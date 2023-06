Alarme connectée : la startup française Qiara veut bouleverser le marché de la télésurveillance

Le marché plutôt fermé des alarmes connectées pourrait bien connaître une petite révolution. La cause : Qiara, une jeune startup française qui souhaite associer prix attractif et respect de la vie privée. Un challenge plus compliqué qu’il n’en a l’air.

Lorsque l’on souhaite installer de la télésurveillance chez soi, un choix difficile s’impose à nous : choisir le prix attractif d’équipements issus des GAFAM comme Amazon et Google avec le risque de perdre le contrôle d’une partie de sa vie privée, ou préférer un installateur spécialisé pour un prix souvent très élevé. Heureusement, depuis peu, il existe une troisième solution française, abordable et respectueuse de votre vie privée : l’alarme connectée Qiara. En effet, cette jeune startup a fait le choix de proposer un pack d’alarme intelligent avec ou sans télésurveillance que vous pourrez installer vous-même dans votre logement en moins de 30 minutes.

Qiara a particulièrement travaillé le design de ses équipements

Maîtriser son installation de A à Z

Qiara propose un pack d’alarme à compléter en fonction de la taille de votre logement. Au menu : caméra, détecteur de mouvement et d’ouverture, un trio essentiel pour assurer la protection de son domicile. Les appareils, pour la plupart fabriqués en France, arborent un design discret qui se fond dans n’importe quel intérieur.

Le pack de base comprend une caméra, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, un clavier et une alarme

Outre la protection de votre maison, la caméra de surveillance dispose d’un capteur de la qualité de l’air et d’un thermomètre, un élément intéressant au quotidien.

Une fois l’installation terminée vient l’heure de l’abonnement. Deux options se présentent alors :

Un abonnement standard (9,99€/mois la première année, puis 19,99€/mois) qui permet d’être notifié en cas d’intrusion.

(9,99€/mois la première année, puis 19,99€/mois) qui permet d’être notifié en cas d’intrusion. Un abonnement Premium incluant une télésurveillance (19,99€/mois la première année, puis 29,99€/mois). Dans ce cas, des agents de l’entreprise prennent en charge les alertes puis appellent les forces de l’ordre en cas d’intrusion avérée.

Outre un prix très attractif, chaque abonnement est sans engagement, permettant à chacun d’y mettre fin à n’importe quel moment.

Le respect de la vie privée : l’atout n°1 de Qiara

Les solutions de domotiques proposées par des géants comme Amazon ou Google se révèlent généralement facile à utiliser, mais leur contrepartie est élevée : les exemples de piratage de ces appareils connectés se multiplient. On pense notamment à cet américain qui a réussi à pirater son enceinte Google.

Et ce n’est pas tout. La politique de confidentialité de ces entreprises est parfois assez trouble, laissant planer le doute sur ce que deviennent nos données, une fois qu’elles ont transité sur des serveurs étrangers.

À l’inverse, les équipes de la startup Qiara ont décidé de jouer la carte de la transparence en mettant l’accent sur le respect de la vie privée. Ainsi, chaque élément de l’alarme connectée a été conçu dans ce sens, depuis les équipements jusqu’aux serveurs hébergés en France en passant par l’application.

Par exemple, les données des utilisateurs ne sont pas stockées sur les serveurs de l’entreprise, mais restent en local sur votre installation. C’est pourquoi, si une faille de sécurité apparaissait au niveau de l’entreprise, les potentiels cybercriminels ne pourraient pas avoir accès à vos informations. On apprécie aussi le fait que Qiara ait équipé sa caméra de surveillance d’un obturateur, ajoutant ainsi une sécurité physique à l’installation pour ses utilisateurs.