Apple a souvent été accusé d’obsolescence programmée pour ses iPhones, concernant la batterie notamment. Mais qu’en est-il d’iOS, le logiciel faisant fonctionner tous les appareils Apple ? Connait-il lui aussi une certaine obsolescence ? Si les derniers iPhones sont évidemment à la dernière génération d’iOS, ceux plus anciens ne sont pas forcément à jour. Dans cet article, nous allons vous montrer à quelle version d’iOS votre iPhone est compatible.

Depuis l’iPhone Edge, les modèles se sont suivis et ont grandement évolué, tant en termes d’ergonomie qu’en termes de technologies. Pour faire un pas de plus dans le futur, Apple a dû développer des versions de son logiciel iOS qui n’étaient plus accessibles aux smartphones Apple plus anciens. Nous allons vous dévoiler dans cet article quelles versions correspondent à quels iPhones et la date estimée à laquelle les nouveaux iPhones ne seront plus à jour.

Quelle version d’iOS mon iPhone supporte-t-il ?

Bien que le dernier iOS ne soit pas encore sortie, il y a beaucoup d’informations sur iOS 16. Nous savons déjà quels iPhones y sont compatibles et quels sont les iPhones qui ne seront plus à jour. Ainsi, dans le tableau que vous verrez ci-dessous, vous apprendrez quel iOS est supportée par quel appareil.

iPhone Edge iOS 3.1.3 iPhone 3G iOS 4.2 iPhone 3GS iOS 6.1.6 iPhone 4 iOS 7.1.2 iPhone 4S iOS 9.x iPhone 5 et 5C iOS 10.x iPhone 5S iOS 12.x iPhone 6 et 6 Plus iOS 12.x iPhone 6S et 6S Plus iOS 15.x iPhone SE 2016 iOS 15.x iPhone 7 et 7 Plus iOS 15.x iPhone 8 et 8 Plus iOS 16.x iPhone X iOS 16.x iPhone XS et XS Max iOS 16.x iPhone XR iOS 16.x iPhone 11 et 11 Pro iOS 16.x iPhone SE 2020 iOS 16.x iPhone 12 et 12 Mini iOS 16.x iPhone 12 Pro et 12 Pro Max iOS 16.x iPhone 13 et 12 Mini iOS 16.x iPhone 13 Pro et 13 Pro Max iOS 16.x iPhone SE 2022 iOS 16.x

Oui, c’est une réalité, les iPhones 6S et 6S Plus, 7 et 7 Plus ainsi que les SE 2016 ne seront plus à jour lorsque le dernier système d’exploitation de la marque sortira. Cependant, cela ne signifie pas encore qu’ils sont obsolètes. Il faudra attendre un retard plus conséquent pour observer une réelle différence.

Quelles fonctionnalités sont absentes chez les anciens modèles ?

Les différents OS de la marque ont permis des avancées majeures au sein de l’évolution de l’iPhone. Nous vous indiquons ici quelles sont les nouveautés apparues à la version supérieure de celle maximale supportée par un iPhone.

Le modèle Edge s’étant arrêté à iOS 3, il n’aura pas pu recevoir la fonctionnalité « Dossiers » qu’à apporté iOS 4 et que nous connaissons bien chez toutes les marques de portables haut-de-gamme désormais. L’iPhone 3G, lui, n’aura pas pu profiter d’iOS 5, qui apportait entre autres le centre de notification. Le modèle S du même cellulaire Apple aura tenu plus longtemps mais pas assez pour voir l’apparition d’iOS 7 et le nouveau design d’Apple.

L’iPhone 4 n’aura pas pu voir iOS 8 et l’apparition de Homekit, iCloud Drive ou encore Healthkit (devenu Apple Health dont voici un guide). Le fameux iPhone 4S n’aura pas pu profiter de l’amélioration de Siri, l’assistant vocal. Les iPhones 5 et 5C n’auront pas pu profiter du tout nouvel App Store (plus si nouveau aujourd’hui) tandis que les iPhones 5S, 6 et 6 Plus n’auront pas vu le très classe mode sombre.

Enfin, les iPhones 6S (Plus), 7 (Plus) et SE 2016 ne seront pas compatibles iOS 16 et ses nouveaux paramètres innovants (dont le mode audio spatial personnalisé par exemple).

Pour les iPhones 8 et postérieurs, la 16ème génération de l’OS Apple sera disponible bientôt. Cependant, il existe une méthode indiquant approximativement et théoriquement quand votre téléphone ne sera plus à jour. Une nouvelle apparition d’iOS sort chaque année en septembre et l’arrêt de compatibilité s’effectue tous les 2 ou 3 versions (l’iPhone 5C s’arrête à iOS 10, l’iPhone 5S s’arrête à iOS 12 et l’iPhone 6S s’arrête à iOS 15).

Ainsi, les iPhones 8 et 8 Plus ne seront plus à jour en 2023 ou 2024, à l’annonce d’iOS 17 ou 18. Ensuite, la série des iPhones X ne sera vraisemblablement plus à la page en 2025 ou 2026 (iOS 19 ou 20) etc.

Questions Fréquentes

Quand sortent les dernières versions d’iOS ? Chez Apple, les dernières avancées sont dévoilées en septembre de chaque année. Généralement, une nouvelle génération d’iOS et un nouvel iPhone sortent chaque année. Que signifie iOS sur son iPhone ? iOS est le système d’exploitation (Operating System) des appareils Apple. C’est ce qui permet à votre smartphone, tablette, ordinateur de fonctionner. Quels iPhones sont prises en charge par iOS ? Tous les iPhones possèdent un iOS. Mais en fonction de leur ancienneté, ils ne sont pas tous adaptés aux dernières nouveautés de l’OS de la marque à la pomme. Quel est le dernier iPhone compatible par iOS 16 ? Le dernier iPhone qui sera optimisé pour iOS 16 est l’iPhone 8. Les générations qui datent d’avant cet appareil ne fonctionneront pas avec les nouvelles fonctions pour son mobile. manipulations simples pour rallumer votre portable suite à un crash logiciel. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre article sur Il existe desportable suite à un crash logiciel. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre article sur ce qu’il faut faire quand son iPhone ne s’allume plus Est-ce que iOS pour iPad est le même que pour iPhone ? les mêmes sur iPad et sur iPhone. Cependant, il faut noter que certains paramètres sont exclusifs à l’iPhone. Vous pouvez retrouver la Les versions d’iOS sont. Cependant, il faut noter que certains paramètres sont exclusifs à l’iPhone. Vous pouvez retrouver la compatibilité ipadOS/iPad dans cet article