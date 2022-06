Fort du succès de sa campagne Kickstarter, le Qeeke Studio CR840 est bien sur les rails. Il s’agit d’un clavier mécanique doté d’un écran LCD tactile ainsi qu’une panoplie de boutons et de connectiques pour gérer un direct sans utiliser d’autres appareils.

Hormis ce projet, Qeeke Studio commercialise un clavier mécanique sans-fil haut de gamme depuis février 2022. Tout semble se dérouler à merveille pour l’entreprise puisque celui-ci est en rupture de stock. Selon la page Kickstarter, le développement du Qeeke Studio CR840 a débuté au mois de novembre 2021 et arrive à son terme. Cette campagne ne sert donc pas à sa conception, mais au financement de sa production. Lancée le 24 mai 2022, elle a atteint son objectif de 10 192$ le jour même et culmine maintenant à 57 996$ à l’heure de publication de cet article. Pas mal pour une première campagne ! Si tout va bien, la production devrait démarrer en juillet pour assurer l’expédition des claviers en septembre. Les chiffres, l’histoire, c’est bien sympa tout ça, mais il a quoi de spécial ce clavier ?

Qeeke Studio CR840 : le clavier à tout faire pour le streaming

Il prend la forme d’un clavier classique dépourvu d’un pavé numérique à la place duquel on trouve une console de contrôle avec écran tactile intégré. Grâce à elle, l’utilisateur peut paramétrer différents raccourcis pour exécuter les tâches de son choix : lancer une page web, couper un micro ou change de scène pendant un stream par exemple. Il remplit la même fonction qu’un stream deck mais sans polluer le bureau avec un appareil de plus.

Now Trending: Multipurpose PC Keyboards – Qeeke Unveiled the CR840 with Built-In Smart Features https://t.co/kPVdzxmJWp #ArtDesign pic.twitter.com/QuYO60w8cR — Trend Hunter (@trendhunter) May 20, 2022

En outre, cette console sert aussi de trackpad et surtout, elle fait office de carte son. Pendant une diffusion, l’écran tactile permet d’ajuster les différents paramètres liés à l’enregistrement du micro et de déclencher divers effets sonores. Outre le port USB-C pour l’alimenter, le clavier dispose de quatre ports Jack pour notamment y connecter un micro et un casque. En somme, tout converge vers le CR840.

En plus de l’écran, le clavier arbore cinq boutons physiques pour davantage de possibilités ainsi qu’un haut-parleur et des indicateurs LED. On en oublierait presque qu’il s’agit d’un clavier mécanique à la base. Qeeke laisse le choix entre deux types d’interrupteurs pour adapter les touches à son usage. Les « Red switch » conviennent au gaming, car plus silencieux et faciles à presser tandis que les « Brown Switch » possèdent une résistance plus forte et font davantage ressentir l’activation des touches qui se prêtent mieux à la bureautique.

Tout abandonner pour un Qeeke Studio CR840 ?

250€ pour un clavier qui fait tout sauf le café c’est franchement intéressant. Surtout que le prix d’un clavier mécanique haut de gamme qui ne profite pas de toutes ces fonctions dépasse souvent les 150 euros. Ajoutons qu’un Stream Deck coût à lui seul 150€. Ça ressemble à une bonne affaire! Néanmoins, on peut s’inquiéter d’une première chose. En bons Français que nous sommes, impossible de se passer d’une configuration AZERTY ! Sera-t-elle proposée sur le CR840 ? En outre, nous ne savons pas ce que vaut la carte son intégrée. La prudence nous suggère que ce clavier polyvalent constituera une solution abordable pour le streaming, mais qu’il ne sera pas aussi efficace que l’équipement déjà existant sur le marché.