En quoi le nouvel aspirateur robot de Roborock est complètement inédit sur le marché ?

Des nouveaux aspirateurs robots qui arrivent sur le marché, ce n’est pas ça qui manque. Mais Roborock a vu les choses en 3D. Dans un tout petit gabarit, la firme a installé une toute nouvelle technologie qui souhaite révolutionner la classique tour LiDAR.

Après la sortie en avril du Roborock S8 MaxV Ultra, la marque introduit aujourd’hui une véritable innovation dans la façon dont les aspirateurs robots naviguent et nettoient avec le Qrevo Slim. Contrairement aux approches conventionnelles, ce modèle est doté de la technologie StarSight™, une fonctionnalité inédite qui permet au robot de « voir » son environnement en 3D grâce à une combinaison de capteurs et de caméras de haute précision.

Cette navigation avancée est ce qui rend le Qrevo Slim unique en son genre. Mais à côté de ça, vaut-il le coup ?

Roborock instaure une nouvelle ère sur le marché des aspirateurs robots laveurs

Avec son nouveau modèle, le Qrevo Slim, Roborock ne se contente pas d’améliorer ses précédents modèles, mais réinvente littéralement la manière dont un aspirateur robot perçoit et interagit avec son environnement.

Ce qui distingue véritablement le Qrevo Slim des autres appareils sur le marché, c’est sa technologie StarSight™, qui lui permet de « voir » en 3D. Dans le jargon, ce système se nomme : navigation 3D ToF. Cette navigation avancée utilise une combinaison d’une caméra infrarouge et de capteurs pour cartographier son environnement avec une précision inégalée, contrairement au système de navigation de la tour LiDAR traditionnelle que l’on trouve chez de nombreux concurrents.

En adoptant une navigation 3D intelligente, le Qrevo Slim est capable de mieux anticiper et éviter les obstacles (même les plus petits) tout en optimisant son parcours de nettoyage. Cela signifie non seulement un nettoyage plus efficace, mais aussi une réduction des risques de collision.

Les chiffres à retenir : 21 600 points de capteur,

73 types d’objets reconnaissables,

3 fois plus efficace dans l’évitement des petits objets.

De plus, le Qrevo Slim affiche une hauteur de seulement 8,2 cm, ce qui, sans en faire le plus fin du marché, lui permet de se faufiler sous la plupart des meubles sans difficulté. Comparé au Rowenta X-plorer qui fait 6 cm de hauteur, ou encore au Dreame L20 Ultra mesurant environ 12 cm, le Qrevo Slim se positionne comme un bon compromis entre finesse et performance de nettoyage.

Mais à côté de ça ? Un aspirateur robot laveur performant ?

Le Roborock Qrevo Slim se distingue par une puissance d’aspiration assez impressionnante de 11 000 Pa, qui lui permet de venir à bout des particules fines comme du sable, mais également des plus gros débris, tels que les céréales de vos enfants. Cette puissance est combinée à une nouvelle brosse principale, spécialement conçue pour éviter les emmêlements, même avec des cheveux ou des poils d’animaux. La brosse latérale extensible assure un nettoyage en profondeur dans les coins difficiles d’accès.

Pour le lavage, le Qrevo Slim est équipé de deux pads qui tournent à 200 rotations par minute, ce qui ne devrait laisser aucune trace sur le sol. D’après les premiers utilisateurs, l’appareil s’avère particulièrement efficace pour éliminer les taches légèrement sèches dès le premier passage, et il nécessite seulement quelques passages supplémentaires pour des taches plus résistantes. L’un des points forts est que la saleté n’est pas étalée, mais capturée efficacement par les pads.

La station de vidage et remplissage automatique de Roborock est un autre atout majeur qui réduit au minimum votre intervention. Non seulement elle vide le bac à poussière et remplit le réservoir d’eau, mais elle va encore plus loin en lavant automatiquement les pads à l’eau chaude et en les séchant à l’air chaud.

Côté autonomie, l’aspirateur robot semble aussi faire des miracles. Après seulement 30 minutes d’utilisation sur le mode « aspirer et laver », il reste encore, toujours selon les dires des premiers utilisateurs, au Qrevo Slim 73% de sa batterie. Mais l’appareil n’est tout de même pas sans petits défauts…

Points d’amélioration potentiels

Malgré toutes ses qualités, le Roborock Qrevo Slim présente quelques angles d’amélioration possibles.

Premièrement, le réservoir à poussière et le réservoir d’eau sont de petite capacité, ce qui nécessite des retours fréquents à la station d’accueil. Ce qui contribue à allonger légèrement la durée totale de la session, mais sans affecter l’efficacité globale.

Côté design, rien de bien nouveau non plus. Disponible seulement en noir pour son lancement, il n’y a rien de bien révolutionnaire de ce côté-là.

Enfin, pour ce qui est du prix, ça peut piquer. Mais au vu de la technologie mise en place et du marché, nous ne sommes que très peu surpris. Lancé à 1299€ sur le site officiel et sur Amazon, l’appareil se voit déjà offrir une réduction de 300€ jusqu’au début du mois de novembre. Ce qui le place parmi les meilleurs aspirateurs robots laveurs du marché indéniablement.