Malgré tous vos efforts pour protéger votre vélo électrique, ils vous l’ont volé ! Coup de malchance ou étourderie fatale, l’heure n’est plus à la réflexion sur le passé. Il faut agir, agir vite et bien pour avoir une chance, infime soit-elle, de retrouver votre bien. Différentes possibilités s’offrent à vous, alors allons vite au but.

Alerter la police du vol de votre vélo électrique

C’est la première chose à faire : déclarer le vol de votre vélo électrique à la police. Elle sera votre meilleure alliée en cas de disparition soudaine et inexpliquée d’un bien. Il faut donc les avertir du vol en décrivant en détail tout ce dont vous vous souvenez pour avoir une chance de retrouver votre vélo. Mais ce choix d’avertir la police peut parfois prendre du temps. En attendant, on vous conseille de faire des recherches par vous-même.

Pour constituer un dossier de vol, il faut vous munir d’une carte d’identité, d’un contrat d’achat ou d’une facture du vélo volé et d’un numéro de série (si vous en avez un)

Attention, si vous avez des suspicions de personnes qui auraient pu voler votre vélo, n’allez surtout pas vérifier par vous-même ou vous pourrez avoir des problèmes. On ne veut pas avoir votre mort sur notre conscience ; appeler la police et dites-leur ce que vous savez, ils sauront bien mieux gérer la situation que vous. On vous l’assure.

Diffuser l’information du vol de votre vélo électrique

En attendant que votre dossier remonte la pile du bureau du commissariat, vous avez aussi votre mot à dire, alors dites-le aux autres. N’hésitez pas à faire savoir que votre vélo a été volé avec affiches, flyers, posts sur les réseaux sociaux… Si votre vélo a un signe distinctif, s’il est équipé d’un « bicycode » ou d’un numéro de série, partagez-le au plus grand nombre. Tous les moyens sont bons pour retrouver votre vélo électrique.

Une astuce qui fonctionne plus que l’on imagine : appeler le constructeur de votre vélo électrique ou des concessionnaires autour de chez vous. Le voleur de votre vélo n’ayant ni la clé de contact, ni le chargeur de votre batterie, a de forte chance de contacter un constructeur pour en acheter. Et c’est là que vous pourrez récupérer un numéro de téléphone précieux !

Recherchez votre vélo par vous-même

Sans vous exposer bien sûr, vous pouvez (devez) vérifier si votre vélo ne se trouve pas au alentour de l’endroit où vous l’avez laissé. On ne sait jamais, peut être qu’il n’était pas attaché et qu’un boute-en-train a décidé de faire une petite balade avec avant de le laisser dans un buisson.

Il est donc important de vérifier autour de vous. Mais aussi sur internet : regarder sur des groupes Facebook de ventes de vélos situés près de chez vous, vérifier sur Leboncoin ou sur eBay si votre vélo ne s’y trouve pas. Souvent, les voleurs revendent peu de temps après les vélos dérobés.

Notifier le vol à votre compagnie d’assurance

Si tant est que vous ayez souscrit une assurance pour votre vélo électrique, vous pouvez demander une indemnisation à hauteur de la valeur actuelle du vélo (en fonction aussi de votre forfait). Mais pour cela, il faudra d’abord constituer un dossier avec la preuve d’achat du vélo, la preuve de la déclaration de vol à la police ainsi que des informations sur le lieu et la date du vol.

Votre assurance vous aidera donc financièrement parlant mais dans pour retrouver votre vélo. Attention, l’assurance ne vous aide que si votre vélo n’était pas sécurisé par un cadenas. Conserver donc la preuve d’achat de votre antivol pour vélo pour éviter d’avoir à négocier en vain.

Suivez le traceur GPS installé sur votre vélo électrique

Si vous avez eu l’intelligence de mettre un traceur GPS sur votre vélo, vous avez la possibilité de le suivre en direct. Le temps joue alors contre vous. Attendez que le vélo s’arrête de bouger et notifier tout de suite son emplacement à la police.

Faites bien attention à ce que votre vélo ne traverse pas une frontière où toutes vos démarches avec la police française seront vaines. D’où l’importance d’agir vite.

