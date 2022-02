Snapdragon 8 Gen 1 : tout savoir sur la puce smartphone phare de 2022

Qualcomm a présenté sa nouvelle génération de SoC destinée aux smartphones haut de gamme : le Snapdragon 8 Gen 1. Elle succède au Snapdragon 888 avec la toute récente architecture ArmV9, une fréquence plus élevée, de meilleures capacités en IA et un débit supérieur en 5G. Que retenir de cette évolution ?

La réputation de Qualcomm sur le marché des SoC pour smartphones n’est plus à faire. À titre d’exemple, sa puce haut de gamme actuelle, le Snapdragon 888, se trouve dans la fiche technique de plus d’une centaine de smartphones sortis en 2021. Citons à tout hasard le Realme GT qui rentre dans la catégorie des modèles les plus puissants de l’année, une partie de la gamme Galaxy de Samsung ou encore le Xiaomi Mi 11 Ultra. À propos des performances, une marque de smartphones sous Android trouvera difficilement mieux chez un autre fabricant. La puce domine les benchmark comme AnTuTu ou Geekbench. Voilà pourquoi une nouvelle génération de puce Qualcomm attire autant l’attention.

Fiche technique du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

CPU : Qualcomm Kryo 8 coeurs

Fréquence du CPU: jusqu’à 3,0 GHz

GPU : Adreno

Gravure : 4 nm Wi-Fi 6 & 6E : oui

Débit Wi-Fi : jusqu’à 3,6 Gb/s

Débit 5G : jusqu’à 10 Gb/s

Bluetooth : 5.2

Il s’agit du premier SoC Qualcomm avec l’architecture récente ArmV9 et une gravure en 4 nm. Sur le plan des performances, la firme parle d’une augmentation de 20 % ainsi que d’un gain de 30 % en termes d’efficacité énergétique par rapport à sa génération précédente. Pas mal ! Parmi les huit qu’il possède, le CPU accueille un cœur ultra puissant basé sur l’architecture ARM Cortex X-2 cadencé à 3,0 GHz, un trio de cœurs cadencés à 2,5 GHz pour la performance et un quatuor de cœurs cadencés à 1,8 GHz pour l’économie d’énergie. Quant au GPU Adreno, il bénéficierait de 30 % d’amélioration pour le traitement graphique et de 25 % pour l’efficacité énergétique comparé à celui du Snapdragon 888.

Sans surprise, le Snapdragon 8 Gen 1 surpasse le 888 sur les premiers benchmark Geekbench 5 réalisé par PC Mag. S’il dépasse également le Google Tensor, il affiche un score plus faible que celui des puces A14 et A15 Bionic de chez Apple comme son aîné. Pas de conclusion hâtive cela dit, il faudra comme toujours tester le SoC une fois intégré à un produit pour connaître ses véritables performances.

Les fonctionnalités du Snapdragon 8 Gen 1

En plus des composants plus classiques comme le CPU et le GPU, ce SoC intègre d’autres autres puces pour assurer différentes tâches. Le Snapdragon 8 Gen 1 intègre notamment la septième génération du processeur Qualcomm Hexagon. Sa particularité ? Il s’agit d’un CPU dédié à l’IA et au machine learning. Plus puissant que son prédécesseur, il va améliorer le traitement algorithmique des photos et permettra entre autres de trier intelligemment ses notifications.

Une autre puce vient l’épauler dans son labeur, elle se nomme Sensing Hub. Celle-ci servira notamment à repérer les sons et déclencher une tâche qui y correspond. Par exemple, activer une alarme lorsqu’un bébé pleure ou bien lancer automatiquement un appel au secours si un fracas de carrosserie se fait entendre.

La photo, développement phare de la puce

En dehors de l’IA, c’est la photo qui bénéficie d’un soin tout particulier. En effet, ce SoC possède une puce dédiée à cette utilisation, la Qualcomm Spectra ISP. Logiquement plus performante que celle du Snapdragon 888, elle peut supporter des objectifs allant jusqu’à 200 mégapixels ! Chose impressionnante, là où le SoC précédent permettait de filmer jusqu’en 4K HDR, celui-ci grimpe à 8K HDR et peut prendre des photos en même temps.

Comme avec l’ancienne génération, un smartphone équipé de cette puce peut prendre trois photos avec trois objectifs en simultanés. Petite différence cependant, le nombre de mégapixels pour ce cliché passe de 28 à 36 mégapixels. En outre, le mode nuit sera capable de fusionner jusqu’à 30 photos avec une luminosité très basse. La question se pose : peut-on espérer un meilleur résultat que sur le Google Pixel 6 ? Pour conclure, mentionnons que le mode rafale peut atteindre les 240 images par seconde en 12 mégapixels.

Qualité audio améliorée ainsi que la puissance GPU

Question connectivité, la puce chargée du Bluetooth et du Wi-Fi ne change pas. La FastConnect 6900 reste fidèle au poste ! Toutefois, elle intègre à présent le codec audio aptX Lossless et le Bluetooth Low Energy. Autrement dit, vous pourrez écouter de la musique sans fil dans une meilleure qualité et en préservant davantage la batterie de votre téléphone. Concernant le modem 5G, celui-ci a changé, on passe du Snapdragon X60 au X65. Il assure un débit maximale de 10 Gb/s en plus d’être à la dernière norme 5 G.

Concluons par un petit détour vers le gaming. En plus de se montrer plus performant, le GPU du Snapdragon 8 Gen 1 intègre le moteur graphique Unreal Engine 5. En jeu, ce dernier offrira davantage de possibilités au niveau des effets d’ombres et de lumières. Enfin, Qualcomm y a ajouté le moteur Adreno Frame Motion qui doit aider à augmenter la fréquence d’images par secondes.

Les smartphones qui utiliseront le Snapdragon 8 Gen 1

Pour le moment, seules quelques marques ont confirmé la présence du SoC dans certains de leurs modèles à venir :

Le Xiaomi 12

Le Motorola Edge X30

Le Realme GT Pro 2

Le Oppo X Find 4 Pro

Le OnePlus 10 et 10 Pro

À ce beau monde s’ajoutent d’autres marques qui ont exprimé leurs intentions de commercialiser un smartphone équipé de cette puce. C’est le cas de Redmi, Sony, Vivo, Nubia et ZTE qui l’on fait savoir sans préciser le modèle en question. Si tout semble en place pour réitérer la suprématie du Snapdragon 888, il ne faut pas sous-estimer les rivaux de Qualcomm.

Par exemple, difficile d’ignorer le Dimensity 9000 de Mediatek qui s’améliore d’année en année. En effet, cette puce possède une fréquence légèrement plus importante, du Bluetooth 5.3 et des capteurs photo pouvant aller jusqu’à 320 mégapixels. Décidément, cette course aux chiffres toujours plus gros ne s’arrête pas ! Concernant sa pertinence, elle peut toujours se discuter sur certains aspects…

Snapdragon 8 Gen 1 vs EXynos 2200

Alors que certaines personnes estimaient initialement que Samsung vendrait son Galaxy S22 avec le processeur Qualcomm Snapdragon Gen 1, celui-ci pourrait bien être réservé au marché américain. Dans le reste du monde, c’est le dernier processeur Exynos 2200 qui sera utilisé au moins de façon temporaire. La situation ne devrait toutefois pas être uniforme. Une situation liée notamment à des retards de production. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les clients. C’est le premier chipset mobile avec architecture graphique AMD. Une nouveauté qui sera suivie de très près par les observateurs.

Qu’en est-il des performances ? L’Exynos 2200 a déjà été passé au benchmark, on sait donc concrètement à quoi s’attendre. Concrètement, si vous ne prenez pas le SM-908U avec le score le plus élevé, alors le modèle Exynos 2200 affiche des meilleures performances que le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 1 vs A15 Bionic

C’est le duel de titans entre Samsung et Apple. L’iPhone 13 a été lancé en 2021 avec la puce 15 Bionic de la marque la pomme. De son côté, l’entreprise sud-coréenne s’appuie (au moins aux Etats-Unis), sur la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Quel est le meilleur des deux ? Le site PC Mag s’est penché sur le sujet et il n’y a visiblement pas de comparaison possible entre les deux appareils. Le Galaxy S22 est inférieur à l’iPhone 13 Pro et à l’iPhone 13 Pro Max.

Ainsi sur les tests Geekbench, on obtient les scores suivants :

Galaxy S22 : 1 232 avec un cœur et de 3 433 avec tous les cœurs

iPhone 13 Pro Max : 1 721 avec un cœur et 4 706 avec tous les cœurs

Dans le domaine de l’apprentissage automatique avec le GeekBench ML, le score est de 448 contre… 948. L’Exynos 2200, utilisé en Europe, affichant moins de puissance brute, la comparaison ne sera pas à l’avantage du Galaxy S22.

Vers la puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus ?

La situation est alarmante ces dernières semaines pour Qualcomm et ses clients. La production de Snapdragon 8 Gen 1 n’est pas suffisante alors que la puce est utilisée sur tous les modèles hauts de gamme qui sont déjà attendus en 2022. La menace est claire, l’offre de nouveaux smartphones pourrait être insuffisante face à la demande dans les prochains mois.

Qualcomm pourrait donc accélérer le déclenchement de son plan B en remplaçant le Snapdragon 8 Gen 1 produit par Samsung et en lançant de façon anticipée le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, produit par TSMC. A l’heure actuelle, cette dernière est surtout saturée niveau production par la demande d’Apple mais cela ne devrait pas durer éternellement. En théorie, l’accord initial prévoyait une production par Samsung jusqu’au milieu de l’année et TSMC prenant le relais au mois de mai 2022. Cependant, ce plan pourrait finalement être bousculé par les impératifs commerciaux des entreprises high-tech.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 8 Gen 1 plus

D’un point de vue technique, on note relativement peu de différence entre les deux modèles. En général, Qualcomm a pour habitude de dévoiler en milieu d’année un second modèle plus puissant que le précédent. Dans ce cas, c’est surtout du côté de la fréquence de travail que l’on devrait voir un écart entre les deux modèles selon les projections initiales.

A moins que même cette différence ne soit gommée afin de pouvoir répondre à la demande le plus vite possible. De quoi sérieusement bouleverser la donne ? Parmi les modèles qui pourraient en être équipés, on sait déjà que le futur Lenovo Halo devrait être concerné. Qui d’autre ? La réponse sous peu…