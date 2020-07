Pour ceux qui veulent télécharger illégalement des séries, films ou jeux vidéo, Zone-téléchargement est l’adresse incontournable. Cependant, l’adresse change régulièrement…

Beaucoup d’internautes se posent régulièrement la question ces derniers mois. En effet, le site Zone Téléchargement est forcé de changer d’adresse en raison de la législation, mais il fait aussi face à une véritable guerre des clones. De quoi compliquer sérieusement la tâche.

Nouvelle Url : https://www.zt-za.com/

La folie du téléchargement illégal

Ces dernières années, l’offre de contenu en streaming, VOD ou replay s’est considérablement élargie dans l’Hexagone que ce soit sur ordinateur, tablette ou directement sur votre smart TV ou smartphone. Amazon Prime Video, Disney+ ou Netflix offrent désormais un catalogue particulièrement conséquent et sans cesse renouvelé. Cependant, certains contenus restent encore inaccessibles en France ou certaines personnes refusent de payer. C’est dans cette optique que des sites comme Zone-Téléchargement, la plus importante plateforme de téléchargement direct illégal en France, continue de prospérer.

Histoire de Zone-Téléchargement

Zone-Téléchargement a été lancé en 2012 et a constitué un refuge particulièrement apprécié des Français pendant de longues années. Si la loi Hadopi et les ayants-droits ont notamment contribué à la disparition d’Emule, le téléchargement direct est plus difficile à détecter. Impossible aussi d’y mettre fin comme ce fut le cas avec un site centralisé comme Megaupload.

La loi à l’attaque en 2016

En 2016, Zone-Téléchargement connaissait son apogée avec pas moins de 3,7 millions de personnes qui s’y connectaient par mois. C’est tout simplement le onzième site le plus consulté dans l’Hexagone. Face à l’ampleur du phénomène, la gendarmerie est finalement intervenue et plusieurs personnes ont été arrêtées et poursuivies. Cependant, à l’image de The Pirate Bay, un autre site est réapparu moins de 24 heures plus tard. Trop souvent, les autorités sont en difficulté face à la nature particulièrement volatile de ce type de site. Il suffit de l’héberger dans un autre pays pour échapper aux autorités.

Zone-Téléchargement se renouvelle

Dans un premier temps, le nouveau site, en .ws, n’était pas vraiment au point, notamment en raison du système web DL-Protect, utilisé pour éviter de violer le droit d’auteur. Puis, d’autres modèles sont apparus, notamment comme zone-telechargement1.com, qui s’est révélé très efficace pendant quelques temps.

Zone-Téléchargement, victime de piratage

Il y a quelques mois, la base de données complète du site Zone-Téléchargement a été hackée et est désormais exploitée par des personnes pas forcément bien intentionnées. Dans les semaines qui ont suivi, une multitude de petits sites presque similaires sont apparus, avec notamment des variations sur l’adresse. Le site officiel lui-même n’hésite pas à bousculer régulièrement ses habitudes, afin de rester en haut des recherches sur Google et les autres moteurs. Cependant, ce comportement et la nature illégale du site plongent régulièrement les utilisateurs dans le doute. Face aux clones et à la loi, le site continue de changer régulièrement d’adresse. Une stratégie qui présente donc des risques et face à laquelle les créateurs ont déployé une nouvelle stratégie.

Une adresse unique pour Zone-Téléchargement en 2020

Ces derniers mois, les habitués pouvaient notamment compter sur un système de redirection automatique afin d’arriver sur la bonne version de Zone-Téléchargement. Ainsi, des adresses de type wwx.zone-telechargement.org sont apparues. D’un utilisateur à l’autre, le X pouvait être remplacé par un chiffre de 1 à 10. De multiples variations sur ce modèle sont alors apparues mais, cette stratégie va désormais prendre fin.

Quelle est la nouvelle adresse officielle de Zone-Téléchargement ?

Alors comment savoir quelle est la bonne adresse de Zone-Téléchargement ? Au début d’année, il fallait se rendre sur https://www.zone-annuaire.com/ pour pouvoir accéder aux différents contenus proposés à travers la plateforme de téléchargement direct illégal. Désormais, c’est via https://www.zt-za.com/ que les utilisateurs doivent se connecter automatiquement. Ceux qui possédaient un compte sur une des anciennes plateformes peuvent continuer à l’utiliser de la même façon. Les créateurs promettent aussi de faire disparaître les pop-ups, ces publicités intempestives afin de « rendre le site le plus agréable au possible, comme il aurait toujours dû le rester ».

Qui est derrière le nouveau Zone-Téléchargement ?

Si on parle de site officiel, rien ne garantit toutefois que ce soit bien l’équipe du premier site qui est bien derrière cette nouvelle version. Après les démêlés avec la justice, l’affaire est devenue bien entendu beaucoup plus complexe.

Pas de changements pour le site

A noter que le fonctionnement pour sa part n’a pas changé. Pour télécharger un contenu, il faut juste se rendre sur le site, sélectionner le contenu qui vous intéresse et cliquer sur le lien de l’hébergeur qui vous convient le mieux (1fichier, Uptobox, Rapidgator…). Si pour certains contenus, c’est autorisé, il s’agit aussi d’un comportement illégal pour de nombreuses œuvres protégées. Le téléchargement demeure aujourd’hui non autorisé par la législation française.

Quelle adresse pour Zone-Téléchargement légal ?

Par ailleurs, si vous souhaitez rester dans la légalité, le site https://www.zone-telechargement.al/ constitue une alternative intéressante. En effet, cette plateforme fonctionne là aussi comme un annuaire de liens pour des films et séries. Cependant, plutôt que de vous inciter à télécharger illégalement comme Zone-Téléchargement, on vous renvoie vers les plateformes officielles. Par exemple, vous pouvez voir le Joker en achetant le DVD sur Amazon ou bien en streaming sur iTunes.