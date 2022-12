En 2019, Twitch a décidé de faire peau neuve avec un tout nouveau logo assorti du slogan : « Vous êtes déjà l’un d’entre nous« . Le logo violet est l’un des plus connus parmi les sites de vidéo à la demande, mais connaissez-vous son origine ? On vous explique tout !

2,78 millions ! Ce chiffre représentait le nombre moyen de spectateurs connectés sur la plateforme en 2021. Initialement exclusive au gaming, la plateforme de streaming a progressivement diversifié son contenu, diffusant par exemple des événements sportifs (foot, GP explorer, esport). En 2021, le site américain comptait un peu plus de 9 millions de streamers (créateur de contenu) sur sa plateforme alors qu’en 2015, ils n’étaient qu’1,5 million. Pour marquer le coup, Twitch décida de peaufiner son logo et réaffirmer son orientation gaming.

À retrouver également : l’histoire et le téléchargement du logo Instagram ou encore du logo TikTok.

Que représente le logo Twitch ?

Le logo Twitch représente le nom du site, jusque-là pas de grande innovation visuelle. On peut toutefois noter qu’originellement le mot « TV » était placé dans un écran sur le côté et qu’il a depuis disparu. Le vert a également laissé sa place au violet que le site explique comme ceci :

« Le violet est la seule couleur assez vivante pour représenter notre créativité collective, notre malice et notre énergie. Notre nouveau violet est plus brillant et vibrant pour correspondre à cette énergie. Le violet a beaucoup participé à nous amener où nous sommes aujourd’hui, et bien qu’il sera toujours mis en avant, nous pensions qu’il méritait un petit soutien (ndlr. éclaircissement du logo)« Blog Twitch

Si on peut noter une véritable différence entre le logo de 2011 et celui de 2012, il est en revanche assez compliqué de voir les changements entre 2012 et 2019. Les amateurs du jeu des 7 différences apprécieront le passage d’un violet foncé à un violet plus clair ainsi qu’à une police légèrement plus grasse. Mais on ne va pas se mentir, dans l’ensemble le logo n’a pas tant changé que cela.

Les différents logos Twitch

Fondé par Justin Kan et Emmett Shear, Justin.TV était un site de streaming en direct généraliste. Constatant l’émergence des jeux-vidéos sur les autres plateformes au début des années 2010 – notamment Youtube, à coups de « Let’s Play » de parties de Call of Duty ou de matches de FIFA – Justin Kan fonda une branche dédiée au gaming baptisée Twitch.

Retrouvez la signification du logo youtube.

L’évolution du nom

Pourquoi « Twitch » ? Pour comprendre le nom, voici une petite mise en situation. Vous êtes chez vous manette en main et jouez à un jeu qui teste vos réflexes. En appuyant rapidement sur les boutons, vous créez le son « tic… tic… tic.. ». Figurez-vous que c’est exactement pour cette raison que le site de diffusion de jeu-vidéo en direct s’appelle « Twitch » ! En effet, l’onomatopée « Twitch » est l’équivalent anglais de « tic » en France.

Le logo initial « Twitch.TV » qui reprenait la structure de Justin.TV ne dura finalement pas longtemps. En un an à peine, Twitch.TV est devenu Twitch tout court, car les fondateurs voulaient mettre l’accent sur le côté interactif de leur plateforme plutôt que faire référence à la télévision, dont l’image est devenue « démodée ».

En effet, sur Twitch, les spectateurs sont également des acteurs du contenu vidéo partagé. Par le biais d’un tchat, ils peuvent communiquer avec le streamer ou entre spectateurs et créer une dynamique participative qui n’existe pas sur le petit écran.

Une évolution minimaliste de la forme

Initialement plat – avec quelques jeux sur la taille des lettres pour un aspect plus attrayant – le logo Twitch a évolué vers une forme plus linéaire avec des ombres. Pourquoi ? Voulant mettre davantage l’accent sur le gaming, le nouveau visuel s’équipe d’une police d’écriture plus anguleuse évoquant les jeux 8bits. Cette police sera d’ailleurs révisée dans le logo de 2019, la plateforme créant son propre font unique.

L’ombre ou l’effet néon joue également sur l’accentuation de la notion de gaming. L’idée derrière cette couche violette est de créer un « Glitch » (ndlr. un « problème de conception » qu’exploitaient certains joueurs de jeux-vidéos pour tricher dans les jeux, exemple ci-dessous).

Grâce à ce glitch le joueur fait croire au jeu qu’il est sous l’eau. Il peut alors nager dans l’air et éviter d’affronter la majeure partie des ennemis.

Le « glitch » du logo Twitch est discret. Il se matérialise grâce aux ombres qui vont dans des sens contraires. L’ombre au-dessus du « t » va vers la droite indiquant une source de lumière à gauche alors que celle du « h » va à l’opposé. Le logo de 2019 renforcera cet effet de deux manières :

Il rajoute l’effet d’ombres inversées au-dessous de toutes les lettres (là où il ne concernait que les lettres « t » et « h ») Il crée des blocs d’ombres. Les « t » sont laissés seuls, mais les autres lettres se regroupent entre elles. Ainsi, les lettres « w » et « i » ont une ombre qui va dans le même sens que les « t » et seul le groupe « ch » se dirige vers un sens contraire.

Ces deux ajouts au logo de 2019 favorisent la compréhension du « glitch » et augmentent la dimension gaming du visuel.

Déjà peu claire à l’époque, cette notion de « glitch » ne semble pas beaucoup plus visible aujourd’hui. Il ne serait en effet pas surprenant que peu de spectateurs aient vu une quelconque différence avec le logo précédent. Ce manque d’évolution n’est pas nécessairement un point négatif. Il peut aussi prouver au contraire que le logo de 2012 était en avance sur son temps, car il continue d’être au cœur de l’identité visuelle de Twitch même 10 ans après.

Quelle est l’icône Twitch ?

L’icône ou favicon, c’est-à-dire le logo qui apparait en haut à gauche de la page web, représente un petit carré violet avec des yeux. Cette icône est devenue la mascotte du site et a sûrement été inspirée par l’ancienne télévision qui trônait dans le logo original. Ce petit carré vient représenter une bulle de dialogue. Véritable symbole et élément distinctif de la plateforme, l’interactivité entre streamers et viewers se retrouve aussi dans cette icône.

Vous souhaitez faire des montages avec le logo Twitch ou tout simplement zoomer pour admirer de plus près le « glitch« , on a la solution pour vous !

Afin de télécharger le logo Twitch en format vectoriel, vous pouvez vous rendre sur le site « seek logo » qui vous offre la possibilité d’obtenir plein d’image au format EPS très facilement. Le violet utilisé est le Hex: #6441A4.