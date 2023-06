La voiture la plus vendue au monde en 2023 est électrique : une première dans l’histoire !

C’est une première dans l’histoire de l’industrie automobile : la voiture la plus vendue au monde est électrique ! Une surprise qui n’en est pas vraiment une.

Lors d’une conférence au mois d’août 2022, Elon Musk l’avait annoncé à ses actionnaires : la Tesla Model Y deviendrait la voiture la plus vendue au monde en 2023 et pour le moment, c’est le cas. Avec 267 000 ventes sur le seul premier trimestre 2023, le Model Y est le véhicule le plus vendu au monde devant la Toyota Corolla (254 000 unités) et le Toyota Hilux (214 000 unités). En quatrième position, on retrouve le Toyota RAV4 avec 211 000 unités, suivi de la Toyota Camri avec 166 000 exemplaires vendus.

Sur le même sujet : les 5 raisons de ne pas acheter une voiture électrique et de conserver son vieux modèle thermique

Outre le succès de la Tesla Model Y, ces chiffres, obtenus par le cabinet JATO Dynamics pour le site américain Motor1, témoignent de l’immense succès de Toyota mais aussi de l’avance que conserve les voitures thermiques sur les véhicules électriques. On ne retrouve, en effet, aucune autre voiture électrique dans le top 5.

Une première pour un véhicule électrique

Ces résultats viennent confirmer la success story que représente la Tesla Model Y. Présentée comme la voiture capable de démocratiser l’électrique, la dernière née de chez Tesla répond pour le moment présente et remporte tout sur son passage. Même en France, marché très porté par les voitures de marques françaises, la Model Y fait un carton. Avec 13 405 unités vendues, elle se positionne comme le dixième modèle le plus vendu, premier modèle étranger et première voiture électrique. Difficile de faire mieux !

En l’espace d’un an, la Tesla Model Y est devenue un succès planétaire

À quoi doit-on s’attendre pour l’avenir ?

Malgré ce succès planétaire, Tesla continue de faire face à des difficultés, notamment pour sortir ses deux prochains modèles, à savoir le Tesla Roadster et le Cybertruck pour lesquels les retards se multiplient. La société américaine doit rester sur ses gardes si elle veut prolonger ce succès, car la concurrence s’organise. De plus en plus de fabricants proposent des voitures électriques abouties et aux tarifs de plus en plus accessibles. Outre les constructeurs historiques, de nouvelles marques issues du marché chinois font une arrivée fracassante sur le marché comme MG.

A lire aussi : cette fonctionnalité cachée Tesla transforme votre voiture électrique en véhicule autonome