Les VPN ne sont généralement pas très chers, relativement aux fiers services qu’ils nous rendent. Mais en période de Black Friday, rien ne va plus… On a déjà ouvert les hostilités avec la PureVPN Offre Black Friday ! Petit exercice de calcul… Soit un abonnement de cinq ans pour 576€, vendu à 71€ lors d’une promotion valable pour un temps très limité. À combien revient la remise ? Exprimez le résultat en pourcentage. Indice : vous dépensez 1,18 € HT par mois au lieu de 9,60 €… Si le résultat vous paraît invraisemblable, vous pouvez toujours vérifier, mais il y a des chances pour que vous soyez tombé(e) juste. En période de Black Friday, le PureVPN vous fait une offre à -88% ! Autrement dit, vous bénéficiez de cinq ans de protection VPN pour 12% de sa valeur. À présent que les chiffres sont posés, il n’y a plus qu’à les faire parler…

Accès à la Promo BlackFriday -86% PureVPN

Quoi de neuf chez PureVPN ?

Cela fait quelques années que les VPN suscitent l’intérêt des internautes et des entreprises. Dans ce cadre, la concurrence est extrêmement rude, et force ses acteurs à se démarquer. PureVPN est aujourd’hui en train de se développer à vitesse grand V. Audité par KPMG, l’un des membres du Big Four (experts en analyse d’entreprise), la firme multiplie les opérations stratégiques, qui profitent immanquablement à ses utilisateurs.

PureVPN utilise des serveurs sécurisés et efficaces

Son service s’étend à 140 pays, alimenté par plus 6500 serveurs pour la plupart des emplacements et par minimum de 2000 serveurs pour les autres. Ils sont tous 100% physiques, ce qui permet de fonctionner sur RAM pour un échange de données plus rapide et plus sécurisé ! D’autre part, en tant que réseau VPN 10 Gigabit, il vous permettra de protéger un débit très élevé de données – bien supérieur à une utilisation standard. Vous pouvez streamer et télécharger en même temps sans rencontrer de problème.

Bon plan PureVPN Black Friday : bénéficiez de caractéristiques intéressantes

Aujourd’hui, l’appli fonctionne aussi bien sous Windows, Mac, Ios et Android et ne cesse d’enrichir le champ de ses fonctionnalités. En outre, vous aurez 10 connexions d’appareils à faire valoir sur votre VPN, alors que la plupart n’en proposent que 5 ou 6.

Un accès toujours plus large à des chaînes de diffusion

Vous serez également ravi(e) d’apprendre l’accès à Netflix USA, ce qui vous affranchit de la vidéothèque limitée de son homologue français ! De la même manière, vous pouvez débloquer d’autres régions, comme le Royaume-Unis, le Canada ou encore l’Australie. D’autres chaînes vous intéressent ? Qu’à cela ne tienne ! Allez donc vous cultiver sur Amazon Prime, BBC iPlayer UK, ITV UK etc… Et pour les moments plus familiaux, notez que Disney + fait partie des ajouts récents. Par ailleurs, les infos concernant vos chaînes de streaming vous seront délivrées en temps réel !

Une protection qui couvre toutes vos activités n’importe où

Car il ne s’agit pas seulement de binge watcher des films et des séries sur internet ! Le e-commerce, par exemple, nous incite à acheter sur internet et à répondre à des offres alléchantes (petit clin d’œil appuyé)… À ce titre, PureVPN vous donne accès à des bons plans dans d’autres régions du monde (jeux sur Steam, billets d’avion etc…). Enfin, la cerise sur le gâteau : si vous vous connectez régulièrement à des réseaux publics vous ne perdez pas votre protection ! Et si jamais vous débutez en la matière, et que des questions agitent votre esprit, notre guide dédié au VPN vous servira certainement…