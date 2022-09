Vos vélos électriques seront bientôt plus puissants grâce à Yamaha

Connu dans le monde entier, le moteur PW-X de Yamaha renaît sous le nom de PW-X2. Conçu pour les vélos à assistance électrique, le moteur conserve le concept « Pure Ride » développé par la marque et apporte plus de légèreté et plus de puissance. Il sera aussi accompagné d’un écran inédit, le Display B.

Depuis le développement de son premier vélo électrique en 1993, Yamaha a accumulé une vaste expérience sur le marché du vélo électrique et la marque s’est forgé une très bonne réputation dans le monde entier pour la haute fiabilité de ses systèmes de VAE. Développant constamment de nouvelles technologies sophistiquées, le constructeur nippon est toujours en mesure d’offrir aux fabricants européens de vélos électriques une gamme avancée d’unités d’entraînement de haute qualité. C’est le cas avec le PW-X2, un moteur sportif à hautes performances spécialement conçu pour le marché européen. Doté de fonctionnalités inédites, le moteur promet aussi des performances inégalées.

Yamaha développe un moteur plus compact et plus puissant

Développé selon la devise « less is more » (faire plus avec moins) le nouveau moteur électrique de Yamaha est nettement plus léger et plus puissant que la version précédente introduite en 2018 avec la série PW ST. Spécialement conçu pour répondre aux besoins des fabricants européens de vélos à assistance électrique, PWseries S2 fonctionne sous 36 volts de tension. Conformément à la législation européenne, il affiche donc une puissance nominale de 250 watts.

Le nouveau PW-X2 offre encore plus de puissance lorsque l’utilisateur en a besoin. À 100 tr/min, la puissance délivrée est jusqu’à 50 % supérieure à celle du modèle précédent. © Yamaha Capable d’assister l’utilisateur jusqu’à 25 km/h, il affiche un couple maximal de 75 Nm (contre 70 Nm par rapport au modèle précédent) et intègre un mode « Automatic Support » qui optimise l’assistance et offre de meilleures performances, en proposant, selon les conditions et le type de chemins, trois modes de conduite (Eco, Standard et High). Le système réduit l’assistance sur le plat ou accentue la puissance dans les montées, offrant une conduite précise et laissant penser que le système décrypte les besoins de l’utilisateur. Le poids a été réduit à seulement 2,85 kilos, il gagne 500 grammes par rapport au ST, ce qui en fait l’un des plus légers de sa catégorie avec l’un des rapports couple/poids les plus élevés du segment.

Le PW-S2 est plus compact et plus léger que le ST. © Yamaha

De plus, les dimensions réduites du moteur offrent aux fabricants de vélos électriques encore plus de liberté lors de la conception de cadres de nouvelle génération, avec des caractéristiques telles qu’une garde au sol accrue pour de meilleures performances sur les terrains techniques.

La série PW S2 permet également aux fabricants de vélos de développer des conceptions de cadre optimisées avec des bases plus courtes, augmentant la résistance globale pour une meilleure maniabilité et une meilleure traction de la roue arrière. D’un point de vue esthétique, les constructeurs auront également la possibilité d’apporter un look épuré et minimaliste à la prochaine génération d’e-bike.

Display B : un nouvel écran intuitif et facile à utiliser

Yamaha a également dévoilé une nouvelle interface utilisateur appelée Display B. Le système concentre toutes les informations (vitesse instantanée, distance parcourue, cadence de pédalage, niveau de batterie) sur un petit écran de 3 pouces. Moins évoluée que la version Display C, sa conception reste intuitive et permet de modifier les paramètres rapidement et facilement.

Placé au centre du guidon, il est complété par une petite manette permettant au conducteur de moduler le niveau d’assistance sans retirer la main du guidon. Afin d’éviter le vol, et les intempéries, l’appareil pourra être retiré du support d’un simple coup de pression.