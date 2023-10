Punaise de lit : 3 gestes et objets à éviter pour vous débarrasser de ces nuisibles

Depuis maintenant presque un mois, les punaises de lit sont au centre de l’attention et stressent de nombreux Français. Et si vous connaissez probablement les pratiques à adopter pour limiter leur prolifération, on vous donne ici 3 gestes et objets à éviter.

Après vous avoir conseillé l’invention d’un Français pour piéger les punaises de lit, nous nous concentrons aujourd’hui sur les gestes et objets à éviter. En effet, la recrudescence de ces nuisibles a eu pour effets de remettre en avant quelques gestes sûrs, mais a également créé de la confusion, du stress et certains en ont profité pour vendre des appareils aux bienfaits pas toujours fondés…

Fake News, peur abusives et arnaques : on fait le point !

Les ultrasons : une technique non prouvée sur les punaises de lit

Alors que certaines techniques comme les douves en plastique sous les pieds de lit ou BugSafe peuvent vous permettre de piéger des punaises de lit et limiter leur propagation, certaines marques ont profité de l’occasion pour remettre en avant des « répulsifs » à ultrason…

Autant le dire tout de suite, ça ne marche pas… ou plutôt l’efficacité des ultrasons reste à prouver. Depuis 2013 et l’article du Washington Post, aucune étude indépendante ne prouve une quelconque efficacité des ultrasons sur les punaises de lit… Au contraire, l’article démontre que sur les 23 appartements étudiés qui avaient été infestés, 5 possédaient des répulsifs à ultrason…

Une étude très sérieuse sur les punaises de lit et les ultrasons : ce n’est jamais arrivé…

Si vous possédez des punaises lit, vous serez peut-être tenté de les écraser. Si on peut lire à droite et à gauche qu’il vaut mieux éviter de les écraser à cause de la propagation d’œufs (qui est possible, mais rare), des phéromones qui attirent d’autres punaises de lit, des taches de sang ou encore de l’odeur, cela ne veut pas forcément dire qu’il ne faut pas y toucher. Il suffit juste de prendre quelques précautions avant.

Pour les écraser sans risque, vous devrez vous munir d’un tissu/Sopalin et la saisir à l’intérieur avant de l’écraser dans le tissu et non sur votre mur ou votre vêtement. Après quoi, il sera important de jeter le papier dans les toilettes et non dans une poubelle !

Il faut vous débarrasser définitivement des punaises (même mortes) en tirant la chasse, sinon les phéromones contenues dans le sang risquent d’attirer d’autres punaises vers votre poubelle…

A quelques centimètres, la punaise de lit peut continuer ou non de vous ruiner la vie.

Ne plus aller au cinéma, ne plus s’asseoir dans le métro : ça ne sert à rien…

Nous le plaçons à la fin, car il n’y a pas de risque réel à ne pas s’asseoir dans le métro ou à ne plus aller au cinéma, mais vous vous privez juste d’un confort ou de loisirs pour une probabilité infinitésimale d’être infesté.

Concrètement, les punaises de lit ne sont intéressées que par le sang, si vous en croisez dans le métro (ce qui n’est déjà pas gagné), il y a de fortes chances que la punaise vous pique et reste sur son siège pour piquer d’autres personnes.

« On a une chance sur 10 millions de se faire piquer par une punaise de lit »

Maintenant, si la peur vous habite et que vous ne souhaitez pas courir le moindre risque possible (si faible soit-il), vous pourrez effectivement vous passer du cinéma et des sièges dans les transports.