L’entreprise espagnole Pursang renaît de ses cendres en lançant un nouveau modèle entièrement électrique. La E-Track est propulsée par un moteur Bosch. Les précommandes sont ouvertes.

En 1967, Pursang lançait une moto aux caractéristiques exceptionnelles qui allait devenir un mythe. C’est en 1984 que l’entreprise espagnole en finit avec la production. Sous l’impulsion de Jim Palau- Ribes, l’entreprise barcelonaise renaît de ses cendres en prenant le virage du tout électrique. La E-Track deviendra-t-elle une moto mythique à son tour ? Le futur nous le dira mais il est vrai que la nouvelle moto électrique a de sérieux arguments à proposer…

La Pursang E-Track est propulsée par un moteur Bosch

En gestation depuis 2 ans, la moto électrique Pursang avait été présentée en tant que prototype lors du salon de l’auto de Barcelone l’an passé. L’entreprise espagnole passe désormais à la phase de production et vient d’ouvrir les précommandes pour les 24 premiers modèles. Même s’il ne s’agit pas du modèle mythique de votre grand-père, la nouvelle moto Pursang E-Track a de sérieux atouts à faire valoir. Le modèle électrique propose une finition en fibre de carbone qui devrait ravir les amateurs de belles motos.

La E-Track est propulsée par un moteur électrique créé par l’entreprise allemande Bosch. Celui-ci est d’une puissance de 11 KW soit l’équivalent de 14,75 chevaux. La vitesse de pointe annoncée est de 120 km par heure. Trois batteries amovibles, totalisant une réserve de 7,2 KWh (2,4 kWh par batterie), permettent une autonomie de 140 Km selon les données fournies par Pursang. Côté freinage, vous pourrez compter sur des freins à disque hydrauliques. Le moteur Bosch de la Pursang E-Track utilise une réduction à deux étages avec une transmission par courroie principale suivie d’une transmission par chaîne secondaire.

Plus chère que les modèles chinois mais le charme en plus

Selon les données de Pursang, il faut compter 6 heures pour une recharge complète de la batterie. Le poids complet de la moto électrique est de 147 Kg. Ceux qui souhaitent se procurer l’un des tout premiers modèles de la Pursang E-Track devront débourser la somme de 13.700 euros. Un tarif assez similaire à d’autres modèles de motos électriques produites en Europe mais cela reste plus cher que les motos similaires proposées par les constructeurs chinois.

Notez toutefois que ce modèle est plus chic et plus élégant que la concurrence venue du pays du milieu. Les 24 premières livraisons commenceront prochainement sans qu’une date précise ne soit donnée. Reste désormais à voir si la E-Track saura devenir aussi légendaire que sa prédécesseur.

