

Quels sont les risques pour la sécurité de mon adresse IP ?

Les cybercriminels utilisent diverses techniques pour obtenir l’adresse IP d’autres internautes. Vous pourriez vous dire que ce n’est qu’une suite de chiffres et que ce n’est pas important. Sachez toutefois qu’une fois munis de votre adresse IP, les pirates informatiques peuvent utiliser des outils pour trouver l’adresse réelle de votre ordinateur, c’est-à-dire la vôtre ! S’ils connaissent votre nom et votre adresse postale, les attaquants peuvent scruter vos réseaux sociaux, dans l’attente d’une absence de votre part, pour vous cambrioler par exemple.

Ces pirates informatiques pratiquent l’ingénierie sociale (ou sécurité de l’information) pour vous inciter à révéler votre adresse IP. Par exemple, avec votre nom, ils pourraient vous trouver sur Skype – ou sur une autre application de messagerie similaire utilisant les adresses IP pour mettre en contact les utilisateurs.

En discutant avec des inconnus, les cybercriminels pourraient très aisément connaître votre adresse IP via des outils comme Skype Resolver, permettant de connaitre l’adresse IP à partir du nom d’utilisateur.

Il existe d’autres façons de récupérer une adresse informatique. Jouer à des jeux en ligne ou commenter sur un forum sont deux activités qui laissent des traces de votre passage sur internet et pourraient mener un utilisateur malveillant à votre précieuse adresse IP.



Les cybercriminels se servent également des adresses IP piratées pour télécharger du contenu illégal. Impossible pour eux d’être repéré, ils évitent ainsi tout risque lié à leur activité malveillante, quelle qu’elle soit. Enfin, trouver votre adresse IP, permet parfois aux pirates d’infiltrer votre ordinateur et de voler vos données.

Naviguer sur Internet, c’est s’exposer à un certain nombre de risques.

Cacher votre adresse IP est un moyen de protéger vos informations personnelles. Pour cela, vous pouvez utiliser un serveur proxy. Ainsi, lorsque vous visiterez un site web, celui-ci ne verra que l’adresse IP du proxy : pas la vôtre. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle se base sur une relation de confiance. En effet, rien n’empêche les propriétaires du serveur proxy de jeter un œil à votre navigation. Certains même, n’hésitent pas à insérer des publicités sur les sites que vous visitez.

Aussi, l’usage d’un VPN représente une meilleure solution. Votre appareil agit comme s’il se trouvait sur un autre réseau local. Ainsi, vos informations de navigation transitent via une connexion sécurisée qui vous permet d’accéder aux ressources du réseau local, même si vous vous trouvez dans un autre pays. Cela s’avère très pratique lorsque vous êtes en déplacement et devez vous connecter au Wifi public, ou quand vous souhaitez accéder à des sites bloqués dans votre région.

Il existe de nombreux VPN, parmi les plus connus : NordVPN, Surfshark, CyberGhost VPN… Pour vous aider à choisir, nous avons rédigé un top des 15 meilleurs VPN. Si vous optez pour cette solution, n’oubliez pas d’installer votre VPN sur vos différents supports : ordinateur, tablette et surtout mobile, car c’est en déplacement qu’il peut être pratique d’utiliser un VPN.

À lire aussi : Comment installer un VPN sur votre routeur ?